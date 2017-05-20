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"Ты супер!": смотрим полуфинал с участием Даши Черновой вместе

20.05.2017 20:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участница проекта "Ты супер!" Дарья Чернова — первокурсница Белорусского государственного экономического университета. В шоу она поразила зрителей и жюри исполнением песни "Беловежская пуща", что обеспечило ее дальнейшее участие в "Ты супер!". 

Вторым запоминающимся номером белоруски стала композиция "Титаниум" (Titanium).

В социальных сетях 20 мая Sputnik откроет прямую видеотрансляцию из мультимедийного пресс-центра агентства, где соберутся  музыкальные звезды страны, чтобы пожелать победы и поддержать талантливую вокалистку в ее выступлении в полуфинале конкурса, прямую трансляцию которого вы можете увидеть на сайте Sputnik.

 
 
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Болеем за белорусскую участницу проекта НТВ и Sputnik вместе с ее друзьями и близкими.

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