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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

Говорят, двум хозяйкам не место на одной кухне. А если хозяек двенадцать?! Да ещё и самых успешных бизнесвумен страны? Удастся ли им на час-другой забыть о своем статусе руководителя и сплотиться ради приготовления командного блюда? Все подробности — в репортаже с кулинарного этапа проекта «Леди Босс — 2017», которой прошел в Центре премиальной бытовой технике Miele .

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Отметим сразу: схватиться за кастрюли, ножи, сковородки в таком волшебно-кулинарном месте хотелось не только участницам конкурса, но и всей рабочей группе проекта. Атмосфера манит! Так у леди-босс могла появиться еще одна команда соперников, но правила есть правила, и самое время определиться, в каком составе девушки будут бороться за победу.





Для этого нам понадобилась сушильная машина. Да, это не описка, вы все верно прочитали. Инновационная техника она такая — на все случаи жизни! В барабан были загружены шары с номерами от 1 до 3. Именно три команды по четыре человека будут сражаться за гордое звание лучших кулинаров нынешнего сезона проекта «Леди Босс». Итак, какие квартеты на кухне мы увидим?

Команда «Комфорт» в составе Екатерины Варгановой, Катерины Левченко, Натальи Гулак, Валентины Неизвестной.

Команда «Дзен» в составе Надежды Ручановой, Вера Быковой, Натальи Бураковской, Аллы Кашкан. Кстати, эту четверку звезды сводят вместе уже во второй раз. Неспроста? Скоро узнаем!

Команда «Художники» в составе Ирины Тарасевич, Ольги Гринкевич, Юлии Забабухи, Елены Симончук.









Каждая команда для приготовления своего кулинарного шедевра получила набор продуктов, основным ингредиентом стала камбала. На все про все у леди — 40 минут. Ох и горячим выдалось это время! Пылкие обсуждения: что готовить, как верно распределить обязанности — дали старт самой настоящей кулинарной битве. Однако стоит отдать девушкам должное, со всеми организационными вопросами они справились весьма быстро. Благо, на незнакомой кухне нашим хозяйкам помогали сориентироваться ассы кулинарного дела — шеф-повар ресторана «La Crête D’Or (Золотой гребешок)» Александр Петриман и его помощник Игорь Бобок.

Вот как это было!

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Работа на главной кухне проекта «Леди Босс — 2017» кипела вовсю. Вместе с делом кипела и вода в кастрюлях, повышался градус соревнования между командами.

— Самым распространенным вопросом у леди было: где, что взять (специя, сковорода)? На чужой кухне все-таки! Однако буквально за пару минут девушки адаптировались к незнакомым условиям и начали, в прямом смысле этого слова, хозяйничать! Если честно, мы с Александром думали, что рыбу вообще никто не разделает, хотели заняться этим сами. Но потом все же решили для чистоты эксперимента, так сказать, доверить все это дело дамам и не ошиблись, — рассказал Игорь Бобок.













«Талант-талантом, опыт-опытом, а с хорошей техникой готовить все же приятнее, увереннее и быстрее!» — говорили дамы. С таким настроением нарезали овощи, запекали камбалу, готовили соус. О том, насколько важно качество тех ингредиентов, из которых вы собираетесь создавать кулинарный шедевр, рассказал Александр Петриман:

— Далеко ходить за примерами не будем, а возьмем то, с чем работали наши дамы — рыбу. Казалось бы, руки, знающие свое дело, кашу из топора состряпают, а вы тут качеством продуктов прикрываетесь. Да не тут-то было! Топор для каши новенький был, хороший (смеется). Так и с рыбой. Камбала Северного моря, например, отличается от черноморских собратьев, привычных белорусам, чистотой вкуса и свежестью аромата мяса. К тому же, филе камбалы ― щедрый источник йода. Думаю, насколько важен этот элемент для организма, объяснять не стоит. Для меня же, как для повара, важно, что в этом виде рыбы практически отсутствуют углеводы, а жира — минимальное количество. Это позволяет позаботиться и о тех людях, которые соблюдают белковую диету.

