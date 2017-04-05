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Малкин поддержал Овечкина в желании поехать на ОИ вопреки запрету НХЛ

06.04.2017 21:03 — Разное | Tut.by  
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин заявил о желании выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, даже если Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретит игрокам ехать на соревнования. Об этом сообщает «Матч ТВ».


Евгений Малкин. Фото: Reuters

— Перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звезды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде… В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. Мое мнение — я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат, — заявил Евгений Малкин.

3 апреля официальные представители НХЛ объявили об окончании переговоров с чиновниками Международного олимпийского комитета (МОК) об участии хоккеистов в Играх. Календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпиаду.

На следующий день форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сообщил о намерении поехать на Игры-2018 вопреки запрету НХЛ.

 
 
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Российский форвард "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин заявил о желании выступить на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, даже если Национальная...

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