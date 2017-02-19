Скандалы с «Импульсом-2», в котором 180 предпринимателей построили дорогие помещения, не утихают уже несколько лет. Людям говорят: построенное вам уже не отдадут, но деньги вернут. Подавайте в суд: чтобы деньги вернуть, должно быть судебное решение с суммой компенсации. Недавно пара дольщиков решилась и в суд подала. И проиграла. Что сейчас происходит с простаивающим вторым "Импульсом", выяснял REALTY.TUT.BY.



Люди не раз собирались возле здания МПОВТ, записывали обращения к президенту.

Предыстория

Двенадцать лет назад завод МПОВТ решил реконструировать часть своих зданий в центре Минска. В одном из зданий уже успешно работал торговый центр «Импульс». Проект «Импульс-2» (переходная галерея с торговыми помещениями) обещал быть весьма прибыльным. Cтроить доверили компании «Фарт Плюс» — она выступает инвестором проекта. Предварительные договоры с покупателями торговых помещений датированы в основном 2010−2013 годами.

В мае 2013 г. "Импульс-2" готов на 95%. Тогда же становится известно: у застройщика — завода МПОВТ и инвестора — "Фарт Плюс" — неразрешимый конфликт. МПОВТ консервирует объект и расторгает инвестдоговор с "Фарт Плюс".

С этого времени 180 дольщиков (в основном — граждане Беларуси, но есть и ИП, и юрлица), купившие помещения, остались в подвешенном состоянии. TUT.BY писал об этом: они записывали обращения , они писали коллективные письма: помещение построено за наши деньги, отдайте нам наше!

В 2014-м "Импульс-2" вместе с другими зданиями МПОВТ выставили на аукцион. Когда эта информация дошла до предпринимателей, около здания собрался пикет. В обращении люди спрашивали власти: как вы продаете то, что построено за наши деньги?



Дольщики "Импульса-2" пытались защитить свое имущество.

Президент обратил внимание на протест, была создана группа, которая решила: комплекс зданий должен продаваться целиком. Однако людям нужно вернуть деньги. В условия аукциона внесли соответствующие пункты, которые предполагали защиту интересов дольщиков "Импульса-2". В частности, освобождение от госпошлины при подаче исков о возмещении затрат. Деньги предполагалось возвращать на основе судебных решений.

Но дольщики не ринулись в суды. Потому что понимали: у "Фарт Плюс" ничего нет, а белорусские рубли, вложенные в 2010-м, обесценились.



Помещения готовы. Но их дольщикам не отдают.



Фото с сайта mpovt.by

Как видит ситуацию Госкомимущество?

Официальная позиция Госкомимущества такова: «С 2014 года государственными органами осуществлялся поиск инвесторов для развития этой территории (квартала зданий завода МПОВТ в центре Минска).

По результатам совещания в ноябре 2016 года подготовлен проект распоряжения президента, предусматривающий, в частности, отчуждение по рыночной стоимости предмета расторгнутого инвестиционного договора с возможностью предоставления рассрочки оплаты до 3-х лет, а также перечисление вырученных средств

в республиканский бюджет.

В целях защиты законных интересов граждан и юридических лиц проектом предусмотрена компенсация из республиканского бюджета денежных средств, вложенных этими лицами в реконструкцию указанного объекта недвижимости, на основании судебных решений.

Кроме того, проект предусматривает целевое направление денежных средств гражданам без учета финансовых обязательств ОАО «МПОВТ» и ООО «Фарт Плюс», то есть прямое их прохождение через расчетные счета этих обществ.

При этом проектом предложено освободить граждан и юридических лиц от госпошлины по искам к ООО «Фарт Плюс» о возврате денежных средств, а ООО «Фарт Плюс» по иску к ОАО «МПОВТ» о возврате инвестиций в объект.

В проекте также содержится конкретное поручение правительству Республики Беларусь при формировании бюджета на период до 2019 года включительно предусмотреть в расходной части выделение ОАО «МПОВТ» средств для возврата инвестиций, вложенных ООО «Фарт Плюс» по расторгнутому инвестиционному договору".





