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Минстройархитектуры признал дома, в том числе "дом с растяжкой" "уникальной застройкой"

03.03.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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Минстройархитектуры считает дома на проспекте Независимости напротив здания «Беларусьфильма» в Минске «уникальной исторической застройкой». Об этом говорится в письме из Министерства архитектуры и строительства, полученном инициативной группой местных жителей в ответ на их обращения в ведомство, сообщила БелаПАН член оргкомитета по созданию общественного объединения «Экоград» Наталия Ермолович.

Как говорится в письме, «при реконструкции жилых домов № 103, 105, 107, 109 и 111 по проспекту Независимости в Минске строительство дополнительного этажа и мансарды не планируется». «Данная позиция высказана в целях сохранения уникальности исторической застройки, существующие здания которой являются объектами историко-культурного наследия», — говорится в письме, подписанном заместителем министра Дмитрием Семенкевичем.


Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома солидарен с мнением Минстройархитектуры. «Ансамбль проспекта Независимости в районе киностудии „Беларусьфильм“, сформированный в 50−60-е годы, является уникальным, и его целесообразно сохранить без изменения физических и архитектурных параметров зданий», — говорится в письме, адресованном Ермолович.

Она напомнила, что жители вели борьбу против надстроек над своим домом № 109 («Дом с растяжкой») уже более 10 лет, прошли через многочисленные суды с застройщиками. В декабре 2015 года суд постановил, что надстройке быть. Однако в июле 2016 года из Мингорисполкома пришел ответ, что решение о мансардном строительстве отменено. Капремонт по проспекту Независимости, 109, проведут без надстройки. После этого ЖРЭО Первомайского района попыталось расторгнуть договор с инвестором. Компания-застройщик «ТерраИнжиниринг» подала апелляцию, но суд занял сторону коммунальщиков. В ноябре 2016 года договор был расторгнут.

«Многолетние обивания порогов кабинетов чиновников разного уровня и судебные тяжбы жителей многострадального дома принесли свои плоды. Должностные лица все же разглядели уникальность малоэтажной застройки возле киностудии «Беларусьфильм», — отмечает Ермолович.

«Признание уникальности архитектурного ансамбля квартала воодушевляет местных жителей, однако вздохнуть с облегчением можно будет только по факту проведения капремонта домов 103−111 по проспекту Независимости», — считает она.

Ермолович выразила благодарность комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и Минстройархитектуры «за поддержку и понимание позиции жителей». «Власти смогли увидеть долгосрочную перспективу туристической привлекательности города, сохранения того немногого, что является уникальным в нашем городе и отличает его от иных городов», — отметила представитель «Экограда».


 
Теги: Минск
 
 
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