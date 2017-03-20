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Пропустивший из-за мельдония Игры в Рио таэквондист вернулся и побеждает. На свой страх и риск
Именитый таэквондист Арман-Маршалл Силла, пропустивший Олимпиаду-2016 в Рио из-за
Получается, что Арман-Маршалл Силла принимает участие в турнирах на свой страх и риск. Белорусская федерация таэквондо после проведенного внутреннего расследования разрешила спортсмену выступать в соревнованиях, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
За разъяснением ситуации и статуса таэквондиста SPORT.TUT.BY обратился к директору Национального антидопингового агентства (НАДА) Денису Мужжухину.
— Решение Белорусской федерации таэквондо о невынесении дисквалификации Армана-Маршаллу Силле было обжаловано WADA в CAS. В связи с решением национальной федерации юридический статус Силлы позволяет ему выступать на соревнованиях. Но в случае, если апелляция WADA будет удовлетворена, все его результаты будут аннулированы, — пояснил Денис Мужжухин.
Национальное антидопинговое агентство в этом вопросе солидарно с WADA.
— Решение федерации о неналожении дисквалификации, конечно, было неоправданным. И мы высказывали свои возражения, неоднократно обращали внимание федерации, что ее решение неверное. Но, несмотря ни на что, она его вынесла. И тогда WADA в установленном порядке обратилось в CAS, — отметил директор НАДА.
Что касается внутреннего расследования, о проведении которого по следам мельдониевого скандала
— Спортсмен не представил достаточно доказательств, которые указывали бы на то, что имели место саботаж или непреднамеренное употребление. Он не смог объяснить (наличие мельдония в допинг-пробе — SPORT.TUT.BY)… Других материалов спортсмен и иные лица не представили. Поэтому, естественно, аннулировать дисквалификацию оказалось невозможным, — сказал Денис Мужжухин.
В случае проигрыша дела в CAS Арман-Маршалл Силла будет дисквалифицирован, а срок его наказания станет отсчитываться с лета 2016 года, когда перед отъездом на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро НАДА объявило об отстранении спортсмена.
Напомним, что национальная федерация сразу же
— Мы твердо уверены в невиновности Арман-Маршалла Силлы и будем отстаивать эту правду всеми возможными способами, — заявил тогда зампред БФТ Андрей Чучвал.
Более того, еще летом чиновник намекнул, что ему известно, откуда на спортсмена свалились неприятности.
— Нам надо консолидировать свои усилия, чтобы дать достойный отпор недругам, которые всячески пытаются воспрепятствовать выходу белорусского таэквондо на Олимп. Их фамилии мы с вами, увы, знаем, —
Впрочем, до сих пор эти фамилии обнародованы так и не были.
А Арману-Маршаллу Силле поехать на Олимпиаду не помогли ни усилия чиновников федерации, ни
Осенью двукратный чемпион Европы
А вскоре после этого
Новым витком противостояния столичных членов федерации с руководством БФТ стало очередное, опубликованное на сайте «Прессбола»
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Арман-Маршалл Силла, пропустивший Олимпиаду-2016 в Рио из-за положительной пробы на мельдоний, возобновил выступления и выигрывает один старт за другим.
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