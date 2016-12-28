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Добрушские автолюбители выстроили из автомобилей новогоднюю елку
В Добруше автомобилисты социальной сети
В создании елки участвовало около 30 машин.
— В Челябинске такую акцию проводили, где-то еще тоже проводили — а в Беларуси что? Конечно, мы тоже решили собраться и сделать что-то праздничное, — рассказали AUTO.TUT.BY организаторы акции.
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Для этого понадобилась помощь 90-а автомобилистов.
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