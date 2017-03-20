Именитый таэквондист Арман-Маршалл Силла, пропустивший Олимпиаду-2016 в Рио из-за положительной пробы на мельдоний , возобновил выступления и выигрывает один старт за другим. После побед в чемпионате и Кубке Беларуси спортсмен завоевал золото международных рейтинговых турниров — открытых чемпионатов Словении и Бельгии. Правда, при этом решение об отстранении атлета от состязаний со стороны национальной (НАДА) и и всемирной (WADA) антидопинговых организаций пока остается в силе.



Арман Маршал-Силла. Фото с сайта wtfbelarus.by

Получается, что Арман-Маршалл Силла принимает участие в турнирах на свой страх и риск. Белорусская федерация таэквондо после проведенного внутреннего расследования разрешила спортсмену выступать в соревнованиях, но Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

За разъяснением ситуации и статуса таэквондиста SPORT.TUT.BY обратился к директору Национального антидопингового агентства (НАДА) Денису Мужжухину.

— Решение Белорусской федерации таэквондо о невынесении дисквалификации Армана-Маршаллу Силле было обжаловано WADA в CAS. В связи с решением национальной федерации юридический статус Силлы позволяет ему выступать на соревнованиях. Но в случае, если апелляция WADA будет удовлетворена, все его результаты будут аннулированы, — пояснил Денис Мужжухин.

Национальное антидопинговое агентство в этом вопросе солидарно с WADA.

— Решение федерации о неналожении дисквалификации, конечно, было неоправданным. И мы высказывали свои возражения, неоднократно обращали внимание федерации, что ее решение неверное. Но, несмотря ни на что, она его вынесла. И тогда WADA в установленном порядке обратилось в CAS, — отметил директор НАДА.

Что касается внутреннего расследования, о проведении которого по следам мельдониевого скандала заявлял заместитель председателя Белорусской федерации таэквондо Андрей Чучвал, то его результаты, по мнению НАДА, не позволяют вынести Арману Силле оправдательный вердикт.

— Спортсмен не представил достаточно доказательств, которые указывали бы на то, что имели место саботаж или непреднамеренное употребление. Он не смог объяснить (наличие мельдония в допинг-пробе — SPORT.TUT.BY)… Других материалов спортсмен и иные лица не представили. Поэтому, естественно, аннулировать дисквалификацию оказалось невозможным, — сказал Денис Мужжухин.

В случае проигрыша дела в CAS Арман-Маршалл Силла будет дисквалифицирован, а срок его наказания станет отсчитываться с лета 2016 года, когда перед отъездом на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро НАДА объявило об отстранении спортсмена.

Напомним, что национальная федерация сразу же выступила в поддержку атлета.

— Мы твердо уверены в невиновности Арман-Маршалла Силлы и будем отстаивать эту правду всеми возможными способами, — заявил тогда зампред БФТ Андрей Чучвал.

Андрей Чучвал. Фото с сайта wtfbelarus.by

Более того, еще летом чиновник намекнул, что ему известно, откуда на спортсмена свалились неприятности.

— Нам надо консолидировать свои усилия, чтобы дать достойный отпор недругам, которые всячески пытаются воспрепятствовать выходу белорусского таэквондо на Олимп. Их фамилии мы с вами, увы, знаем, — говорилось в заявлении БФТ.

Впрочем, до сих пор эти фамилии обнародованы так и не были.

А Арману-Маршаллу Силле поехать на Олимпиаду не помогли ни усилия чиновников федерации, ни обследование на детекторе лжи самого спортсмена, его тренера и врача сборной.

Осенью двукратный чемпион Европы был призван на службу в армию.



Фото: Елизавета Добрицкая, minsknews.by

А вскоре после этого 273 таэквондиста обратились в Минспорта, НОК и Администрацию президента с просьбой навести порядок в федерации и пресечь «бесконтрольную и аморальную деятельность» исполнительного директора БФТ Андрея Чучвала, который, по утверждению подписантов, «творит вопиющее беззаконие и злоупотребляет служебным положением, разрушая и уничтожая вид спорта».

Новым витком противостояния столичных членов федерации с руководством БФТ стало очередное, опубликованное на сайте «Прессбола» открытое письмо , где руководитель Минского городского отделения ОО «БФТ» Олег Меджитов обратился к председателю Белорусской федерации таэквондо Сергею Гурулеву. Подписант изложил обширный список острых вопросов к главе БФТ, рассказал о том, «как на чемпионате мира от гостиницы до зала на 7-местном арендованном автомобиле несовершеннолетних спортсменов возили в багажнике» и попросил «найти профессионального, порядочного и чистоплотного заместителя».

Арман-Маршалл Силла родился 13 июля 1994 года в Минске. Выступает в категории свыше 87 кг. Двукратный чемпион Европы (2014, 2016). Силла стал первым белорусским таэквондистом в суверенной истории страны, который сумел пробиться на Олимпиаду.