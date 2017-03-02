|
Минстройархитектуры признал дома, в том числе "дом с растяжкой" "уникальной застройкой"
Минстройархитектуры считает дома на проспекте Независимости напротив здания «Беларусьфильма» в Минске «уникальной исторической застройкой». Об этом говорится в письме из Министерства архитектуры и строительства, полученном инициативной группой местных жителей в ответ на их обращения в ведомство, сообщила
Как говорится в письме, «при реконструкции жилых домов № 103, 105, 107, 109 и 111 по проспекту Независимости в Минске строительство дополнительного этажа и мансарды не планируется». «Данная позиция высказана в целях сохранения уникальности исторической застройки, существующие здания которой являются объектами историко-культурного наследия», — говорится в письме, подписанном заместителем министра Дмитрием Семенкевичем.
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома солидарен с мнением Минстройархитектуры. «Ансамбль проспекта Независимости в районе киностудии „Беларусьфильм“, сформированный в 50−60-е годы, является уникальным, и его целесообразно сохранить без изменения физических и архитектурных параметров зданий», — говорится в письме, адресованном Ермолович.
Она напомнила, что жители
«Многолетние обивания порогов кабинетов чиновников разного уровня и судебные тяжбы жителей многострадального дома принесли свои плоды. Должностные лица все же разглядели уникальность малоэтажной застройки возле киностудии «Беларусьфильм», — отмечает Ермолович.
«Признание уникальности архитектурного ансамбля квартала воодушевляет местных жителей, однако вздохнуть с облегчением можно будет только по факту проведения капремонта домов 103−111 по проспекту Независимости», — считает она.
Ермолович выразила благодарность комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и Минстройархитектуры «за поддержку и понимание позиции жителей». «Власти смогли увидеть долгосрочную перспективу туристической привлекательности города, сохранения того немногого, что является уникальным в нашем городе и отличает его от иных городов», — отметила представитель «Экограда».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И в доме будет наконец капремонт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии