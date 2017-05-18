Финляндия примет хоккейный ЧМ-2022

Финляндия, проиграв совместной заявке Минска и Риги в борьбе за хоккейный чемпионат мира 2021 года, получила право на проведение мирового форума в 2022 году, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.



Проект суперсовременной арены четвертого поколения в Тампере, которая станет главным стадионом ЧМ-2022. Фото: twitter.com/iihfhockey

После завершения голосования по ЧМ-2021 и последовавшего за ним перерыва были проведены консультации с представителями других стран, чьи сборные выступают в элитном дивизионе на предмет того, есть ли среди них потенциальные кандидаты на проведение первенства планеты в 2022 году.

В итоге поступило предложение доверить ЧМ-2022 финским городам Тампере и Хельсинки. Оно было единогласно одобрено делегатами конгресса ИИХФ.

В заявке Финляндии в качестве главной арены турнира представлена новая арена в Тампере.

Тампере впервые провел чемпионат мира в 1965 году. Старый каток «Хакаметса» позже принимал мировые форумы также в 1982, 1991, 1997 и 2003 годах.

Новая арена с прицелом на ЧМ-2022 скоро будет возведена в центре города Тампере.

Тампере — один из крупнейших городов Финляндии с населением 225 000 человек с почти миллионом жителей в радиусе 100 км. Компактно расположенные в центре города арена и гостиницы расположены в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Новая арена будет вмещать 13 500 зрителей. Она должна быть открыта в 2020 году и претендует на то, чтобы стать самой современной многофункциональной в Северной Европе. Строительные работы начнутся в этом году. Арена будет расположена рядом с центральным железнодорожным и автобусным вокзалами Тампере.

Объект будет включать 12 раздевалок и дополнительную тренировочную площадку.

С помощью Тампере, города, расположенного в центре страны, финны надеются сделать чемпионат мира доступным для максимального числа жителей Суоми. Ведь главной ареной предыдущих турниров становились арены в Хельсинки.

Тампере и Хельсинки отделяют всего 170 километров или полтора часа езды на машине или поезде.

«Хартвалл Арена» в Хельсинки на этот раз планируется вторым стадионом ЧМ-2022. В столице Финляндии проживает почти 630 000 жителей (1,85 миллиона человек в регионе), а «Хартвалл Арена», вмещающая 13 431 зрителей, недавно принимала чемпионаты мира в 2012 и 2013 годах (совместно со шведским Стокгольмом), а также чемпионат мира среди юниоров 2016 года (на нем был установлен рекорд посещаемости в этой возрастной категории). Хельсинки также был хозяином чемпионатов мира в 1974, 1982, 1991, 1997 и 2003 годах.

Комплекс «Хартвалл Арена» включает также тренировочный каток. Стадион расположен в 15 минутах от центра города и был открыт в 1997 году.