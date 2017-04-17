Пенсионер из Полоцка в 2015 году приобрел квартиру в Минском районе, которая обошлась ему больше чем в 100 тысяч деноминированных рублей. Налоговики заинтересовались покупкой мужчины из-за небольших его доходов. При этом пенсионер не брал кредит на приобретение недвижимости, сообщили в инспекции МНС по Витебской области.



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— В связи с установлением по результатам предварительного анализа значительного превышения расходов над доходами у указанного физического лица была истребована декларация о доходах и имуществе, — отмечают в инспекции МНС по Полоцкому району.

Из-за превышения расходов над доходами мужчина уплатил подоходный налог в 8 тысяч рублей.

Налоговики уточняют, что «на особом контроле находятся такие крупные расходы физических лиц, как приобретение элитной недвижимости и иностранной валюты».

Так, специалисты инспекции МНС по Витебскому району попросили декларацию о доходах и имуществе у мужчины, который на таможне задекларировал «значительную сумму иностранной валюты». Налоговики установили превышение расходов над полученными доходами и насчитали подоходный налог в 9 тысяч рублей.

В январе-марте налоговики Витебской области предъявили физлицам к уплате подоходный налог на 208,6 тысячи рублей из-за несоответствия расходов доходам.

— За непредставление декларации о доходах и имуществе либо указание в ней неполных или недостоверных сведений 25 нарушителей привлечены к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 9,4 тысячи рублей, — уточнили в инспекции МНС по Витебской области.