Участница проекта "Ты супер!" Дарья Чернова — первокурсница Белорусского государственного экономического университета. В шоу она поразила зрителей и жюри исполнением песни "Беловежская пуща", что обеспечило ее дальнейшее участие в "Ты супер!".

Вторым запоминающимся номером белоруски стала композиция "Титаниум" (Titanium).

В социальных сетях 20 мая Sputnik откроет прямую видеотрансляцию из мультимедийного пресс-центра агентства, где соберутся музыкальные звезды страны, чтобы пожелать победы и поддержать талантливую вокалистку в ее выступлении в полуфинале конкурса, прямую трансляцию которого вы можете увидеть на сайте Sputnik.