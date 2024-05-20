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Новые балконы и отсутствие лифтов. Посмотрели, как поживает минская общага, которую переделывают в жилой дом
20.05.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Три года назад в Минске
Напомним, что проект переделки общаги в жилой дом стартовал в начале 2021 года. В пятиэтажке запроектировали 113 квартир: 57 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Жилье в бывшем общежитии изначально предложили работникам Камвольного комбината, а также – очередникам района. Цена метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляла 990 долларов. Закончить реконструкцию обещали в начале 2023 года, однако работы застопорились. Без движения стройплощадка простояла около 15 месяцев.
В конце прошлого года взволнованные дольщики стали жаловаться во все инстанции. В декабре с ними встретился глава администрации Ленинского района Минска Роман Мельник и руководство ОАО «Камволь». Причиной остановки стройки был назван пересмотр проектно-сметной документации и недостаточное финансирование работ. Дело в том, что за время реконструкции здания некоторые дольщики отказались от участия в проекте. В итоге, примерно треть квартир осталась невостребованной.
Оставшееся жилье в начале этого года застройщик (открытое акционерное общество «Камволь»)
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Новые балконы и отсутствие лифтов. Посмотрели, как поживает минская общага, которую переделывают в жилой дом
Три года назад в Минске началась реконструкция общежития Камвольного комбината. Желто-оранжевое здание 50-х годов решили переделать в жилой дом. Сперва квартиры...
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