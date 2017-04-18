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МАРТ взял под контроль закупку молока переработчиками

19.04.2017 23:46 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ взял под контроль закупку молока переработчиками

vm.ru

В течение марта - апреля крупнейшие переработчики сырого молока, закупающие его у сельхозпредприятий, были включены в региональные реестры предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках.

Инициатива исходит от Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое с прошлого года отвечает за соблюдение антимонопольного законодательства в Беларуси. Ведомство, таким образом, будет регулировать уровень цен, по которым переработчики скупают сырое молоко у его производителей.     

В каждой из областей (по Витебской области пока реестр не опубликован) определены олигополисты, которые занимают доминирующее положение в «закупке сырого коровьего молока для последующей переработки».

Госреестр доминантов Брестской области в апреле этого года пополнился 10 заводами.

Среди них - один из крупнейших в стране переработчиков «Савушкин продукт», два дочерних предприятия французских молочных корпораций Danone («Данон Пружаны») и  Lactalis (Ляховичский молочный завод), подконтрольные бизнесмену Василию Сушко «Беловежские сыры» и государственные и полугосударственные Березовский сыродельный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный и Лунинецкий молочный заводы, Барановичский молочный комбинат, Каменецкий сыродельный завод и Пружанский молочный комбинат.

В Минской области «молочники» образовали в госреестре группу из 4 компаний – «Здравушки-милка», Молодечненского  молочного комбината, Слуцкого сыродельного комбината и Минского молочного завода N1.

Отметим, что в список монополистов не вошла компания «Молочный гостинец», которая входит в структуру Управления делами президента Беларуси – одного из крупнейших производителей сырого молока в СНГ.  

Еще 4 молокоперерабатывающих предприятия отнесены к доминирующим структурам по закупкам молока в Могилевской области. Это  «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко», осиповичский «Молочный полюс» и «Бобруйскмолоко».

В гомельский региональный реестр доминантов по приказу МАРТ включены Рогачевский молочноконсервный комбинат, «Милкавита», Калинковичский молочный комбинат, «Мозырские молочные продукты», «Белсыр», Туровский молчоный комбинат и Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, в гродненский – Волковысское ОАО «Беллакт», гродненский «Молочный мир», Дятловский сыродельный завод, Лидский молочно-консервный комбинат, «Молочная компания Новогрудские Дары» и Щучинский маслосырзавод.

В 2016 году в сельхозпредприятиях было надоено 6 762 875 тонн молока, что на 1,9% больше, чем в  2015 году. На реализацию было отправлено свыше 6 065 тыс. тонн, что больше прошлого года на 1,6%. Тем не менее товарность в прошлом году была ниже, чем в 2015 году.

Продутивность молочного производства составила 4854 килограмм молока от коровы, наиболее эффективными  по райнам были Несвижский, Гродненский и Дзержинский районы, а лидерами среди предприятий – филиал «Витэкс» в Узденском, «Молодово-Агро» в Ивановском, агрокомбинат «Снов» в Несвижском и сельхозпредприятие «Лариновка» Оршанском районах. 

 
 
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В течение марта - апреля крупнейшие переработчики сырого молока, закупающие его у сельхозпредприятий, были включены в региональные реестры предприятий,...

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