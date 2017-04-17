﻿﻿ Съемный светофор с кнопкой и светящаяся плитка могут скоро появиться на улице Ленина в Бресте. 21.by
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Съемный светофор с кнопкой и светящаяся плитка могут скоро появиться на улице Ленина в Бресте

18.04.2017 17:18 — Разное | Tut.by  
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Светофор с кнопочным управлением для пешеходов скоро появится возле Брестского облисполкома. Об этом во время прямой линии в редакции газеты «Заря» сообщил начальник УГАИ УВД областного исполнительного комитета Сергей Талатай.


Фото: Заря

Соответствующий проект уже имеется, проведен тендер на производство работ, в ближайшее время заинтересованное ведомство произведет закупку необходимого технического оборудования.

— Нужно, чтобы работала еще система координированного управления, — сказал ZARYA.BY Сергей Валерьевич. — Возможно, светофор будет съемным, чтобы можно было убирать его на время парадов. Также планируем «ноу-хау»: светящуюся плитку, которая будет гореть, как и светофор, красным, желтым, зеленым.

 
 
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Соответствующий проект уже имеется, проведен тендер на производство работ, в ближайшее время закупят оборудование.

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