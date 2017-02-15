Полтора года назад минчанин Александр Иванов, действовал решительно и дерзко: убрал автомобили со двора в Каменной Горке. Теперь машине МЧС или скорой помощи не нужно щемиться между припаркованными авто к подъездам. Двор Александра ставят в пример и пишут благодарности. Неожиданно ГАИ выписывает председателю ЖСПК штраф и возмущается по поводу разметки во дворе. Но Иванов сдаваться не собирается и пойдет в суд, чтобы отстоять безопасный двор.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Двор для людей и детей

Минские дворы похожи один на другой. Многоэтажки, детские площадки и автомобили, припаркованные на всех свободных клочках земли. Двор дома № 9 по улице Кунцевщина ничем от таких дворов не отличается: со всех сторон окружен многоэтажками, на каждый подъезд по пять машино-мест. Председатель дома № 9 по улице Кунцевщина Александр Иванов пошел другим путем. Полтора года назад он организовал «двор без машин».

Во двор можно заехать, разгрузиться — для этого отведены три места во дворе для разгрузки. Они обозначены разметкой. А вот парковать машину на ночь или даже на пару часов здесь категорически запрещено. Такую заведенку многие одобряют. Из подъезда можно выйти свободно, мамы с колясками не щемятся мимо припаркованных даже у дверей подъезда машин! А детей во дворе водитель замечает не в последние секунды, когда тот выбегает из-за машин, а издалека. В общем, двор похож на двор для людей, а не для машин.





За свободный от автомобилей двор Александр боролся (и борется до сих пор) не один год. Не все шло гладко. Буквально каждый сантиметр двора Александр отвоевывал у автомобилистов и чиновников. Сначала ходил и уговаривал, предупреждал автомобилистов, что парковаться на придомовой территории нельзя. Потом председатель начал все правонарушения фиксировать на фото и сообщать в ГАИ. Припарковался на газоне, на площадке перед подъездом, на тротуаре, что пешеходу не втиснуться — получи штраф в плечи.



Председатель ЖСПК разработал целую систему для борьбы с теми автомобилистами, которые паркуют авто на придомовой территории: в первый раз кладет листок с предупреждением зеленого цвета, во второй — оранжевого, в третий — красного

Затем Александр установил столбики и полусферы, чтобы водители не могли припарковаться на тротуарах, и заузил проезд.

— Купил трубу, порезал на столбики, их покрасил и установил у тротуаров. Обошлось дешевле, чем покупать готовые столбики, а ведь у меня каждая копейка на счету, и за каждую я могу отчитаться! А чтобы автомобилисты не повредили машины о полусферы зимой — доплачиваю дворнику за то, что тот специально обметал все полусферы от снега, — рассказывает Александр, как сэкономить.

К установке полусфер и столбиков Александр подошел скрупулезно и дотошно. Мало того что каждое ограждение установлено по утвержденной схеме, в ответ на претензии Александр может показать кипу документов, которые подтверждают законность его действий.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Удивительно, но нововведение Александра Иванова восприняли положительно почти все жильцы домов на прилегающей территории и чиновники — его двор не раз и не два показывали в новостях.

— И телевидение белорусское снимало в нашем дворе ток-шоу «Форум», и россияне с НТВ приезжали снимать передачу и опыт перенимать. Они еще приедут. И чиновники сюда приезжают, когда нужно показать образцовый двор, — говорит Александр.

МЧС и врачи присылают благодарность за то, что во двор без проблем может въехать скорая помощь или МЧС или машины фирмы Remondis.

— Если ставить вопрос: удобство автомобилистов или же безопасность детей из 160 квартир, которые проживают в нашем доме? То однозначно отвечу — безопасность детей мне важнее.

Где парковать машины?

Справедливый вопрос от автомобилистов: где парковать машины, если у дома нельзя. А бросать вдоль проезжей части можно? Да, двор от машин очищен, но не создают ли автомобилисты, оставляющие свои авто вне двора, проблемы другим…

Александр убежден, что найти место для машины можно и оно будет для всех безопасным. Сам Александр тоже автомобилист с 25-летним стажем, но паркует авто возле недостроенного торгового центра.