«Леди Босс — 2017» благодарят компанию John Dory , которая предоставила для кулинарного этапа камбалу Северного моря. «С вашими морскими деликатесами любое блюдо можно сделать не только вкусным, полезным, но и праздничным» — уверены леди.













А к этому времени наши участницы уже готовы были представить на суд жюри свои кулинарные шедевры. Что же удалось приготовить 12 самым успешным бизнес-леди страны?

Первой справилась команда «Комфорт». Леди уложились в отведенное время, что немаловажно в конкурсе. Слово взяла идейный вдохновитель коллектива Наталье Гулак:

— Моя мама — агроном. Поэтому в овощах я толк знаю. Думаю, как только попробуете наш гарнир, убедитесь в этом сами. Ну и куда же здесь без рыбы? Итак, к столу жюри команда «Комфорт» подает филе камбалы томленое, овощи на пергаменте и зелень с грейпфрутом и сельдереем. Изюминкой нашего блюда станет фирменный соус в исполнении Катерины Левченко!

— Соус из томленой карамелизированной груши с кокосовым молоком и лаймом! — рассказала о компонентах соуса Катя Левченко.

— Мы забыли, что есть еще один очень важный ингредиент — это наша любовь! — добавила Екатерина Варганова. — Приятного аппетита!













А ведь все, что сделано с душой и с любовью, обязательно будет отмечено. Самое время представить вам тех, кто будет оценивать наших участниц на кулинарном этапе:

— Сергей Кривицкий, совладелец Miele Центр (Минск );

— Дмитрий Сивицкий, владелец студии мебели и интерьеров Grafini ;

— Надежда Басалаева, специалист по работе с корпоративными и частными клиентами компании Prime Reserve.

Катерина Левченко, сооснователь OrangeProcess :

— Кулинарный этап был для меня самым приятным и легким. Готовить я люблю, а творить в такой прекрасной компании на замечательном оборудовании и с помощью невероятных наставников — это действительно удовольствие. Блюда получились у всех команд нежными, вкусными и, что немаловажно, полезными. Салон Miele обещал устраивать мастер-классы, я первая в очереди (улыбается).

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Я очень комфортно и уютно чувствовала себя на кухне, где находились 12 хозяек одновременно (улыбается). В нашей команде было 4 человека, каждый занимался своим делом и, я считаю, мы справились отлично! Особенно, когда рядом находились профессионалы своего дела Александр Петриман, Игорь Бобок и вовремя давали дельные подсказки. Кое-что из советов я взяла на вооружение, уверена, пригодится в повседневной жизни. Все работали на результат! Чудо-техника, несомненно, помогала тоже (улыбается). Этот этап в очередной раз показал, насколько важно слаженно и четко работать в команде!

— Это было увлекательно, весело и интересно! Наша команда с удовольствием окунулась в процесс приготовления блюда и для меня самой многие составляющие оказались настоящим открытием. Например, соус для рыбы на основе карамелизированной груши, с добавлением лайма и кокосового молока. Это было божественно! Оказалось, что 12 хозяек на кухне это очень весело (улыбается).









Вторыми своё блюдо представила команда «Дзен».

— Когда судьба свела нас вновь в одну команду, поняли, что это не случайно. Отсюда и название нашего блюда «Весенне-нежный Инь и Ян». Это камбала на пару, пюре из цветной капусты и картофеля с тимьяном, петрушкой. Огранка нашего блюда — соус из лука-порея, цветной капусты, чеснока, сливочного масла, — рассказала от лица команды Наталья Бураковская.













Пока жюри лакомились блюдом «Весенне-нежный Инь и ян», девушки обсуждали технику, с помощью которой удалось приготовить всю эту вкусноту. «Кухня мечты» — в один голос твердили девушки. Бизнесвумен запоминали модели комби-пароварки Miele DGC 6800, духового шкафа Miele H 6860 BP, индукционной панели конфорок Miele KM 6839 со словами «Мне это надо! Как я раньше без этого жила?!». Кстати, убедиться в том, что эта техника необходима и вам, можно благодаря проекту « Готовим вместе с Miele ». Рабочее пространство создано совместно с мебельным брендом Grafin i и состоит из двух кухонь, оформленных в разных стилях. В нем будут проходить мастер-классы и презентации новинок Miele. Гости гастрономических уроков найдут здесь вдохновение, новые знания и узнают секреты первоклассных шеф-поваров.









