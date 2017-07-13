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Причиной набора веса может быть адреналиновая усталость
13.07.2017 21:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Многие из нас в состоянии усталости и стрессовых условий усиленно налегают на еду. Это естественная реакция организма – режим выживания. Когда ваше тело достигает определенного уровня стресса, оно делает то, что, по его мнению, нужно делать. В большинстве случаев это означает переедание.
Сегодня мы, конечно, не живем в опасной дикой природе, но реакция организма «дерись или убегай» сидит в нас на инстинктивном уровне и подает сигналы в мозг. Мы не сталкиваемся с хищниками, жаждущими нас съесть, но мы имеем дело с невыносимыми боссами, переутомлением и рабочей перегрузкой.
Адреналиновая усталость и набор веса
Когда наш мозг находится в режиме выживания, тело немедленно переходит в оборону – и для этого действия требуется много энергии. Таким образом, организм «думает», что он нуждается в калориях, чтобы компенсировать эти затраты энергии, хотя он, по сути, этого не делает. В таком экстремальном режиме вырабатывается «гормон стресса» кортизол, провоцирующий высокий уровень инсулина, поскольку сахар в крови падает. Какой самый быстрый способ сахар компенсировать? Вы догадались: сладкие продукты. Вместо здорового варианта в виде яблока или банана, мы выбираем печенье или мороженое. Жирные и сладкие продукты запускают химическую реакцию, которая подавляет реакцию «дерись или убегай», и мы успокаиваемся.
Реакция выглядит примерно так: «Больше стресса = больше кортизола = тяга к нездоровой пище = жир на животе».
Итак, пять признаков того, что ваш «инстинктивный автопилот» ведет к увеличению веса:
1. Вы быстро набираете килограммы
Ничто не упаковывает вас в лишнее килограммы быстрее и надежнее, нежели сочетание продуктов для стресса и комфорта. Как уже упоминалось, реакция нашего организма на стресс является циклической и автоматической, если мы не можем ею управлять. Итак, если вы взобрались на весы только для того, чтобы сразу отпрыгнуть в ужасе, во всем может быть виноват стресс.
2. Проверьте свои кухонные шкафчики
И что вы там видите? Хорошо сбалансированное и здоровое сочетание продуктов или что-то похожее на вредные закуски, чтобы утолить голод на скорую руку? Если всё-таки второе: не паникуйте. Просто признайте свою ошибку и перейдите на более натуральные и здоровые продукты. И не жалейте залежи вредной гадости – всё в мусорное ведро без колебаний!
3. Как дела на работе?
Статистика говорит (если, конечно, не обманывает), что около 70 % людей терпеть не могут свою работу. А это ведет к стрессу… и набору веса. Подойдите к этому вопросу объективно и оцените, насколько вам приятна ваша рабочая среда и не подталкивает ли она вас к перееданию.
4. Вы потеряли интерес к некогда приятным для вас видам деятельности
Хотя это может звучать как симптом, связанный с депрессией, стресс тоже может вызвать у вас безразличие к привычным увлечениям. Во-первых, мы с большей вероятностью будем заглядывать в холодильник, когда ничем не заняты. Во-вторых, у нас меньше мотивации заниматься активными действиями и двигаться, а как известно, движение помогает обуздать стресс и не дать набрать вес.
5. Люди замечают в вас изменения
Иногда мы не можем видеть себя со стороны, а другие могут. Близкие люди, которым вы небезразличны, будут выражать тревогу по поводу вашего здоровья (например, заметный набор веса) или вашей внешности (например, «выглядите беспокойным и нервным»). Прислушивайтесь к тем, чье мнение действительно для вас ценно.
Рекомендации по избавлению от адреналиновой усталости:
— Физическая нагрузка: активные прогулки и пробежки трусцой.
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Многие из нас в состоянии усталости и стрессовых условий усиленно налегают на еду. Это естественная реакция организма – режим выживания. Когда ваше тело достигает...
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