Два дольщика и суд: договоры с "Фарт Плюс" оказались действительными

Устав от неопределенности и поверив в механизм, предложенный распоряжением, два дольщика решили: надо попытаться все-таки вернуть вложенные деньги. Пусть и обесцененные.

Обязательным документом для получения обещанной компенсации должны быть судебные решения. Для возврата денег необходимо расторгать договоры купли-продажи злосчастных помещений. Решение виделось в признании заключенных предварительных договоров недействительными. Ведь по законодательству предварительный договор продажи недвижимости должен по форме соответствовать основному, а основной договор, касающийся недвижимости, подлежит государственной регистрации. Незарегистрированный договор в отношении недвижимости не соответствует законодательству и Гражданскому кодексу.

— По этому пути идет вся судебная практика, эта же позиция изложена в постановлениях Высшего Хозяйственного суда, которыми многие годы руководствовались суды при рассмотрении споров по аналогичным договорам, — уверяют дольщики. — В случае признания договоров недействительными стороны получают то, что было на начальном этапе: то есть мы — деньги (а точнее — надежду на компенсацию в будущем), "Фарт Плюс" — ничего.

В суде Минское городское кадастровое агентство предоставило письменное мнение: все с договорами в порядке, они расторжению не подлежат. Инвестор в суде объяснял, что он ни в чем не виноват, он строил и почти построил. И поясняет: он еще борется за помещение, которое почти достроил.

Суд согласился с кадастровым агентством — договоры не расторгли. Оснований вернуть свои деньги у дольщиков не появилось.

— Еще один путь: обратиться к инвестору с предложением расторгнуть договор на основании того, что он существенно нарушает условия договора. И, получив возражения, идти в суд. Но это новый виток судов — и снова инвестор будет объяснять: нарушения не связаны с ним, он сделал все, что мог. И еще большой вопрос, какое будет решение. Даже если суд решит компенсировать, то будет ли предусмотрена индексация? Ведь миллиард, который мы внесли в 2012-м году, и сейчас, после девальвации и деноминации, — разные суммы, — объясняет один из дольщиков. — Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: судебные тяжбы между ООО «Фарт Плюс» и ОАО «МПОВТ» закончены, инвестиционный договор расторгнут и фактическая возможность получить приобретенные нами помещения отсутствует, распоряжением президента предусмотрен порядок компенсации произведенных нами затрат на основании судебных решений, а получить эти судебные решения невозможно!

Ничего не добившиеся в суде люди написали обращение президенту с просьбой вспомнить о них, создать работающий механизм компенсации вложений. И главное, чтобы об этом механгизме знали все инстанции и не заставляли людей ходить по замкнутому кругу между судами и Госкомимуществом.

Вторая группа дольщиков: снова убаюкивают

Еще один дольщик, Владислав, вложил в помещение «Импульса-2» сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов. И за судьбой здания, МПОВТ и "Фарт Плюс" следит пристально. О том, что кто-то уже пытался получить на руки судебное решение, по которому можно требовать компенсацию, узнал от TUT.BY.

— Большая часть из 180 дольщиков понимают: нам не с чем идти в суд. Возвращать наши деньги некому. Нас только убаюкивают, — говорит Владислав. — После совещания у президента в конце 2016 г. в Госкомимуществе нас заверяли — деньги поступят в бюджет в течение месяца после подписания решения президента, эти средства уже заложены в бюджет 2017 года. Теперь вам Госкомимущества рассказывает про три года. Мы три года еще ждем, судимся и получаем — что? Я в 2010 году вложил почти 300 миллионов, около 100 тысяч долларов. Сейчас это уже 15 тысяч… Тогда мы платили по 4−5 тысяч долларов за квадратный метр по курсу Нацбанка.

А как вам условия передачи нашего здания? Удивляет бесстрашие чиновников… Като-то получит здание даром, с трехлетней рассрочкой. Будет сдавать наши помещения и этими деньгами расплачиваться с бюджетом.

Мы будем продолжать добиваться приема президента и в конце концов откроем ему глаза на тех, кто придумывает и подсовывает на подпись такие решения.



