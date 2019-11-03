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20 лучших фотографий недели

04.11.2019 00:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Как прошли ваши выходные? Надеемся, вы успели хорошенько отдохнуть и подготовиться к новой рабочей неделе. Мы тоже времени зря не теряли. Даже поздним вечером готовы предложить вам порцию эстетики и красоты. Все это в нашей традиционной подборке фотографий. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, наслаждайтесь атмосферой приближающейся зимы и смотрите лучшие фото прошедшей недели.

1. Гавань. Фотограф Alessandro laurito

2. Пещера. Фотограф Sarawut Intarob

3. Тихое утро. Фотограф John S

4. Осень на канале. Фотограф Brett Gasser

5. Ниган. Фотограф Alexandre Marques

6. Облачные птицы. Фотограф 江笑一

7. Двор. Фотограф Uğur İPEK

8. Закат на озере Бива . Фотограф yoshitaka ooyama y’s photo Japan

9. Извилистая дорога в округе Дор. Фотограф Nejdet Duzen

10. Наслаждаясь туманом на озере. Фотограф P1976

11. Плато. Фотограф 包燕平（包哥）

12. Вид на город. Фотограф Liudmila Dmitrieva

13. Скалистый берег. Фотограф Vadim Trunov

14. Копенгаген. Фотограф Mario Meßer

15. Извилины. Фотограф Michael Brüss

16. Прыжок. Фотограф Martyna Wrzesińska

17. Куда ты? Фотограф Jimmy Huang

18. А смысл? Фотограф skander Hanachi

19. Линия жизни. Фотограф Lirikka

20. Тихий вечер. Фотограф 杨铁军

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Как прошли ваши выходные? Надеемся, вы успели хорошенько отдохнуть и подготовиться к новой рабочей неделе. Мы тоже времени зря не теряли. Даже поздним вечером...
 
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