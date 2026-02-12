|
Честный разговор про «Северный Берег» - уже скоро. Задайте свой вопрос застройщику
12.02.2026 16:29 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Северный Берег» давно стал тем самым комплексом, о котором говорят все — от тех, кто уже выбирает квартиру, до тех, кто пока только мечтает. Проект на слуху, в новостях, в чатах, в обсуждениях — но, несмотря на это, у людей остается масса вопросов. Мы решили не ждать, пока ответы появятся сами собой, и задать их напрямую тому, кто знает о комплексе больше всех. Мы готовим видео-интервью с директором компании-застройщика, в котором не будет «воды». Только прямые вопросы и прямые ответы. Если вы присматриваетесь к «Северному Берегу» и хотите знать, что там на самом деле — вот ваш шанс.
В ближайшее время в рубрике Realt.Мнение на нашем YouTube‑канале
Задавайте свои вопросы через форму в конце статьи, а мы обязательно зададим их спикеру и обсудим в видео.
А дальше - подписывайтесь на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Северный Берег» давно стал тем самым комплексом, о котором говорят все — от тех, кто уже выбирает квартиру, до тех, кто пока только мечтает. Проект на слуху, в...
|
Архив (Новости Экономики)