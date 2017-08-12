3 точки доверия, которые помогут наладить общение с вашей второй половинкой

Важным критерием гармонии в отношениях является качество общения. Если вы можете обсуждать с любимым человеком все, если готовы слушать часами его идеи без попытки пресечь или осудить, если умеете спорить без обвинений и обесцениваний, ваши отношения с 99,5% вероятностью будут иметь успех. Общий настрой, духовный резонанс, равный уровень интеллекта, уважение к собеседнику и неподдельный интерес к его личности – все это хорошо вписывается в понятие зрелой любви, без которой построить крепкую семью невозможно.





Что еще нужно знать об общении в паре? Полноценный информационный обмен между партнерами содержит в себе 3 точки доверия.

• Отсутствие табуированных тем

Наверное, замечали, как влюбленные могут часами слушать друг друга, обсуждая свое прошлое, будущее, мечты или бредовые мысли, пришедшие им в голову. Кажется, для них не существует тем, которыми нельзя было бы поделиться. И это оно самое! Настоящая любовь подразумевает тотальную открытость, возможность доверить партнеру свои переживания, надежды, страхи, стать настолько откровенными, чтобы прикоснуться к душе друг друга через слова. Когда хочется делиться подробностями своего дня, обсуждать чувства, обговаривать даже неприятные моменты быта и физиологии – это и есть доверие. Вы будто врастаете друг в друга, настраиваетесь на одну волну. А еще в таком общении нет эгоизма, только желание понимать, делиться, сочувствовать и поддерживать что есть мочи.

• Бережное отношение к мнению друг друга

Естественно, вы оба не всегда будете совпадать во мнении на проблему и ее решение, потому что вы разные, у вас разный опыт, мышление и ожидания. Но нужно уметь выражать несогласие в мягкой форме, чтобы не ранить партнера. Подбирать такие слова, которые правильно донесут до половины вашу мысль без крика, зудения и истерик. Здоровая близость предполагает нежность и терпение по отношению друг к другу. Пусть твои мысли и чувства не вызывают поддержки, их хотя бы принимают, а не посылают к черту. Важно не давить на больные места, уметь остановиться, когда видишь, что травмируешь партнера, задеваешь его за живое своими эмоциями. И еще не надо корчить из себя учителя, который знает лучше. Вы на равных и должны уметь договариваться.

• Взаимное чувствование

Этот аспект общения предполагает умение считаться с чувствами своего партнера, желание настраиваться на его волну и мысли. Когда вы знаете, что какие-то темы болезненны для восприятия любимого, а потому незачем туда соваться. Когда вы чувствуете, что ему интересно, что его питает и вдохновляет, и стараетесь тоже быть на этой волне, помогая реализовывать его страсть и мечты. А еще сюда относится умение оказывать поддержку, когда человек без нее чахнет, верить в свою любовь, даже если весь мир против. Взаимное чувствование друг друга укрепляет семью больше всего, оно сплетает мужчину и женщину в единое целое.

Если партнер влезает в самое больное и топчется по нему, если игнорирует ваши эмоции и слова, продолжая раскручивать переживания и выводить душу из равновесия, – это верный признак, что человек не настроен на вас в отношениях, а значит, вам не по пути. Любовь подразумевает со-чувствие, когда вы чувствуете боль и радость друг друга даже на расстоянии. Но если вас не слышат, если ваши доводы ничего не значат, от вас закрываются, вам не доверяют секреты, ваш мир и эмоциональное состояние для другого не имеет никакого значения, рядом с вами не ваш человек. Подумайте, как долго вы сможете тянуть на себе этот груз? И зачем?

Текст: Flytothesky.ru