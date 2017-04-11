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Президент Беларуси неоднократно критиковал существующую систему профессионального образования госслужащих. Однако без проведения независимой оценки образовательных программ говорить о ее качестве и эффективности преждевременно, считают эксперты.

Уже не раз президент Беларуси заявлял о недостатках существующей системы профессионального образования госслужащих. Так, буквально в начале февраля этого года он подверг критике эффективность работы белорусской кузницы руководителей – Академию управления при президенте. Он, в частности, раскритиковал некоторых выпускников Академии управления и потребовал отбор туда поставить на «самый высокий уровень».

Кроме этого, Александр Лукашенко остался недоволен низким уровнем преподавания в Академии английского языка. «Он оттуда должен выйти с хорошим знанием иностранного языка. Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими», – отметил тогда президент.

Однако, по мнению эксперта в области государственного управления, руководителя исследований проекта BIPART Инны Ромашевской, что пока не будет проведена независимая оценка системы образования госслужащих, говорить о ее качестве и эффективности и вовсе затруднительно.

«Нужно опросить выпускников, потенциальных работодателей, отследить карьерный рост выпускников и т.д., – полагает эксперт. – А так получается, что президент критикует, а толку… Хотя лучшим решение в данной ситуации было бы как раз проведение независимого исследования образовательных программ, возможно, и с участием зарубежных экспертов».

Что касается упреков президента в низком уровне преподавания английского, Инна Ромашевская считает, что Академии управления при президенте совершенно незачем обучать иностранному языку, поскольку на рынке хватает бизнес-предложений, чтобы после обучения сроком в несколько месяцев чиновник смог общаться на какие-то конкретные темы со своим партнером из-за рубежа.

Эксперт полагает, что в идеале в стране вообще не должно существовать монополии на подготовку госслужащих. «Вместо какого-то длительного курса, который проходят чиновники в Академии управления, может быть много каких-то краткосрочных курсов, направленных на развитие каких-то конкретных знаний, например, по экономике, иностранному языку, компьютерной грамотности, – полагает Ромашевская. – И их совершенно необязательно все концентрировать в Академии управления. Это могут быть и частные школы иностранных языков и другие вузы».

В целом, по мнению экспертов, образование госслужащих не должно становится прерогативой какого-то одного учебного заведения.

Как становятся чиновниками

Эксперты также обращают внимание на важное ключевое отличие между тем, как принимают на работу в развитых странах и в Беларуси.

За рубежом при приеме на госслужбу человек участвует в открытом конкурсе, сдает соответствующий экзамен независимой комиссии. У нас же решение о приеме на работу госслужащего принимает начальник, и его мнение подчиняется самым разным факторам, многие из которых непрозрачны. Эксперты уверены: пока эта процедура не станет прозрачной, говорить о том, что в госслужащие у нас попадают люди, обладающие высокой квалификацией и знаниями, преждевременно.

Также эксперты убеждены, что сегодня в стране нет как таковой потребности в знаниях чиновников, так как все задачи уже поставлены.

«Если президент поставил задачу выйти в этом году на зарплату в 500 долларов, то ему не важно знать, насколько это реалистично и к каким это может привести последствиям, – сказала Инна Ромашевская. – Решение уже принято, оно уже обосновано политически».

«Допустим, даже чиновник и знает, что это невозможно, что данная инициатива может привести к экономическому коллапсу, вопрос в том, куда он пойдет с этими знаниями?», – резюмировала эксперт.