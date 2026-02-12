Честный разговор про «Северный Берег» - уже скоро. Задайте свой вопрос застройщику

Источник материала: realt.by

«Северный Берег» давно стал тем самым комплексом, о котором говорят все — от тех, кто уже выбирает квартиру, до тех, кто пока только мечтает. Проект на слуху, в новостях, в чатах, в обсуждениях — но, несмотря на это, у людей остается масса вопросов. Мы решили не ждать, пока ответы появятся сами собой, и задать их напрямую тому, кто знает о комплексе больше всех. Мы готовим видео-интервью с директором компании-застройщика, в котором не будет «воды». Только прямые вопросы и прямые ответы. Если вы присматриваетесь к «Северному Берегу» и хотите знать, что там на самом деле — вот ваш шанс.

В ближайшее время в рубрике Realt.Мнение на нашем YouTube‑канале Realt.Эксперт выйдет интервью с директором ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» Антоном Дмитриевичем Русакевичем - компании‑застройщика ЖК "Северный Берег".

Мы знаем, насколько вам интересен "Северный Берег" и поэтому предоставляем возможность задать свои вопросы человеку, который знает о комплексе всё — от концепции до планов развития.





Сейчас мы собираем вопросы от аудитории, поэтому для вас - это шанс уточнить детали, которые обычно остаются «за кадром»: сроки, инфраструктура, продажи, качество строительства, планы по развитию территории и многое другое. Задавайте свои вопросы через форму в конце статьи, а мы обязательно зададим их спикеру и обсудим в видео.