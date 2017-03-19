LADY совместно с « Зеленой аптекой » начинают новый проект о белорусках, достойных восхищения. В «Рецептах красоты» о себе расскажут женщины старше сорока, которые могут дать фору двадцатилетним. Как они питаются, какой спорт для себя выбирают, как относятся к жизни и строят отношения — всё это вы сможете прочитать в серии наших материалов.

Заявки на участие в проекте мы принимаем по адресу lina@tutby.com. Обратите внимание:

В вашем письме обязательно должен быть указан возраст, прикреплены фотографии. В своем рассказе, пожалуйста, напишите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания. Фото, присланные без подробного сопроводительного текста, либо, напротив, текст без снимков мы не принимаем. Благодарим за понимание и желаем удачи в конкурсе!

Кира, 41 год





— Итак… Мне 41 год! Я частный предприниматель, у меня есть дочка. Если заглянуть лет так 20 назад: спорт всегда имел место в моей жизни, в детстве бегала марафоны, с 18 лет занималась аэробикой и йогой.

С 20 лет добавился еще и спортивный зал, тренажеры. Сколько себя помню, спорт всегда был частью моей жизни, но не всей жизнью!

До 35 лет ходила 2 раза в неделю в зал и особой диетой или спортпитом не увлекалась. Но я взрослела и понимала, что с годами я не молодею, поэтому тренировки стали чаще — 3 раза в неделю, а после 40 лет — все 4 раза. Это и спортзал, и пилатес, и групповые занятия для подготовленных, выносливых людей.

Изменилось и питание… Спиртное и сигареты практически исчезли из моей жизни. Сейчас — здоровое питание и никаких диет! Стараюсь питаться 4−5 раз в день. Рацион: каши и овощные салаты, курица и индейка — немного.

Я склоняюсь к вегетарианству и, надеюсь, мясо совсем перестану кушать. Рыбу и морепродукты люблю, пью много воды с лимоном. Соков, колы, соусов, майонеза нет в моем меню!





Основной мой враг — это сладкое, я большая сладкоежка! Борьба сложная, и я пока проигрываю.

Конечно, и иногда нарушаю режим. Но если здоровое питание — это стиль жизни, такие исключения не смогут навредить. Конечно, после 35 лет организм женщины, как в машине, включает 4 скорость по старению, поэтому держать себя в отличной форме — это огромный труд и постоянный контроль. Ну и генетика!





Это не последнее. Только все вкупе может дать отличный результат. Что касается лица, здесь спорт не поможет… Если тело молодым и упругим можно держать питанием и тренировками, то лицо — только косметолог. Это и диспорт, и нити, и биоветаризации. Уход тоже никто не отменял: кремы, маски, скрабы и многое другое. Ко всему прочему на красоту тела и лица влияет красота души! Быть добрым и позитивным, делать добро и ничего не ждать взамен, любить животных и помогать им!

Галина, 54 года





— Меня зовут Галина. Мне 54 года, и у меня двое детей, трое внуков. Мои родственники, знакомые и сотрудники часто спрашивают, в чем секрет моей молодости. Вот я и хотела бы поделиться с вами своими небольшими секретами, как при минимальных затратах, при зарплате среднестатистического белоруса, выглядеть весьма привлекательно. Ввиду того, что у меня сидячая работа, а я сильно предрасположена к набору веса, я вывела для себя оптимальную формулу для поддержания формы и хорошего настроения: полезная еда + физические нагрузки, умноженные на оптимистический взгляд на жизнь.

Все мы знаем, что первостепенную роль в стройной фигуре играет здоровое питание, и поэтому я отдаю предпочтение полезным продуктам, внимательно изучая состав на этикетках.

Мой завтрак начинается со стакана тёплой и немного подкисленной лимоном водички. Через полчаса я готовлю себе кашу любую: овсяную, гречневую, пшено, кукурузную и т.д., с чайной ложкой льняного или оливкового масла. Льняное дешевле, поэтому я покупаю его. Также льняное масло прекрасно можно пить натощак по десертной ложке, чтобы снизить высокий холестерин. В процессе дня употребляю до 2 л воды и перекусы — яблоки или другие фрукты, и стараюсь в день съедать по 3−4 шт. Если нет свежих, ем сушеные. На второй завтрак — творог 4−5% с мёдом, орехи. Мёд очень люблю и предпочитаю его вместо сладостей.

