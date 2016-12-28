В Добруше автомобилисты социальной сети AutoAngels построили из автомобилей новогоднюю елку и поздравили всех водителей с наступающими праздниками.

В создании елки участвовало около 30 машин.

— В Челябинске такую акцию проводили, где-то еще тоже проводили — а в Беларуси что? Конечно, мы тоже решили собраться и сделать что-то праздничное, — рассказали AUTO.TUT.BY организаторы акции.