Погоня со стрельбой разыгралась вечером 12 апреля на трассе М5 Минск — Гомель вблизи деревни Дукора Пуховичского района. Внимание инспекторов привлек Mercedes-Benz, который ехал в направлении столицы с явным превышением скорости. Сигнал об остановке водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться.

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— Инспекторы начали преследование нарушителя. Во время погони водитель не выполнял неоднократные и очевидные требования милиционеров об остановке, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения, а в при въезде в столицу не справился с управлением, допустил занос автомобиля и столкнулся с попутной Volvo S60, — рассказали в УВД Миноблисполкома.

После ДТП нарушитель продолжил движение, в связи с чем было принято решение использовать табельное оружие. Инспектор выстрелил в правое переднее колесо Mercedes, автомобиль остановился.

Нарушителем житель оказался 28-летний житель Бобруйска. В милиции отметили, что мужчина был пьян, однако от прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении него инспекторы составили 9 административных протоколов. Mercedes доставили на штрафстоянку.