В обед стараюсь есть рыбу (дешевый вариант — скумбрия). Ем отварную с гарниром и овощами (свекла или винегрет, капуста квашеная, если летом — с салатом зелёным и овощами). Раз в неделю мясо — отварное или тушеное. Исключила из своего рациона все мучное. Ужин стараюсь сделать очень легким и чтоб он был не позднее 4 часов до сна.





Особую роль в здоровом образе жизни играют физические нагрузки. Моя работа находится в часе езды от дома, с использованием 2 видов транспорта: троллейбуса и метро. И вместо того чтобы до метро ехать на троллейбусе, я встаю утром раньше на час и иду пешком 5 км. Это меня заряжает энергией на весь день! Вечером после всех домашних дел — скандинавская ходьба, а через день — занятия дома гимнастикой, а также с эспандерами для плечевого пояса и ног.

Также хочу поделиться некоторыми женскими секретами, как продлить молодость кожи. Пользуюсь я белорусскими кремами. Утром наношу на чистую кожу лица крем, вечером добавляю в него 1−2 капли облепихового масла. И когда просыпаюсь, замечаю, что кожа стала более увлажненной. Делаю маски два раза в неделю: мёд, оливковое или льняное масло и сок лимона примерно в одинаковых пропорциях. Через 15−20 минут — кожа бархатная и увлажнённая. Использую скраб — гущу от выпитого кофе 1 раз в неделю для кожи во время душа. Летом в процессе приготовления свежего салата не упускаю возможности положить клубнику или огурцы на лицо. В дальнейшем хочу осуществить свою давнюю мечту — занятия йогой. А в настоящий момент уделяю время творчеству, стараюсь концентрироваться на положительных моментах и не зацикливаться на плохом!

Ольга, 42 года





Пишу вам по секрету от моей мамы! У нее двое детей: я (Анастасия) — 22 года и моя сестра Саша — ей 14 (в мае 15). Маме 42 года, но нас часто называют сестрами или просто подружками, а на моем школьном выпускном (5 лет назад) мои одноклассники путали меня и мою маму!









Не знаю, гены это или нет, но маму часто в шутку коллеги называют: «Оля! Да ты просто вампир! Не меняешься с годами!».





И вправду, если взять ее фотографии 15 лет назад или даже 20 лет назад — каких-то кардинальных изменений и не заметить. Самое интересное то, что мама не ходит к косметологам, не делает никаких инъекций или супердорогих пилингов — в ее внешности играет роль природа, ее харизма и постоянно позитивное настроение! Она у нас преподаватель английского языка, очень творческий и жизнелюбивый человек, который очень любит свою работу и всегда, при любых обстоятельствах умеет радоваться жизни!





Я считаю, что залогом ее внешнего вида является то, что она умеет радоваться любому моменту жизни, быть искренней и очень душевной! Ведь это очень важно для состояния души. Ведь все то, что творится у нас внутри, бесспорно, отражается снаружи.

Галина, 55 лет





— Здравствуйте, дорогая редакция и читатели LADY! Я бы хотела рассказать вам о человеке, который меня всегда вдохновляет, о человеке, который выглядит прекрасно в любом возрасте, о человеке, который по своему заряду энергии и оптимизма всегда на шаг впереди остальных, о самой главной и замечательной женщине в моей жизни — маме. Итак, ее зовут Галина и 16 марта ей исполнится 56 лет, но иногда я забываю, кто из нас старше, потому что она — женщина «с моторчиком», которая умеет по-настоящему веселиться, радоваться жизни и брать по максимуму из каждой ситуации. Она легка на подъем, ведет активный образ жизни и никогда не откажется от возможности поучаствовать в каком-либо конкурсе.

Мама любит спорт, 2 раза в неделю ходит в бассейн, 1 раз в неделю — на аэробику и никогда не пропускает ежедневную 20-минутную зарядку по утрам. Также для поддержания своего здоровья и прекрасного внешнего вида каждую субботу она посещает сауну, где делает кофейно-медовое скрабирование тела.

