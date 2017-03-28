На кадрах со сьемки ролика опубликованы дубли, где Лундгрен крушит оргтехнику, готовит еду, а также садится на шпагат, но уже с помощью ассистентов.

Лундгрен побывал в Минске в конце прошлого года по приглашению Wargaming. Киноактер побывал на историко-культурном комплексе "Линия Сталина", откуда выложил видеоролик.

Также "универсальный солдат" принял участие в испытаниях новейшего белорусского бронеавтомобиля "Кайман". По словам сотрудников "Госкомвоенпрома", которые находились рядом с Лундгреном во время испытаний, актеру понравилась новинка отечественного ВПК.