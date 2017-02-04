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Тренер "Югры" об игре с "Динамо": Буллиты страшно смотреть, лучше сразу сдаваться
Главный тренер «Югры» Андрей Разин, несмотря на домашнее буллитное
— Сегодня, в отличие от
Хотелось сыграть без удалений, «Динамо» — одна из команд, которая идет высоко в рейтинге реализации большинства. К сожалению, получили два глупых удаления, одно из них соперник реализовал, это немного перевернуло игру.
В третьем периоде пропустили гол в позиционной атаке. После матча я зашел в раздевалку и поблагодарил команду за игру. Смогли отыграться против такого соперника — это плюс. Второй «плюс» это то, что смогли забросить в большинстве.
Мы владели территорией в конце матча, могли выиграть в основное время. В овертайме тоже действовали неплохо, а вот буллиты страшно смотреть. При мне было восемь буллитов, и голом даже не пахнет близко. Лучше на буллитах сразу сдаваться. Спасибо болельщикам, что пришли. Думаю, немного удовольствия мы им доставили, — сказал Андрей Разин.
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Главный тренер "Югры" Андрей Разин, несмотря на домашнее буллитное поражение от минского "Динамо", не стал упрекать свою команду, а лишь признался, что очень огорчен...
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