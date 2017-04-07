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На обсуждение вынесли отчет о воздействии на окружающую среду новостройки у кинотеатра "Победа"

08.04.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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Инвестдоговор на строительство многофункционального комплекса между ГУМом и кинотеатром «Победа» с Мингорисполкомом ООО «Скиспортинвест» заключило в 2012 году. В комплекс, который будет стоять на месте бывшего летнего кинотеатра, войдет административное помещение ассоциации «Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда», республиканский методологический центр лыжных видов спорта, информационный центр международного лыжного союза, а также гостиница, помещения торговли и общественного питания. В 2013 году площадку обнесли забором и начались строительные работы. Сейчас уже готов каркас здания, закончить строительство планируют к концу августа.

А пока в администрации Центрального района на общественное обсуждение выставили отчет об оценке воздействия на окружающую среду комплекса.

Количество мест в кафе и гостинице сократили, площадь офисов уменьшили

Функциональное назначение комплекса, как расказывают в ООО «Скиспортинвест» не изменилось. Как и планировалось, в него войдет административное помещение ассоциации, методологический центр лыжных видов спорта, информационный центр международного лыжного союза, а также гостиница на 30 номеров-апартаментов, СПА-центр, кафетерий, торговые павильоны непродовольственных товаров, подземная парковка на 41 машиноместо. Будут построены и открытые автомобильные парковки на 19 машиномест.


Так участок выглядел в 2013 году
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В изначальный проект, кстати, внесли несколько изменений. Например, если раньше планировалось строить кафе на 89 посадочных места, то теперь их количество уменьшили до 38, а число гостиничных номеров сократили с 35 до 30. Также уменьшена площадь административных помещений и количество мест на подземной паровке.


Так комплекс будет выглядеть по проекту

Проектом предусматривается посадка красивоцветущих кустарников (210 шт). На участках, свободных от застройки, проездов, тротуаров и площадок, разобьют газон площадью 1398 квадратных метров, у входа в кафе запроектирован цветник из многолетников.


Фото: Елена Толкачева

В документе говорится, что проектируемое здание благодаря принятым архитектурным решениям органично вписалось в существующую историческую застройку «Старого города». Негативное воздействие на историко-культурную ценность кинотеатр «Победа» не прогнозируется ни в процессе строительства проектируемого многофункционального комплекса, ни в период его эксплуатации.


Фото: Елена Толкачева

Экологи уверены, что строительство комплекса «не окажет вредного влияния на здоровье населения и будет способствовать улучшению социально-экономических условий города Минска».


Общественное обсуждение отчета будет проходить в администрации Центрального района по 3 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Экологи считают, что новое здание "органично впишется в существующую историческую застройку "Старого города"

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