— Наше блюдо получило творческое название «Черный квадрат», так как главный кулинар у нас художник (Прим.: Ольга Гринкевич), — начала презентацию команды «Художники» Юлия Забабуха.

— На ваших тарелках, уважаемое жюри, рыба, овощи. Мы стратегически подошли к вопросу, потому что, на наш взгляд, и в кулинарии существуют вещи вне времени и пространства. Например, картофельное пюре. В любом качественном ресторане в любой точке земного шага вы обязательно найдете его в меню! Та же история и с рыбой! Ну и, конечно, салаты! Секретный сливочный рыбный соус — наш мастхэв, — подхватила Елена Симончук.

— Что касается подачи, то в блюде мы соединили фирменные цвета Miele с современным дизайном, показывая, что на технике, которую вы поставляете, готовить одно удовольствие, — отметила Ольга Гринкевич.









Нелегким же будет выбор у жюри, ведь все блюда просто потрясающие. Не зря наши повара Игорь и Александр признались, что взяли бы каждую леди себе в помощники! Участницы проекта, в свою очередь, выражают благодарность своим наставникам по кухне Александру Петриману и Игорю Бобку за за олимпийское терпение, выдержку и ежеминутное желание помочь! Взяли на заметку дамы и парочку кулинарных лайфхаков от профессионалов.





Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— Казалось бы, что может быть для женщины проще, чем кулинария. Да это же у нас в крови! Но кулинарный этап был на удивление поучительным для нас, как для бизнес-леди. Со стороны своего бизнеса скажу, что всегда нужно бояться остановиться в своем деле, перестать развиваться и стать «мамонтом». Ручной труд — это хорошо, но когда есть техника: правильная, современная, ускоряющая темп и повышающая качество жизни вокруг тебя, нужно этим пользоваться. Стоит только вспомнить, что та же мультиварка на кухне женщины появилась сравнительно недавно, а уже сегодня тяжело представить без нее здоровый и полезный, а главное, быстрый ужин.

Создавать кулинарные шедевры, будучи хозяйкой на «чужой» кухне оказалось несложно, особенно если «чужая кухня» — это центр бытовой техники высшего класса, ты готовишь под руководством профессионального шеф-повара и в окружении еще 11 очаровательных хозяек.

Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— На кулинарном этапе мне захотелось приготовить сливочный рыбный соус. Александр Петриман и Игорь Бобок быстро сообразили, что на выходе у меня получится подливка к каше. И, подбадривая, «умница, все получится», подливали, подсыпали, заставляли выпаривать, высушивать и подбрасывать миллионы нюансов и микрочастиц. И делали это с 12 участницами одновременно! Поэтому члены жюри ели супервкусную еду, а не просто жареную рыбу с пюре и овощами, как это получается у меня обычно.

Картофельное пюре нужно уже варить с маслом, оказывается. Соус делается дольше всего и примерно час, а не в последнюю очередь. Никаких мерных чашек и ложек — все на кончиках пальцев — так готовится настоящая еда. Пожалуй, мастерство поваров было самым большим инсайтом этого этапа, которое по-другому позволило мне посмотреть на еду в целом.

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— «Рыба и одна плита на всех? Вы серьёзно?!» — мои первые мысли, когда я узнала, что на кулинарном этапе нас ждет камбала! Но отступать некуда и мы принялись за дело. В какой-то момент мы так увлеклись готовкой, что даже случайно выключили кастрюлю, в которой варился картофель на пюре! Но в итоге, наше пюре было признано лучшим. По мнению судей, наша рыба и ее презентация были не просто красивыми, а сексуальными! Думаю, во многом это заслуга оригинальной подачи на зеркальном блюде из багетной рамы в фирменных цветах Miele. Эта идея возникла у меня на открытии нашего последнего салона БелБагетМастер, где на таких же необычных подносах мы выкладывали угощения для фуршета. Красота-красотой, но после того, как удалось попробовать технологию су-вид, понимаешь: мир постоянно двигается вперед и важно научится доверять профессионалам. Большое спасибо Miele Центру за уникальную возможность почувствовать себя на часок пусть и не шеф-поварами, но способными су-шефами точно! (улыбается)

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Кулинарный этап показал, что даже 12 хозяек могут спокойно ужиться на одной кухне, если они команда, а само гастрономическое пространство оборудовано по последнему слову техники и хорошо зонировано.

