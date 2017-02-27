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В России беспилотник "зашили" в ракету РСЗО "Смерч"
Реактивная система залпового огня «Смерч» теперь способна стрелять ракетами с беспилотниками. Об этом
Николай Макаровец, генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав», рассказал, что система уже создана и ожидает заказчика. Все технические испытания были проведены за счет собственных средств предприятия.
Телеканал Минобороны России «Звезда» со ссылкой на военного эксперта Владимира Карнозова
«Возвращать такой аппарат назад нецелесообразно. Аппарат маленький. Одна ракета весит 800 кг, соответственно, вес беспилотника может быть от 30 до 60 кг», — отметил Карнозов.
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Дрон улучшит эффект от стрельбы, так как будет в реальном времени осуществлять корректировку огня.
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