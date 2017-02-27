Реактивная система залпового огня «Смерч» теперь способна стрелять ракетами с беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС.



РСЗО «Смерч». Фото: svpressa.ru

Николай Макаровец, генеральный конструктор научно-производственного объединения «Сплав», рассказал, что система уже создана и ожидает заказчика. Все технические испытания были проведены за счет собственных средств предприятия.

Телеканал Минобороны России «Звезда» со ссылкой на военного эксперта Владимира Карнозова сообщил , что новый беспилотник, вшитый в ракету РСЗО «Смерч», будет преодолевать 100 км, улучшит эффект от стрельбы, так как будет в реальном времени осуществлять корректировку огня.

«Возвращать такой аппарат назад нецелесообразно. Аппарат маленький. Одна ракета весит 800 кг, соответственно, вес беспилотника может быть от 30 до 60 кг», — отметил Карнозов.