Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси, молодежная профсоюзная организация и ветеранские организации, политические партии примут участие в мероприятии по возведению мемориала скорби и памяти в урочище.

Организаторы призывают отбросить политические разногласия и поучаствовать в акции. После мероприятия планируется собрать средства на установку памятного знака в урочище "Куропаты".

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.