Полезные советы и своевременная помощь Александра Петримана и Игоря Бобка дали возможность всем участницам получить удовольствие от процесса приготовления. Особого внимания заслуживают представленные продукты: необыкновенная как по внешнему виду, так и по вкусу камбала от John Dory, свежие овощи и травы, а также большое количество специй. Для себя я вынесла одну необычную специю, которой не пользовалась раньше — копчёная паприка. Спасибо, Miele Центр, за предоставленную возможность почувствовать себя, пусть и ненадолго, шеф-поваром хорошего ресторана.









Пока жюри решало, кому же отдать пальму первенства, дамы изучали Miele Центр. К счастью, посмотреть в выставочном зале площадью 160 м² есть что, поэтому время ожидания не было утомительными. Здесь представлены все категории продуктов — от техники по уходу за бельем и приборов для кухни до пылесосов, аксессуаров и бытовой химии. Неотъемлемой частью Miele Центра является фирменный сервисный центр. Он создан в соответствии со стандартами немецкого бренда. «Экскурсию» бизнесвумен прервали члены жюри — они готовы огласить результаты кулинарного поединка.

— В моем деле определяющими факторами являются натуральность, красота и технологичность. У вас было все! Команда «Комфорт» принесла натуральность, «Дзен» — технологичность, «Художники» — красоту. Если рассматривать ваши блюда с точки зрения отношений мужчины и женщины, то первая команда проявила заботу, вторая подарила нежность, третья дала сексуальность, — высказался Дмитрий Сивицкий.

— Команду «Комфорт» я бы отметила за креатив. Для меня было очень интересным неожиданное сочетание рукколы, рыбы и подачи к ней сладкого соуса (из кокосового молока). Соус стал пикантной изюминкой всего блюда. Творение кулинаров «Дзен «- здесь я испытала невероятное вкусовое наслаждение. Блюдо «Художников» — эстетическое удовлетворение, рай для глаз, - отметила Надежда Басалаева.

Итак, лучшей на кулинарном этапе проекта «Леди Босс — 2017» становится команда «Дзен» в составе Надежды Ручановой, Вера Быковой, Натальи Бураковской, Аллы Кашкан.





- Сложно было выбирать лучших из лучших. Но поскольку техника Miele позиционируется как техника для гурманов, мы все-таки выделили тех, кто приготовил самый вкусный обед. Хотя, например, подача была на высоте у «Художников». С точки зрения дисциплины и скорости, несравненной была команда «Комфорт». Во время этапа, используя технологию су-вид, все леди были впечатлены результатом, вкусом рыбы. Это дает новый опыт во вкусовых ощущениях. И это то, что приятно презентовать и продавать как продукт. Собственно площадка Miele Центра именно для того и сделана, чтобы можно было прочувствовать всю технологию. В чем секрет идеального блюда? Конечно, в людях: и тех, кто готовит, и тех, кто ест. Это такой симбиоз, невероятный обмен энергией. В общем, все то же самое, что было у нас на кулинарном этапе. Ведь главное, что мы получили, - это эмоции. А блюда - хорошее дополнение к общению и приятному времяпрепровождению. Здорово, когда все совпадает, - рассказал Сергей Кривицкий.

