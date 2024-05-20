Новые балконы и отсутствие лифтов. Посмотрели, как поживает минская общага, которую переделывают в жилой дом

Источник материала: realt.by

Три года назад в Минске началась реконструкция общежития Камвольного комбината. Желто-оранжевое здание 50-х годов решили переделать в жилой дом. Сперва квартиры на Маяковского предложили только работникам предприятия, а затем и всем минским очередникам (даже без направлений). На некоторое время работы тут приостанавливались, но сейчас дело, кажется, движется бодро. Посмотрим, как теперь выглядит реновируемое здание.



Напомним, что проект переделки общаги в жилой дом стартовал в начале 2021 года. В пятиэтажке запроектировали 113 квартир: 57 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Жилье в бывшем общежитии изначально предложили работникам Камвольного комбината, а также – очередникам района. Цена метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляла 990 долларов. Закончить реконструкцию обещали в начале 2023 года, однако работы застопорились. Без движения стройплощадка простояла около 15 месяцев.

В конце прошлого года взволнованные дольщики стали жаловаться во все инстанции. В декабре с ними встретился глава администрации Ленинского района Минска Роман Мельник и руководство ОАО «Камволь». Причиной остановки стройки был назван пересмотр проектно-сметной документации и недостаточное финансирование работ. Дело в том, что за время реконструкции здания некоторые дольщики отказались от участия в проекте. В итоге, примерно треть квартир осталась невостребованной.



Оставшееся жилье в начале этого года застройщик (открытое акционерное общество «Камволь») предложил очередникам со всего Минска. Метр в квартирах с полной отделкой оценили в 1293 доллара – кстати, неплохое предложение по сегодняшним меркам.



Зимой работы в доме возобновились. Генподрядчиком по объекту стал «Стройтрест № 35». Сейчас реновация общежития идет полным ходом. На момент нашего визита рабочих на объекте визуально было достаточно много.





На внешней стороне здания сейчас уже завершается отделка фасадов. Кстати обратите внимание на то, что бывшее общежитие получило новый треугольный фронтон на крыше.



Внутренний двор пока еще находится в лесах – тут фасады еще будут утеплять и красить.





В окнах дома появились стеклопакеты.





Со всех сторон здания проектом предусмотрели новые изящные балконы.





Если раньше балконов в общаге было всего несколько на этаж, то теперь свой выход на свежий воздух будет в каждой квартире.



Среди конструктивных особенностей дома 1957 года, которые точно порадуют новых жильцов, можно назвать высокие потолки и толстые стены. К тому же, здание находится недалеко от центра города. Отсюда легко добраться до железнодорожного вокзала, а рядом находится улица Маяковского и Лошицкий парк.



А вот лифтов в пятиэтажном доме на три подъезда не предусмотрено.





Реновируемый дом, судя по всему, будет белым с красной крышей.





Сдать жилую пятиэтажку в эксплуатацию обещают в феврале 2025 года.

