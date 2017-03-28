﻿ Посадить Лундгрена на шпагат: бэкстейдж со съемок актера от Wargaming. 21.by
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Посадить Лундгрена на шпагат: бэкстейдж со съемок актера от Wargaming

29.03.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На кадрах со сьемки ролика опубликованы дубли, где Лундгрен крушит оргтехнику, готовит еду, а также садится на шпагат, но уже с помощью ассистентов.

Лундгрен побывал в Минске в конце прошлого года по приглашению Wargaming. Киноактер побывал на историко-культурном комплексе "Линия Сталина", откуда выложил видеоролик.

Также "универсальный солдат" принял участие в испытаниях новейшего белорусского бронеавтомобиля "Кайман". По словам сотрудников "Госкомвоенпрома", которые находились рядом с Лундгреном во время испытаний, актеру понравилась новинка отечественного ВПК.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе визита знаменитого американского актера Дольфа Лундгрена компания Wargaming сняла рекламный ролик с его участием. Смотрите на видео бэкстейдж со съемок...

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