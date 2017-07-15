На страницах Flytothesky.ru мы часто рассказываем вам об удивительных людях, которые живут в разных уголках нашей планеты. На этот раз вы узнаете о детях, обладающих невероятными способностями от рождения. Наш мозг и тело — это сложнейший организм. Науке до сих пор неизвестно, что именно служит триггером к высвобождению огромного потенциала, но факт остается фактом…

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Удивительные дети со сверхспособностями На страницах Flytothesky.ru мы часто рассказываем вам об удивительных людях, которые живут в разных уголках нашей планеты. На этот раз вы узнаете о детях, обладающих...