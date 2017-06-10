10 особенностей, присущих людям с высоким интеллектом

Вы замечали, что самые умные персонажи в книгах и фильмах немного странные? У них могут быть необычные манеры, своеобразные привычки или странные навыки общения. Существует масса причин, почему гении уникальны: от природы до воспитания. Говорят даже, что это связано с генетикой и размером мозга. Итак, десять особенностей, возможно, объясняющие странности высокоинтеллектуальных людей.





1. Они чрезвычайно восприимчивы к звукам

Скрип пера. Хруст моркови. Громкое дыхание. Самые примитивные ежедневные шумы могут быть отвлекающими факторами. А очень умные люди почему-то не могут отфильтровывать посторонние шумы. Существует реальный диагноз для такого состояния – мизофония. У мизофоньяков (звучит почти как маньяки) происходят изменения в активности мозга, когда, например, вы хрустите чипсами рядом с ними.

2. Они беспокойны

При изучении взаимосвязи между тревожностью и интеллектом, большинство исследователей пришли к выводу, что она таки существует. Якобы высокофункциональный мозг всегда переоценивает информацию, исследуя её с разных сторон, что и приводит к тревожным состояниям и беспокойству.

3. Они бодрствуют по ночам

Древние люди не вели ночной образ жизни. И это понятно: не было искусственного света, и работать и охотиться приходилось только днем. Но появилось электричество и, соответственно, новые возможности. Оказалось, что более интеллектуальные люди чаще всего являются совами. И заметно это становится довольно рано, еще с детского возраста.

4. Они одиночки

И снова о древних людях. Они собирались в племена, чтобы выжить. Мир изменился, но мы все равно живем в социуме. Общение с друзьями приносит нам чувство удовлетворения и, возможно, счастья. Однако исследователи считают, что чем меньше у человека друзей, тем он интеллектуальнее. А одиночки обладают так называемым «наивысшим интеллектом».

5. Они спокойно переживают неудачи

Ну, может быть, не так уж и совсем спокойно, но умные люди из-за них не столь переживают, а просто извлекают уроки и обогащают свой опыт. И наоборот, люди с более низким интеллектом учатся в основном на своих успехах и сосредотачиваются только на них.

6. Они мрачны

Если вы смеетесь над черным юмором и запретными темами, то у вас, вероятно, высокий интеллект. В психологическом исследовании на эту тему группа участников, которая продемонстрировала позитивную реакцию на черный юмор, также набрала наивысшие результаты тестов IQ. Интересно, что эта группа показала самый низкий результат уровня агрессии.

7. Они чрезмерно скромны

Многие умные люди сомневаются в своем интеллекте и краснеют от похвалы. Это называется «синдромом самозванца». Одно из возможных объяснений заключается в том, что талантливые люди продолжают расти и бросают вызов себе и в жизни, и в карьере.

8. Они склонны к алкоголю и наркотикам

Истинные гении нередко ассоциируются с злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Почему так? Одна из гипотез состоит в том, что люди с высоким IQ более открыты для нового опыта. Исследователи также указывают на социальную изоляцию людей с мощным интеллектом как фактор экспериментов с наркотиками и алкоголем.

9. Они часто нецензурно выражаются

Именно так – красочный и сочный лексикон из ругательных слов может фактически указывать на высокий интеллект. Скорее всего, умные люди освоили максимум лексики (и плохой в том числе), потому мастерски оперируют словами с оптимальным смыслом и интенсивностью.

10. Они нерелигиозны

Умные люди более склонны быть атеистами. Наличие высокого интеллекта означает, что они все подвергают сомнению, включая религиозные постулаты, и пытаются самостоятельно добраться до истины.

Текст: Flytothesky.ru