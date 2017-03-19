О долгостроях Минска представители Мингорисполкома отчитываются с завидной регулярностью и рассказывают, что количество таких домов сокращается и вот-вот сойдет на нет. Но оказалось, что в городе есть дома, которые строят больше трех лет. И о них, перечисляя долгострои столицы, чиновники упоминают не всегда. Тем не менее, дольщики у этих домов есть и они не первый год пишут письма в различные инстанции с просьбой помочь.

Один из таких домов — в жилом комплексе «Набережный». В список долгостроев он попадал несколько раз. В начале января город заявил, что к весне дом будет готов.

Застройщик «Лада ОМС-Инжиниринг» начал возводить его в июне 2012 года. Дольщики давно полностью оплатили свои квартиры, но вынуждены жить в съемных. Будущие новоселы, вложившие в строительство дома все свои средства, отчаялись и написали письмо президенту, в котором просят повлиять на сроки сдачи дома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По проекту дом должны были построить за 28 месяцев, а вместо этого его строят все 55. Сроки сдачи объект переносились четыре раза, в последний — на 31 марта этого года. Но дольщики не верят, что через две недели дом будет готов.

«Процент готовности дома чиновники всегда называют разный: в апреле 2015 года в Мингорисполкоме говорили, что дом готов на 90%, в ноябре — называли цифру „более 85%“. Мы не знаем, кому верить! — пишут дольщики в своем письме. — По имеющейся у нас информации, задолженности со стороны участников долевого строительства перед застройщиком на сегодняшний день нет».

Дом, по словам дольщиков, взял на контроль председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось. Кроме того, на сайте Верховного суда появилась информация о возбуждении дела о банкротстве застройщика.

«В случае признания СООО „Лада ОМС-Инжиниринг“ банкротом нас ожидают судебные разбирательства и смена застройщика, которая неминуемо повлечет для нас дополнительные материальные затраты, поскольку новый застройщик будет нуждаться в средствах для завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию. Кроме того нас ожидает очередное увеличение и без того затянувшихся сроков строительства. Мы измучены данной ситуацией! У многих за время строительства дети пошли в школу, а люди все еще не получили свои квартиры!».

Еще один дом, где дольщики не могут дождаться свои ключи — дом «Жемчужина» в микрорайоне Лебяжий. Летом 2015 года его начала строить «Московская инвестиционная строительная компания». В договорах, которые дольщики заключили с застройщиком, сдать новостройку должны были в прошлом году. Но на сегодня дом готов лишь на 80% — в феврале прошлого года застройщик прекратил финансирование объекта, а теперь и вовсе проходит процедуру банкротства. И если обычно в таких случаях город забирает долгострой и достраивает сам или передает госзастройщику, то здесь дольщикам такого никто не обещал.



Так дом выглядит в проекте

— Наш дом хотят продать с аукциона. А при такой схеме, может так сложиться, что дольщики получат не квартиры, а лишь 20% вложенных денег, а то и вовсе их может не остаться, судя по бешеным долгам и кредитам, которые висят на доме, — говорит дольщица Ольга. — У нас почти все дольщики оплатили уже полную стоимость квартир, а теперь останутся ни с чем.

Дольщики уже не раз обращались в Мингорисполком с просьбой передать их дом другому застройщику. Но там дальше обещаний дело не зашло.

— Мы были на приеме в Администрации президента. Там очень удивились, потому что нашего дома нет ни в одном списке долгостроев города, хотя очевидно, что о нем должны были докладывать, — говорят дольщики, и готовят очередное обращение во все инстанции.