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20 лучших фотографий недели
04.11.2019 00:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как прошли ваши выходные? Надеемся, вы успели хорошенько отдохнуть и подготовиться к новой рабочей неделе. Мы тоже времени зря не теряли. Даже поздним вечером готовы предложить вам порцию эстетики и красоты. Все это в нашей традиционной подборке фотографий. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, наслаждайтесь атмосферой приближающейся зимы и смотрите лучшие фото прошедшей недели.
1. Гавань. Фотограф
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