Порой люди, жалуясь на лишний вес или на плохое самочувствие, продолжают лежать на диване и ничего не делать, придумывая для себя тысячу причин и отговорок. Мама любит повторять, что все в наших руках, главное — не лениться. Многих восхищает состояние ее кожи, а ее пышной шевелюре можно только позавидовать. Секрет прост — домашние маски из натуральных продуктов.





Например, яичная маска с добавлением меда и различных масел помогает укрепить волосы и сделать их блестящими, а фруктовые и творожные маски с ягодами отлично питают кожу лица и шеи.

Чтобы всегда оставаться в хорошей форме, мама ограничивает потребление мучных изделий, а также раз в неделю устраивает разгрузочный день на зеленом чае с имбирем. Ее утро всегда начинается со стакана воды. Наверно, все знают, что это отлично очищает и тонизирует организм. А один из главных маминых секретов красоты заключается в том, что она безумно жизнерадостная, добрая и искренняя женщина, которая всегда светится изнутри и заряжает других людей своим позитивом. И данное письмо — это еще один способ сказать ей, как сильно я ей восхищаюсь, горжусь и люблю. Ты у меня самая лучшая!

Татьяна, 43 года





— Мою маму зовут Татьяна, в этом году ей исполнится 43 года. Но невзирая на цифры, мама выглядит просто потрясающе. Очень часто люди испытывают лёгкий шок, узнав, что старшей дочери мамы (т.е. мне) уже 22 года, а младшей дочери — 17.

Около 9 лет назад моя мама решила просто в корне изменить свой привычный образ жизни и сбросила 35 килограммов. Как ей это удалось, спросите вы? Ответ достаточно прост: питание и спорт. Сначала мама перешла на правильное питание (разумеется, были исключения), но, как известно, только чистое питание не приведёт к красивой фигуре. А ведь маме было необходимо приводить в тонус в том числе и кожу, так как сброшенные килограммы отразились на ее состоянии. И мама начала бегать, поначалу это было трудно назвать бегом, она просто ходила по лесу вместе со своей подругой и моей тётей по совместительству. Маме очень повезло, что у неё был единомышленник, ведь зачастую многие женщины сталкиваются с какими-то непонятными насмешками и скептицизмом со стороны даже близких людей, которые не верят в них. Поэтому в любой ситуации, дорогие женщины, идите к своей цели, несмотря ни на что и ни на кого.





Затем мама подключила к бегу и кардио, и силовые тренировки. И растяжке моей мамы позавидуют многие двадцатилетние девушки, в том числе и я.

Маме трудно совмещать правильное питание, тренировки и работу. Она очень трудолюбива, и зачастую по 8−10 часов она проводит на работе, сильно устаёт. Но тем не менее, если удаётся уйти домой сразу после окончания рабочего дня, мама приезжает домой, берет плеер и наушники и отправляется бегать в лес. «Так я отдыхаю», — говорит мне мама, когда я советую ей поваляться лишний раз в кровати и отдохнуть.

Помимо бега мама много занимается дома. А в выходные вместе с тётей занимаются в тренажерном зале, потом идут в баню, где часами парятся, делают разные маски, скрабы, пилинги.





Красота и стройность — тяжелый ежедневный труд. Поэтому делюсь с вами секретом красоты моей мамы. Во-первых, это правильное, здоровое питание, для мамы ключевым моментом в этом вопросе является завтрак. Правильный завтрак моей мамы — каши, сваренные на воде без сахара. В готовую кашу мама добавляет банан либо сухофрукты, орешки или чайную ложку меда. Во-вторых, это пить много воды, именно воды, а не чай, кофе, соки и т.д. Но моя мама кофеман, и ни один день не обходится без нескольких чашек крепкого кофе. Но в то же время выпивает в день как минимум 2 литра воды. В-третьих, полноценный сон, так как это залог хорошего настроения, физического благополучия и бодрости. Мама рано встает, поэтому старается ложиться пораньше. Ведь ни для кого не секрет, что недостаток сна может нанести огромный вред организму. В-четвертых, отсутствие вредных привычек и регулярные тренировки.

Моя мама прекрасный пример для подражания, я очень сильно ее люблю. Она моя гордость, мой идеал, мой лучший друг. Я желаю своей маме и всем девушкам, женщинам оставаться красивыми, позитивными и жизнерадостными. Будьте всегда прекрасны, любимы и счастливы!

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