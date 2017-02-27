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В России беспилотник "зашили" в ракету РСЗО "Смерч"

28.02.2017 17:12 — Разное | Tut.by  
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Реактивная система залпового огня «Смерч» теперь способна стрелять ракетами с беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС.


РСЗО «Смерч». Фото: svpressa.ru

Николай Макаровец, генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав», рассказал, что система уже создана и ожидает заказчика. Все технические испытания были проведены за счет собственных средств предприятия.

Телеканал Минобороны России «Звезда» со ссылкой на военного эксперта Владимира Карнозова сообщил, что новый беспилотник, вшитый в ракету РСЗО «Смерч», будет преодолевать 100 км, улучшит эффект от стрельбы, так как будет в реальном времени осуществлять корректировку огня.

«Возвращать такой аппарат назад нецелесообразно. Аппарат маленький. Одна ракета весит 800 кг, соответственно, вес беспилотника может быть от 30 до 60 кг», — отметил Карнозов.

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Дрон улучшит эффект от стрельбы, так как будет в реальном времени осуществлять корректировку огня.

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