«Приветствую вас, тунеядцы и социальные иждивенцы!», — сказал председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович сегодня на XVII съезде этой организации. Напомним, с 17 февраля объединение исключили из списка творческих, которые освобождаются от налога на финансирование госрасходов. Соответственно, официально нетрудоустроенные члены крупной организации стали «тунеядцами».





— В списке есть объедение фотографов, критиков, народных мастеров, — перечислял со сцены председатель Союза белорусских писателей Борис Петрович. — Какими критериями пользовалось Министерство культуры, когда исключило из числа творческих старейшую творческую организацию, основанную в 1934 году Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими классиками нашей литературы? Мы так и не услышали объяснений. Что это, как не очередной раздел на своих и чужих? Что, как не нарушение Конституции нашего государства? Какой доход будет иметь государство от того, что назвало тунеядцами несколько десятков писателей? Не больший ли вред оно нанесло своему имиджу? Мне так и хотелось начать сегодняшнее выступление: «Приветствую вас, тунеядцы и социальные иждивенцы!»





После этих слов писатели дружно зааплодировали. Хотя налог на тунеядство затронул несколько десятков из 470 членов СБП: одни на пенсии, другие официально трудоустроены.

— Но если бы ситуация касалась бы только одного человека из организации, мы бы все равно поднимали этот вопрос, — заявил Борис Петрович. — Это решение не имеет никакого логического объяснения, кроме того, что это политичное решение. Мол, в этом союзе собраны писатели, нелояльные власти.

По информации СБП, письма из налоговой приходили, например, писателю Виктору Мартиновичу, музыканту Лявону Вольскому, драматургу Андрею Курейчику (на съезд они не пришли). Поэт, председатель ревизионной комиссии Союза Сергей Сыс тоже получил извещение на уплату налога. Он отнес налоговому инспектору документ о членстве в СБП.

— Приняли со словами: «Нет вопросов, вы освобождаетесь от уплаты». Когда появился список, в котором не было Союза, я позвонил в налоговую. Сказали, что за 2015 год СБП был творческим союзом, потому от налога я освобождаюсь: «А в 2016 год будем смотреть, как вы разрешите проблему, которая возникла с Министерством культуры», — рассказал Сергей Сыс.





Борис Петрович подтвердил, что никто из Союза белорусских писателей не должен заплатить 20 базовых за «тунеядство» в 2015 году. Руководитель организации надеется, что за 2016 год никому из безработных участников союза тоже не придется уплачивать сбор.

— Элементарная логика победит: не может быть две похожие организации, одна из которых считается творческой, а другая нет. Или они не признают и второй союз?", — сказал Борис Петрович.





По словам Бориса Петровича, с принятием декрета № 3 членов в СБП больше не стало. Например, в 2013 году в союз приняли 33 автора, а в 2016-м году — 14.

СБП предоставил информацию о своей деятельности в Министерство культуры. «Если на протяжении месяца мы не получим ответ на наше письмо, будем обращаться в Верховный суд и дальше бороться за наши права», — заявил Борис Петрович.





Между тем, на съезд СПБ пригласили представителей Министерства информации, Министерства культуры и Министерства юстиции. Не приехал никто — хотя на съезде официального Союза писателей с поздравлениями выступали министр культуры Борис Светлов и министр информации Лилия Ананич. Не было в зале и Светланы Алексиевич, члена СБП, которую тоже ждали. К слову, Нобелевского лауреата часто вспоминали на съезде со сцены. Например, в связи с налогом в 197 тысяч евро, который Алексеевич пришлось уплатить с премии.





У выступающих со сцены хватало вопросов и предложений к правительству. Говорили о необходимости вернуть Союзу белорусских писателей Дом литераторов. О том, как важно поддерживать белорусский язык : восстановить его права на упаковках товаров, в СМИ, на улицах Минска. Между прочего Борис Петрович упомянул о необходимости «запретить использование разных „ятей“ (Ѣ, буква дореволюционной орфографии — прим. ред.) на вывесках». Писатели напомнили о крайне тяжелом состоянии усадьб-музеев классиков белорусской литературы.

Прозвучало предложение избавить книги на белорусском языке от налога на добавленную стоимость и наоборот, ввести налог на книги, которые напечатаны за рубежом. А еще руководство союза заметило, что многие члены организации не платят взносов, и что надо по возможности предусмотреть за это ответственность.

Не обошлось на съезде и без казусов. Члены союза обсуждали, пускать ли на съезд поэта Эдуарда Акулина. Он был заместителем председателя, но некоторое время назад подал заявление о приостановлении своей деятельности из-за внутреннего конфликта. «Пускать! Пускать!», — выкрикивали писатели. Но охрана все не давала войти Акулину. Договариваться с секьюрити пришлось Борису Петровичу.

Съезд Союза белорусских писателей, на котором присутствовало около 250 человек, закончился подведением итогов голосования за новое руководство. Бориса Петровича переизбрали на второй срок главой СПБ. Светлану Алексиевич включили в состав Рады союза.