— Сейчас очень популярно кулинарное командообразование, когда участники готовят вместе что-то необычное, а потом совместно наслаждаются результатами своего творчества. Вот и кулинарный этап «Леди Босс» помог разобраться, насколько успешно участницы проекта справляются с командными творческими задачами. Соревновательный момент добавил перца — ведь это был поединок, а зная целеустремленность участниц, можно догадаться, что все были настроены исключительно на победу. И вместе с тем, этап получился удивительно легким и вдохновенным. Совместное создание кулинарных шедевров стало для леди эмоциональной разрядкой на пути к кульминации проекта, — отметила Елена Касперович, главный специалист по связям с общественностью Альфа-Банка.

— У многих складывается впечатление, что женщины в бизнесе зачастую отдают предпочтение работе, и вряд ли стоят у плиты. Но быть и успешной бизнес-леди, и хорошей хозяйкой несложно, на самом деле. Главное — вдохновляться тем, что ты делаешь. На кухне, на рабочем месте или в любой другой сфере. Это и есть залог успеха и гармонии. Кулинарный этап в Miele Центре только подтвердил, что все наши леди отлично умеют готовить. И всегда приятно и хочется творить с большим удовольствием с техникой премиум-класса. Ну, а с питьевой водой «AURA» готовить вообще одно удовольствие! — прокомментировала самый вкусный этап проекта Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».

Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Прежде всего, хочу отметить слаженную работу нашей команды. Меня поразило то, что, практически не сговариваясь, каждая из девушек готовила свою часть блюда, не мешая друг другу. Только на финальной стадии этапа, когда мы презентовали блюдо, я поняла, как идеально совпали гарнир, соус и украшение.

Я люблю и умею готовить, и мне нравится иногда делать это у друзей. Прекрасной репетицией к этапу было приготовление ризотто в гостях у Веры Быковой в ее саду-начальной школе «Апельсин». Поэтому готовить на чужой кухне для меня не в новинку, а с такой техникой премиум-класса это вообще было сплошным удовольствием!

Очень полезными и новыми были советы Игоря: понравилось то, как он нам ассистировал, направлял, подсказывал какие-то идеи. Не могу не отметить очень острые ножи. Это здорово. Я лично готовила камбалу и была приятно удивлена ее качеством и свежестью. Мы еще раз потренировались разделывать рыбу и посмотрели, как легко и эффектно работают мастера своего дела.

— Для меня этот этап был как праздник от начала и до конца. Цветы от наших леди, кухня мечты Miele, сам шеф-повар «Золотого гребешка» Александр Петриман и повар высокого класса Игорь Бобко, которые задали нам высокие стандарты с первой минуты кулинарного поединка. А в жюри собрались настоящие гурманы: Дмитрий Сивицкий, Надежда Басалаева, Сергей Кривицкий. Тут стало понятно, что нужно готовить минимум на уровне хотя бы одной звезды Michelin. Не могу не отметить еще и чудо жеребьевки, когда второй раз в одну команду попала наша четверка с этапа « Начни бизнес с нуля ». Надежда Ручанова посчитала, что эта вероятность была близка к нулю! Вот теперь «Леди Босс — 2017» доказали: чудеса случаются!

Наша команда «Дзен» получила первое место в этом конкурсе, но это была тяжелая борьба среди достойных соперниц. Ведь такого вкусного обеда я давно не припомню. Буду теперь проситься в гости ко всем леди: готовить они умеют. И теперь у меня есть еще одна мечта: техника Miele на моей собственной кухне, которую сделают в компании Grafini, в гостях у меня все Леди Босс и много шоколада для нас, девочек, от VIP-PRESENT Chocolatier.

- Ужиться на одной кухне нам было совсем нетрудно, хотя места было катастрофически мало. Но после «черного ящика», когда 12 леди умудрились улечься на 6 спальных местах, никакие препятствия в виде отсутствия места на кухне нам уже были не страшны (улыбается). Техника Miele - бесподобна, особенно ножи. Ну, почему дома таких нет? (улыбается) А духовки - просто супер, особенно комби-пароварка Miele DGC 6800.

