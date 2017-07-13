Причиной набора веса может быть адреналиновая усталость

Многие из нас в состоянии усталости и стрессовых условий усиленно налегают на еду. Это естественная реакция организма – режим выживания. Когда ваше тело достигает определенного уровня стресса, оно делает то, что, по его мнению, нужно делать. В большинстве случаев это означает переедание.





Сегодня мы, конечно, не живем в опасной дикой природе, но реакция организма «дерись или убегай» сидит в нас на инстинктивном уровне и подает сигналы в мозг. Мы не сталкиваемся с хищниками, жаждущими нас съесть, но мы имеем дело с невыносимыми боссами, переутомлением и рабочей перегрузкой.

Адреналиновая усталость и набор веса

Когда наш мозг находится в режиме выживания, тело немедленно переходит в оборону – и для этого действия требуется много энергии. Таким образом, организм «думает», что он нуждается в калориях, чтобы компенсировать эти затраты энергии, хотя он, по сути, этого не делает. В таком экстремальном режиме вырабатывается «гормон стресса» кортизол, провоцирующий высокий уровень инсулина, поскольку сахар в крови падает. Какой самый быстрый способ сахар компенсировать? Вы догадались: сладкие продукты. Вместо здорового варианта в виде яблока или банана, мы выбираем печенье или мороженое. Жирные и сладкие продукты запускают химическую реакцию, которая подавляет реакцию «дерись или убегай», и мы успокаиваемся.

Реакция выглядит примерно так: «Больше стресса = больше кортизола = тяга к нездоровой пище = жир на животе».

Итак, пять признаков того, что ваш «инстинктивный автопилот» ведет к увеличению веса:

1. Вы быстро набираете килограммы

Ничто не упаковывает вас в лишнее килограммы быстрее и надежнее, нежели сочетание продуктов для стресса и комфорта. Как уже упоминалось, реакция нашего организма на стресс является циклической и автоматической, если мы не можем ею управлять. Итак, если вы взобрались на весы только для того, чтобы сразу отпрыгнуть в ужасе, во всем может быть виноват стресс.

2. Проверьте свои кухонные шкафчики

И что вы там видите? Хорошо сбалансированное и здоровое сочетание продуктов или что-то похожее на вредные закуски, чтобы утолить голод на скорую руку? Если всё-таки второе: не паникуйте. Просто признайте свою ошибку и перейдите на более натуральные и здоровые продукты. И не жалейте залежи вредной гадости – всё в мусорное ведро без колебаний!

3. Как дела на работе?

Статистика говорит (если, конечно, не обманывает), что около 70 % людей терпеть не могут свою работу. А это ведет к стрессу… и набору веса. Подойдите к этому вопросу объективно и оцените, насколько вам приятна ваша рабочая среда и не подталкивает ли она вас к перееданию.

4. Вы потеряли интерес к некогда приятным для вас видам деятельности

Хотя это может звучать как симптом, связанный с депрессией, стресс тоже может вызвать у вас безразличие к привычным увлечениям. Во-первых, мы с большей вероятностью будем заглядывать в холодильник, когда ничем не заняты. Во-вторых, у нас меньше мотивации заниматься активными действиями и двигаться, а как известно, движение помогает обуздать стресс и не дать набрать вес.

5. Люди замечают в вас изменения

Иногда мы не можем видеть себя со стороны, а другие могут. Близкие люди, которым вы небезразличны, будут выражать тревогу по поводу вашего здоровья (например, заметный набор веса) или вашей внешности (например, «выглядите беспокойным и нервным»). Прислушивайтесь к тем, чье мнение действительно для вас ценно.

Рекомендации по избавлению от адреналиновой усталости:

— Физическая нагрузка: активные прогулки и пробежки трусцой.

— Медитация, йога или осознанное дыхание: они помогут вам контролировать импульсы голода из-за стресса.

— Поддержка со стороны: если вы находитесь под давлением, поговорите с близкими – пусть они вас выслушают.

— Качественный сон: 8 часов для здорового взрослого человека.

— Расслабьтесь и вернитесь в свой обычный режим и ритм жизни.

Текст: Flytothesky.ru