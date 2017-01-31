Средняя зарплата белорусов в четвертом квартале прошлого года выросла до 746,8 рубля. Но в пересчете на водку и свинину наши «получки» в октябре-декабре «усохли», отмечают авторы индекса «ЧаркиШкварки».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «ЧаркиШкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг-Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг-Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом", — уточняют эксперты BIPART. Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

— В четвертом квартале среднестатистический белорус мог купить за свою месячную зарплату 315 наборов «ЧаркиШкварки». Это на 21 ЧШ меньше, чем в третьем квартале. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года ситуация тоже ухудшилась, доходы упали на 6 наборов «ЧаркиШкварки», — уточняет эксперт проекта «Кошт Урада» Ольга Евсеева.





В октябре-декабре доходы в ЧШ снизились во всех регионах, но больше всего — в Могилевской области (-35 ЧШ по сравнению с третьим кварталом). Для сравнения: минчане за этот же период обеднели на 13 наборов из 100 граммов водки и 100 граммов свинины.





— Стоимость алкогольно-продуктового набора «ЧаркаШкварка» на протяжении последнего года оставалась стабильной, колебания цен на свинину и водку были мизерными. Но в четвертом квартале 2016 года набор «ЧаркаШкварка» резко вырос в цене до 2,37 рубля (в третьем квартале набор стоил 2,21 рубля), — говорит Ольга Евсеева.

Подорожание набора «выпить-закусить» эксперт объясняет ростом акцизов на водку. «При годовой инфляции в 10,6% ЧШ подорожали всего на 8,7%, то есть весьма умеренно», — уточняет Ольга Евсеева.





Доходы в ЧШ заметно отличаются по сферам деятельности. К примеру, работники образования зарабатывают в среднем 220 таких наборов в месяц, а программисты — почти в 6,5 раза больше (1428).

— Данные расчеты основаны на данных Белстата и не учитывают подоходный налог и пенсионные отчисления, которые удерживаются с заработных плат. Поэтому на практике озвученные объемы водки и свинины будут меньше примерно на 14% (13% придется на долю подоходного налога и 1% отправится в ФСЗН), — уточняют авторы исследования.

По их прогнозам, в январе доходы белорусов в ЧШ снизятся вслед за средней зарплатой по стране. «Рост зарплат в декабре происходит ежегодно за счет того, что люди получают так называемые 13-е зарплаты и прочие годовые бонусы. В январе все вернется на круги своя», — резюмируют эксперты.