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Посадить Лундгрена на шпагат: бэкстейдж со съемок актера от Wargaming
29.03.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
На кадрах со сьемки ролика опубликованы дубли, где Лундгрен крушит оргтехнику, готовит еду, а также садится на шпагат, но уже с помощью ассистентов.
Лундгрен побывал в Минске в конце прошлого года по приглашению Wargaming. Киноактер побывал на историко-культурном комплексе "Линия Сталина", откуда выложил видеоролик.
Также "универсальный солдат" принял участие в испытаниях новейшего белорусского бронеавтомобиля "Кайман". По словам сотрудников "Госкомвоенпрома", которые находились рядом с Лундгреном во время испытаний, актеру понравилась новинка отечественного ВПК.
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В ходе визита знаменитого американского актера Дольфа Лундгрена компания Wargaming сняла рекламный ролик с его участием. Смотрите на видео бэкстейдж со съемок...
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