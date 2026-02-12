ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Честный разговор про «Северный Берег» - уже скоро. Задайте свой вопрос застройщику

12.02.2026 16:29 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

«Северный Берег» давно стал тем самым комплексом, о котором говорят все — от тех, кто уже выбирает квартиру, до тех, кто пока только мечтает. Проект на слуху, в новостях, в чатах, в обсуждениях — но, несмотря на это, у людей остается масса вопросов. Мы решили не ждать, пока ответы появятся сами собой, и задать их напрямую тому, кто знает о комплексе больше всех. Мы готовим видео-интервью с директором компании-застройщика, в котором не будет «воды». Только прямые вопросы и прямые ответы. Если вы присматриваетесь к «Северному Берегу» и хотите знать, что там на самом деле — вот ваш шанс. 


В ближайшее время в рубрике Realt.Мнение на нашем YouTube‑канале Realt.Эксперт выйдет интервью с директором ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» Антоном Дмитриевичем Русакевичем - компании‑застройщика ЖК "Северный Берег".

Мы знаем, насколько вам интересен "Северный Берег" и поэтому предоставляем возможность задать свои вопросы человеку, который знает о комплексе всё — от концепции до планов развития.



Сейчас мы собираем вопросы от аудитории, поэтому для вас - это шанс уточнить детали, которые обычно остаются «за кадром»: сроки, инфраструктура, продажи, качество строительства, планы по развитию территории и многое другое.

Задавайте свои вопросы через форму в конце статьи, а мы обязательно зададим их спикеру и обсудим в видео.

А дальше - подписывайтесь на Realt.Эксперт и следите за обновлениями на Realt.by!

.. если вы пропустили - вот наше последнее видео из рубрики Реалт.Мнение, посвященное перепланировкам

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Северный Берег» давно стал тем самым комплексом, о котором говорят все — от тех, кто уже выбирает квартиру, до тех, кто пока только мечтает. Проект на слуху, в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики
  • Честный разговор про «Северный Берег» - уже скоро. Задайте свой вопрос застройщику 00:00, realt.by
  • Все новости

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика