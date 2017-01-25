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Лукашенко подписал указ о создании санитарной авиации

26.01.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил на ГААСУ "Авиация", входящее в состав МЧС республики, задачи санитарной авиации, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ под номером 27 белорусский лидер подписал сегодня.

Лукашенко подписал указ о создании санитарной авиации
© МЧС РБ
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"Задачами санитарной авиации являются доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в государственные учреждения здравоохранения", — гласит текст документа.

Определить порядок использования воздушного пространства Беларуси с учетом новых задач, возложенных на ГААСУ "Авиация", поручено Совету министров в шестимесячный срок. А Минздрав в свою очередь за это время должен закупить оборудование для выполнения задач санитарной авиации и передать его ГААСУ "Авиация".

В пресс-службе отметили, что указ был принят для совершенствования авиационной деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства дал указание в шестимесячный срок определить порядок использования воздушного пространства Беларуси с учетом нужд санавиации, а также закупить...

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