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Индекс "ЧаркиШкварки": рост зарплат не догнал подорожание набора "выпить - закусить"
Средняя зарплата белорусов в четвертом квартале прошлого года выросла до 746,8 рубля. Но в пересчете на водку и свинину наши «получки» в октябре-декабре «усохли», отмечают авторы индекса «ЧаркиШкварки».
— В четвертом квартале среднестатистический белорус мог купить за свою месячную зарплату 315 наборов «ЧаркиШкварки». Это на 21 ЧШ меньше, чем в третьем квартале. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года ситуация тоже ухудшилась, доходы упали на 6 наборов «ЧаркиШкварки», — уточняет эксперт проекта «Кошт Урада» Ольга Евсеева.
В октябре-декабре доходы в ЧШ снизились во всех регионах, но больше всего — в Могилевской области (-35 ЧШ по сравнению с третьим кварталом). Для сравнения: минчане за этот же период обеднели на 13 наборов из 100 граммов водки и 100 граммов свинины.
— Стоимость алкогольно-продуктового набора «ЧаркаШкварка» на протяжении последнего года оставалась стабильной, колебания цен на свинину и водку были мизерными. Но в четвертом квартале 2016 года набор «ЧаркаШкварка» резко вырос в цене до 2,37 рубля (в третьем квартале набор стоил 2,21 рубля), — говорит Ольга Евсеева.
Подорожание набора «выпить-закусить» эксперт объясняет ростом акцизов на водку. «При годовой инфляции
Доходы в ЧШ заметно отличаются по сферам деятельности. К примеру, работники образования зарабатывают в среднем 220 таких наборов в месяц, а программисты — почти в 6,5 раза больше (1428).
— Данные расчеты основаны на данных Белстата и не учитывают подоходный налог и пенсионные отчисления, которые удерживаются с заработных плат. Поэтому на практике озвученные объемы водки и свинины будут меньше примерно на 14% (13% придется на долю подоходного налога и 1% отправится в ФСЗН), — уточняют авторы исследования.
По их прогнозам, в январе доходы белорусов в ЧШ снизятся вслед за средней зарплатой по стране. «Рост зарплат в декабре происходит ежегодно за счет того, что люди получают так называемые 13-е зарплаты и прочие годовые бонусы. В январе все вернется на круги своя», — резюмируют эксперты.
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В октябре-декабре доходы в наборах "ЧаркиШкварки" снизились во всех регионах, но больше всего - в Могилевской области.
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