Понравилась работа в команде. Забавно, но мы даже не договаривались, кто за что отвечает. Просто встали и пошли делать, каждый свое. Это так здорово, когда тебя понимают с полувзгляда. Замечательное ощущение. Ну, и наши чудесные помощники Александр и Игорь! Без их мудрых подсказок у нас вряд ли получилось то, что получилось! Я не очень люблю готовить, поэтому в нашей семье мужчины неплохо справляются на кухне. Я им подробнейшим образом все, что услышала от ассов в кулинарии, пересказала. И огромное спасибо организаторам, потому что этап получился веселым, энергичным и вкусным.

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

- Про кулинарный поединок можно рассказывать бесконечно много, потому что так совпало, что в одном месте сконцентрировалось всё лучшее.

Из простых и доступных продуктов (картофель, лук-порей, цветная капуста, сливки) наша команда приготовила блюда неземного вкуса.

После этого этапа я с гордостью всем заявила, «что меня учил готовить сам Александр Петриман, а он, между прочим, шеф-повар французского ресторана «Золотой Гребешок». Теперь моя семья знает, что «картофель жареный» - это исключительно французское блюдо. Впрочем, как и «картофель отварной» (улыбается).



Сладкими угощениями после этапа девушек побаловала компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.



Поддержать любые кулинарные эксперименты каждой участницы проекта всегда готова питьевая вода «AURA ».

- Помимо возможностей чудо-техники Miele во время приготовления конкурсного блюда, леди обсуждали еще одну интересную тему. Дамы утверждали, что хозяйке всегда сложно сделать выбор между продвинутыми технологиями и привлекательным оформлением своего рабочего пространства. Мол, либо одно, либо другое. Дуэт невозможен. «Был невозможен до встречи с Miele» - пришли к выводу девушки, изучив широкий ассортимент встраиваемой кухонной техники, выполненной в цветах и формах, которые позволяют добиться единообразия в дизайне. Кроме того, все приборы Miele очень просты и удобны в использовании. Поверьте, наши леди успели убедиться в этом собственноручно. Еще бы, ведь на все про все, от идеи блюда до его презентации, у них было каких-то 40 минут! Надеюсь, участницы получили удовольствие от самого вкусного этапа проекта, работая на кухне своей мечты!, - подытожила Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».







За творческую работу на кухне 12 хозяек получили подарки от косметического бренда премиум-класса Comfort Zone , предоставленного компанией koroleva.by





Мы поздравляем леди с заслуженной победой и желаем дальнейших кулинарных успехов!

Старания всех участниц щедро оценил партнер кулинарного этапа Miele Центр, подарив наборы средств по уходу за одеждой и посудой.

Надеемся полезные презенты позволят нашим леди посмотреть на хлопоты по дому с другой стороны, экономя драгоценное время для себя и своих близких. А пока узнаем, что думают по поводу кулинарных способностей девушек менторы проекта?

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: Готовка в современном мире уже не является обязанностью женщины, ведь существует огромное количество служб доставки, ресторанов и кулинарий. Это позволяет экономить силы и делает приготовление пищи дополнительной возможностью показать близким свою любовь. Поэтому этап в Miele был, с моей точки зрения, именно про красоту, любовь и сотрудничество. Ведь 12 хозяйкам пришлось работать со сложными ингредиентами (например, разделывать камбалу): без взаимовыручки и мудрого руководства шеф-повара девушкам бы пришлось нелегко. Но всё прошло весело и удачно. В результате получилось огромное количество полезных блюд, а техника Miele очень понравилась нашим бизнес-леди. Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: Не знаю, кого бы сумел выделить, сидя в жюри. Ведь блюдо каждой команды выглядело настолько аппетитно, что даже фото, кажется, способно предать его аромат. Хорошо, что судил не я — не справился бы с поставленной задачей точно. Да и вообще, мужчина и еда — прием запрещенный. А когда понимаешь, что над твоим обедом потрудились 12 самых успешных бизнесвумен страны, абсолютно становишься безоружен. Приятно удивили не только кулинарные способности леди, но и то, как слаженно они трудились! А какая самоотдача! Не знаю, что восхитило больше: само блюдо или процесс его приготовления. Одним словом, наши участницы не просто умницы, красавицы, но и настоящие хозяйки. Уверен, с такими открытиями дальше будет только интереснее!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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