﻿ Бизнес-семинар от TUT.BY и Яндекс: новый подход к рекламе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бизнес-семинар от TUT.BY и Яндекс: новый подход к рекламе

17.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский портал TUT.BY и Яндекс провели бизнес-семинар для партнеров Рекламной сети Яндекса. На мероприятии спикеры из Яндекса Наталия Кожемякина и Елена Нигай представили новый партнерский интерфейс и новые форматы рекламных блоков. Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк поделился аналитическим опытом, представил метрики контента медийного проекта и дал практические советы владельцам сайтов по измерению KPI.

Фото: Влад Поповский

Новая технология

Спикеры и слушатели поговорили про переход от блоков Директа к programmatic-платформе. Напомним, что с 2010 года TUT.BY является единственным центром обслуживания партнеров Яндекс в Беларуси. В феврале этого года всем партнерам Рекламной сети Яндекса стали доступны RTB-блоки. RTB (или Real-Time Building) — это технология закупки медийной рекламы посредством программируемых онлайн-аукционов. Она включает в себя новый рекламный интерфейс и форматы блоков.



Что изменилось?

В отличие от блоков Директа, где были представлены только текстово-графические форматы и один источник монетизации, RTB позволяет работать с медийными форматами, допускает много источников монетизации, стратегии управления трафиком, а также сделки и динамическую монетизацию. С помощью RTB рекламодатели могут выбрать подходящие форматы блоков и медийных баннеров, ограничить показы некоторых тематик или брендов, выставить стартовую цену показов, встроить код вызова своей рекламы или заглушку, поэкспериментировать с дизайном в новом визуальном конструкторе.



Новый интерфейс, новые форматы, новые возможности

В своем выступлении «Новые форматы. Новый партнерский интерфейс» Наталия Кожемякина и Елена Нигай рассказали о новом интерфейсе и его возможностях, а также о рекламных технологиях Яндекса, новых форматах, продуктах и возможностях в обзоре «РСЯ — переход на программатик платформу».


«Мы делаем все возможное, чтобы RTB развивалась во всех направлениях — как с точки зрения площадок, так и с точки зрения рекламодателей. Есть такая басня — „Мартышка и Очки“. Очки ведь сами по себе неплохие, просто пока не знаешь, куда их надеть, они не работают. В нашей истории основная задача — научиться пользоваться этими „очками“. Я надеюсь, что у нас все получится и мы вместе с партнерами будем только растить и растить свой доход», — поделилась Наталия.



Елена же подчеркнула, что, чтобы быть готовыми ко всем изменениям, партнерам следует заменить коды Директа на коды RTB — это даст возможность самим настроить подходящие медийные форматы и тем самым избежать неожиданностей.





Как увеличить просмотры страниц?

Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк озвучил приемы веб-аналитики и методы создания успешных рекламных кампаний. Он рассказал о подходах к аналитике с целью увеличения количества просмотров страниц на сайте, метриках контента медийного проекта и дал рекомендации владельцам сайтов по измерению KPI.


Павел убежден, что «…рассматривать изменения на сайте компании без учета мобильной/адаптивной версии уже невозможно. Доля mobile растет. Все изменения, которые проводятся на сайте, стоит сразу смотреть в мобильной версии».

Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY дал главный совет партнерам — постоянно тестировать, пробовать и анализировать.

По вопросам подключения пишите нам на cop@tutby.com.




 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский портал TUT.BY и Яндекс провели бизнес-семинар для партнеров Рекламной сети Яндекса. На мероприятии спикеры из Яндекса Наталия Кожемякина и Елена Нигай...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Какие проблемы Беларуси и России может решить Экономический совет СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика