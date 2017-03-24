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LIVE: прямая трансляция субботника ФПБ в "Куропатах"
25.03.2017 12:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси, молодежная профсоюзная организация и ветеранские организации, политические партии примут участие в мероприятии по возведению мемориала скорби и памяти в урочище.
Организаторы призывают отбросить политические разногласия и поучаствовать в акции. После мероприятия планируется собрать средства на установку памятного знака в урочище "Куропаты".
Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.
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Sputnik ведет прямую трансляцию благоустройства территории урочища "Куропаты", которая организована Федерацией профсоюзов Беларуси.
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