— Прогуляться 5−10 минут не сложно, а даже полезно для здоровья. Совсем не обязательно парковать машину так, чтобы ее было видно из окна квартиры, а этим у нас часто грешат водители.



Паркинг, где можно оставить машину, — в зоне видимости

Второй вариант пока мало осуществимый: за домом № 9 есть пустырь. Огромная территория пустует больше восьми лет, и вместо того чтобы отдать это место под парковку, местные власти перегораживают въезд на пустырь бетонными плитами.

— Что конкретно мы спасаем на этом пустыре — зеленую зону? Так она завалена обломками бетона и арматурой. Почему ее в порядок не приводим — ждем несчастного случая, когда на эту арматуру кто-нибудь напорется?

Не раз и не два Иванов видел, как техника, которую пригоняли на полигон для того, чтобы разровнять землю, ломалась из-за кусков арматуры и бетона.

И наконец, ценнейшие парковочные места вокруг дома у Александра заняты автохламом, который годами стоит уже на спущенных шинах, но либо просто не вывозится на свалку, либо используется, например, под торговлю.













Правда, нашлись и те, кому организация движения во дворе не понравилась. В основном это как раз-таки люди из соседних домов: они «забывали» авто в местах для разгрузки, парковали внутри двора, перегораживая выезд. Но Александр методично все нарушения фиксировал и отправлял в ГАИ.





— Некоторых, особенно владельцев красивых номеров (для примера: Peugeot 6666, Opel 0777, Mercedes 0900, Opel 4000, Hyundai 5560) инспекторам не удавалось найти, хотя эти люди живут в нашем или соседнем дворе. Всего у меня зафиксировано 450 нарушений, однако привлечены за них лишь 111 водителей, остальных, выходит, ГАИ не нашла? — рассуждает Александр Иванов.

А теперь — конфликт

В конце прошлого года Александр Иванов тоже получил штраф от ГАИ. Как выяснилось, Иванова за неправильную парковку привлекли по заявлению соседки, которая уже шесть раз привлекалась за нарушение ПДД за два последних года.

В ноябре Александр оставил авто на разгрузочной площадке, и госавтоинспекторы выписали штраф за нарушение правил парковки по п. 138 ч. 2 ПДД: «осуществил парковку не у края проезжей части и не параллельно ей». Кроме того, инспекторов смутила разметка на придомовой территории, ранее уже утвержденная местными органами власти.

Автомобиль Александра стоял как раз у места для разгрузки. Место расположено у круглой клумбы. Каким образом Александру нужно было на авто встать вокруг клумбы, водитель гадает до сих пор.

— По мнению инспектора, я или любой другой водитель должен припарковать автомобиль параллельно окружности. Я действительно оставил машину согласно схеме, которая была утверждена органами исполнительной власти Фрунзенского района. Расстояние от машины до линии бордюрного камня со стороны застройки больше 2,5 метра, этого достаточно, чтобы проехала не только машина, но и грузовик.

Александр Иванов пошел в ГАИ и написал заявление, чтобы по этому факту и правомерности штрафа провели проверку. Проверку провели, но постановление осталось прежним — виновен!

— Я заплатил штраф, то есть добровольно выполнил протестующую обязанность, и тут у многих возникнет вопрос: заплатил штраф — значит признал себя виновным? Но это не так. Я действую по схеме, утвержденной местным исполнительным органом и одобренной бывшим заместителем главы Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. Его перевели на другую должность, но это не значит, что решения Мингорисполкома теряют силу. К тому же я не думаю, что господин Кухарев поменял мнение относительно того, что схема в нашем дворе обеспечивает безопасность людей. Если ставить вопрос о том, удобство автомобилистов или же безопасность детей из 160 квартир, я однозначно отвечу — их безопасность для меня важнее.

Чтобы доказать правоту и то, что Александр действует в интересах людей, которые доверяют его действиям, мужчина собрался в суд. Чтобы уже одобренную Мингорисполкомом схему еще раз утвердили, но уже в суде.



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY