Двухлетний контракт с брестским «Динамо» подписал французский голкипер Жереми Малерб, сообщает официальный сайт брестского клуба.



Жереми Малерб. Фото: dynamo-brest.by

25-летний вратарь Жереми Малерб является воспитанником клуба «Нанси».

В 2010 году из «Нанси Б» перешел в Гренобль (Франция, Д2), с 2011 по 2015 год выступал за французские клубы «Стад Реймс Б» и «Гап».

С 2015 года был игроком «Руселаре», где провел 32 матча во втором по рангу дивизионе чемпионата Бельгии.

Жереми Малерб, успешно пройдя просмотр в брестском «Динамо», стал уже девятым новичком команды в нынешнее межсезонье.

Кроме футбола, еще одним увлечением Жереми Малерба является модельный бизнес.



Фото: instagram.com/jeremy_m30/

Подписание двухлетнего контракта с «Динамо-Брест» Жереми Малерб прокомментировал в интервью пресс-службе клуба.

— Я счастлив стать игроком «Динамо-Брест» и начать новый этап своей карьеры, а также новый этап в жизни клуба. Хочу как можно быстрее выучить русский язык, чтобы упростить общение с одноклубниками. Знаю, что клуб организовывает языковые курсы для иностранцев, которые помогут мне быстрее освоиться.

— Почему ты выбрал именно «Динамо-Брест»?

— Знаю об амбициях и целях, которые преследует клуб. Мне приятно стать частью этого и расти вместе с «Динамо-Брест». Также хочу открыть для себя новый чемпионат, новый город, новых людей и новую культуру.



Жереми Малерб. Фото: dynamo-brest.by

— Чем запомнилось то время, что ты провел на просмотре?

— Мне понравилась атмосфера в команде. За эту неделю я успел оценить дружелюбность всех игроков и тренеров. Со многими уже успел пообщаться, но вскоре, когда я освою хотя бы начальный уровень русского языка, надеюсь поближе познакомиться со всеми.

— Как работалось с Кристианом Патру?

— Видно, что это хороший тренер. У него отличный подход к тренировочному процессу, где я и мои коллеги могут многому научиться. Мы много смотрим видео, говорим, обсуждаем те или иные моменты. В его работе виден профессионализм.

— Что скажешь о городе?

— С момента приезда я стараюсь узнать Брест получше, открыть для себя новые места. Могу сказать, что здесь приятно гулять. Это небольшой и красивый город.



Фото: instagram.com/jeremy_m30/

— Многие удивились, когда узнали о твоем занятии модельным бизнесом. Расскажи об этом подробнее.

— Это мое хобби. Когда я был во Франции, мне поступило предложение попробовать себя в этом, и я не стал отказываться. Готов к тому, что люди будут много говорить об этом, но для меня гораздо важнее играть в футбол и концентрироваться на своей основной деятельности.