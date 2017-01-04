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Эксперт: рост ЗВР обеспечило поведение населения на валютном рынке

05.01.2017 12:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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О чем говорит снижение ставки рефинансирования до 17% и за счет чего был достигнут рост золотовалютных резервов страны в декабре — с этими вопросами радио Sputnik Беларусь обратилось к экономическому эксперту, кандидату экономических наук, доценту Вячеславу Ярошевичу.

По мнению эксперта, одним из основных драйверов роста "золотого запаса" страны стало, помимо поступления двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, улучшения состояния внешней торговли и поступления нефтяных пошлин, еще и поведение населения на валютном рынке.

"За 2016 год впервые на глобальном уровне население выступило чистым продавцом валюты. Конечно, такое случалось и раньше, но именно в таком объеме — впервые", — сказал Ярошевич.

Он подчеркнул, что за 2016 год граждане продали валюты почти на два миллиарда долларов, с учетом сделок юрлиц чистая продажа была значительной, и это позволило Нацбанку покупать валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Говоря о решении Нацбанка снизить с 18 января 2017 года ставку рефинансирования до 17% годовых, Ярошевич отметил, что это обусловлено стремлением властей оживить экономику.

"Сигнал, который посылает регулятор, свидетельствует о необходимости активизировать инвестиционную деятельность. Чем дешевле кредит, тем больше (у предприятий — Sputnik) желания его взять и больше желания рискнуть. Сейчас у нас не многие могут позволить себе инвестировать за счет собственных средств, приходится брать кредиты, и кредиты должны быть доступными", — считает Ярошевич.

Он заметил, что в последний раз в Беларуси ставка рефинансирования Нацбанка на таком уровне была в июне 2011 года, до масштабной девальвации белорусского рубля осенью того года.

По мнению Ярошевича, пока рано судить о том, как отреагирует реальный сектор, но то, что регулятор посылает такие сигналы в начале года, невзирая на то, что многие предприятия еще не вышли с рождественских каникул, говорит о желании властей преодолеть рецессию в промышленности и добиться если не экономического роста, то хотя бы стабилизации.

Аудиоверсию интервью с экспертом слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич с анализом последних экономических новостей на радио Sputnik Беларусь.

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