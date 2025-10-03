|
Betera внедрила уникальные решения для ставок на спорт
Компания Betera анонсирует нововведения на своей игровой платформе, которые порадуют любителей ставок на спорт.
Конструктор ставок
Для тех, кто предпочитает собирать прогнозы под себя, Betera запустила функцию «Конструктор ставок», доступную прямо в карточке матча. Теперь можно объединить в одну ставку сразу несколько исходов выбранного события. Чем больше вариантов — тем выше коэффициенты.
Функция работает как для прематча, так и для событий в лайве. Также «Конструктор ставок» присутствует и в разделе «Бонусные предложения» с приятным бонусным коэффициентом.
Суперставка
Betera традиционно предлагает широкие линии и высокие коэффициенты на спортивные события. Для тех, кто ищет максимально выгодные предложения, создан раздел «Суперставка» с повышенными коэффициентами.
Генератор экспрессов
