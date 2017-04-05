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Малкин поддержал Овечкина в желании поехать на ОИ вопреки запрету НХЛ
Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин заявил о желании выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, даже если Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретит игрокам ехать на соревнования. Об этом сообщает «
— Перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде… В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. Мое мнение — я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат, — заявил Евгений Малкин.
3 апреля официальные представители НХЛ объявили
На следующий день форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин
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Российский форвард "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин заявил о желании выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, даже если Национальная...
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