Betera внедрила уникальные решения для ставок на спорт

Компания Betera анонсирует нововведения на своей игровой платформе, которые порадуют любителей ставок на спорт.

Конструктор ставок

Для тех, кто предпочитает собирать прогнозы под себя, Betera запустила функцию «Конструктор ставок», доступную прямо в карточке матча. Теперь можно объединить в одну ставку сразу несколько исходов выбранного события. Чем больше вариантов — тем выше коэффициенты.

Функция работает как для прематча, так и для событий в лайве. Также «Конструктор ставок» присутствует и в разделе «Бонусные предложения» с приятным бонусным коэффициентом.

Суперставка

Betera традиционно предлагает широкие линии и высокие коэффициенты на спортивные события. Для тех, кто ищет максимально выгодные предложения, создан раздел «Суперставка» с повышенными коэффициентами.

Зарегистрируйтесь в Betera, если ещё не сделали этого, — новым игрокам доступны 150 фриспинов и фрибет 40 BYN к первому депозиту.

Генератор экспрессов

Хотите делать ставки без долгого анализа статистики и составов?

Просто укажите сумму ставки и желаемый выигрыш — система автоматически составит для вас оптимальный купон с учетом коэффициентов и ваших предпочтений.

***

Почему Betera — один из лидеров на рынке Беларуси в своем направлении?

Betera — это онлайн-казино и букмекерская компания Беларуси с более чем 30-летним опытом. Ежегодно бизнес получает самые престижные награды. В 2025 году бренд был удостоен премии «Номер один» в категории «Онлайн-продукт для развлечений № 1», а в 2024-м был отмечен сразу 9 престижными наградами — это знак высокого доверия и признания среди белорусов.

Сегодня Betera — это более 7000 игр от 85 всемирно известных провайдеров, что является наивысшим показателем на рынке Беларуси, а также свыше 50 дисциплин для ставок на спорт.

Компания организовывает для белорусов яркие праздники с бесплатным входом, вроде Forza Betera, запускает масштабные акции помощи бездомным животным, такие как Betera Pets, открывает художественные выставки, делает коллаборации с белорусскими дизайнерами и крупными брендами. Креативные и социальные проекты Betera выделяются, запоминаются и получают поддержку среди белорусов.