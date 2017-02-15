Министерство труда и соцзащиты насчитало на белорусских предприятиях 6% лишних работников. Запланированная властями реструктуризация повлечет за собой высвобождение части этих работников, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Как защитить уволенных белорусов и улучшат ли массовые сокращения работу госкомпаний?



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Повышать пособие по безработице можно уже сегодня»

С учетом роста безработицы, возможных сокращений и экономических сложностей ситуация на рынке труда складывается достаточно сложная, отмечает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова. В нынешних экономических условиях нет потенциала для роста, а безработные никак не защищены.

— Нужно работать над системой страхования от безработицы, — говорит эксперт.

Минфин заявлял, что в 2018 году планируется постепенное введение такого страхования.

— Но уже сейчас следовало бы, по крайней мере, повысить пособие по безработице хотя бы до уровня прожиточного минимума, - считает Мария Акулова. — Возможным источником повышения могут стать финансы, которые государство тратит на субсидирование убыточных государственных предприятий.

В ближайшей перспективе экономист прогнозирует ухудшение ситуации на рынке труда, что ставит перед органами соцзащиты новые вызовы.

Если заявленная реструктуризация предприятий будет сопровождаться массовыми сокращениями, больше всего от этого пострадают жители небольших городов и регионов, которые держатся за градообразующие предприятия, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

По оценке экспертов, 5% «лишней» рабочей силы — это некритичный показатель. На такой процент можно сократить штат, если временно не нанимать новых сотрудников, ожидая, пока «лишние» работники выйдут на пенсию.

На предприятиях, где избыток занятости гораздо выше, придется искать другие методы решения вопроса.

— На предприятиях, где занята большая доля жителей небольшого города, предстоит либо разработать программу мобильности — помогать людям переезжать на новое место жительства или ездить на работу на большие расстояния, либо запустить структурный проект, который позволит хотя бы временно занять высвобождаемых, — предлагает Катерина Борнукова.

«При благоприятных условиях для бизнеса люди сами найдут себе работу»



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В решении проблемы роста безработицы и трудоустройства людей, которые окажутся ненужными госкомпаниям, есть несколько подходов.

Деньги, которые сейчас вливаются в госпредприятия, можно хотя бы частично направить на переобучение людей на производстве, повышать их квалификацию, обеспечивая более высокую востребованность на рынке труда, отмечают эксперты.

Cерьезные проблемы сейчас переживают строительство и обрабатывающая промышленность. Оказавшимся без работы специалистам не остается ничего иного, кроме как переучиваться и уходить в другие сферы экономики, например, в сферу услуг.

— По опыту других стран видно, что перейти работать в новую сферу не так просто. Людям нужна социальная поддержка и помощь через бизнес-инкубаторы и различные программы обучения, — говорит Катерина Борнукова.

Снизив частным компаниям налоговую нагрузку, государство поможет им направить сэкономленные средства на обновление фондов и рост производительности, а значит, и на расширение штатов.

Налоговые льготы для малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, которые государство может предоставлять новоиспеченным бизнесменам, предоставят людям возможности самостоятельно решать вопрос своего трудоустройства, отмечают специалисты.

— Сегодня, когда человек размышляет, не открыть ли ему свое дело, он знает, что должен зарегистрироваться, платить налоги и взносы в Фонд соцзащиты. Но страх вызывает необходимость платить налоги, не имея представления, что у него с начатым бизнесом получится, — подчеркивает Катерина Борнукова.

Стимулируя развитие сектора индивидуального предпринимательства и малого бизнеса государство обеспечит себя дополнительным доходом.

— Ведь именно малый бизнес является основным источником роста экономик многих стран, — отмечает Мария Акулова.

«Оптимизировать предприятия командами сверху не получится»





Оздоровление предприятий и экономики в целом возможно только через модернизацию, а она влечет за собой кадровую диагностику, заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

Планы государственных управленцев свидетельствуют о том, что власти не планируют проводить реформы, а лишь наводят внешний лоск, считает экономист и руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

— Чиновники по-прежнему продолжают убивать принадлежащие государству компании. Ввиду того, что сами управлять ими не умеют, они следуют советской практике госплана, спускания сверху вниз централизованных показателей, которые абсолютно оторваны от рынка и потребностей покупателей, — говорит экономист.

В результате падает производство, снижается прибыль, выявляется лишняя рабочая сила, а без господдержки большинство предприятий оказались бы в убытке.

— Вместо планов по оптимизации госкомпаний министрам и их заместителям нужно перестать лезть в дела предприятий: считать лишних или недостающих работников, давать указания сверху по поводу того, сколько и чего производить и куда продавать, — считает эксперт.

Оптимизировать деятельность госкомпаний поможет реформа системы корпоративного управления государственных предприятий.

— Управлять предприятиями — не дело министерств. Их задача — создавать рамки и условия работы на рынке, причем одинаковые как для государственных, там и для частных компаний. Госпредприятия должны работать точно так же, как частные, и ориентироваться, исходя из ситуации и конъюнктуры рынка, потребностей в их продукции. И исходя из этого строить планы по производству, инвестициям и персоналу, — заключает Владимир Ковалкин.