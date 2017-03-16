Белорусский портал TUT.BY и Яндекс провели бизнес-семинар для партнеров Рекламной сети Яндекса. На мероприятии спикеры из Яндекса Наталия Кожемякина и Елена Нигай представили новый партнерский интерфейс и новые форматы рекламных блоков. Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк поделился аналитическим опытом, представил метрики контента медийного проекта и дал практические советы владельцам сайтов по измерению KPI.

Фото: Влад Поповский

Новая технология

Спикеры и слушатели поговорили про переход от блоков Директа к programmatic-платформе. Напомним, что с 2010 года TUT.BY является единственным центром обслуживания партнеров Яндекс в Беларуси. В феврале этого года всем партнерам Рекламной сети Яндекса стали доступны RTB-блоки. RTB (или Real-Time Building) — это технология закупки медийной рекламы посредством программируемых онлайн-аукционов. Она включает в себя новый рекламный интерфейс и форматы блоков.







Что изменилось?

В отличие от блоков Директа, где были представлены только текстово-графические форматы и один источник монетизации, RTB позволяет работать с медийными форматами, допускает много источников монетизации, стратегии управления трафиком, а также сделки и динамическую монетизацию. С помощью RTB рекламодатели могут выбрать подходящие форматы блоков и медийных баннеров, ограничить показы некоторых тематик или брендов, выставить стартовую цену показов, встроить код вызова своей рекламы или заглушку, поэкспериментировать с дизайном в новом визуальном конструкторе.







Новый интерфейс, новые форматы, новые возможности

В своем выступлении «Новые форматы. Новый партнерский интерфейс» Наталия Кожемякина и Елена Нигай рассказали о новом интерфейсе и его возможностях, а также о рекламных технологиях Яндекса, новых форматах, продуктах и возможностях в обзоре «РСЯ — переход на программатик платформу».





«Мы делаем все возможное, чтобы RTB развивалась во всех направлениях — как с точки зрения площадок, так и с точки зрения рекламодателей. Есть такая басня — „Мартышка и Очки“. Очки ведь сами по себе неплохие, просто пока не знаешь, куда их надеть, они не работают. В нашей истории основная задача — научиться пользоваться этими „очками“. Я надеюсь, что у нас все получится и мы вместе с партнерами будем только растить и растить свой доход», — поделилась Наталия.







Елена же подчеркнула, что, чтобы быть готовыми ко всем изменениям, партнерам следует заменить коды Директа на коды RTB — это даст возможность самим настроить подходящие медийные форматы и тем самым избежать неожиданностей.













Как увеличить просмотры страниц?

Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY Павел Воронюк озвучил приемы веб-аналитики и методы создания успешных рекламных кампаний. Он рассказал о подходах к аналитике с целью увеличения количества просмотров страниц на сайте, метриках контента медийного проекта и дал рекомендации владельцам сайтов по измерению KPI.





Павел убежден, что «…рассматривать изменения на сайте компании без учета мобильной/адаптивной версии уже невозможно. Доля mobile растет. Все изменения, которые проводятся на сайте, стоит сразу смотреть в мобильной версии».

Менеджер по рекламным технологиям TUT.BY дал главный совет партнерам — постоянно тестировать, пробовать и анализировать.

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