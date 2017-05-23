Пять лет в центре Полоцка пустуют 15 зданий бывшего больничного городка

Корреспондент « СБ Беларусь Сегодня » разбиралась, почему в историческом центре Полоцка — на месте бывшего больничного городка, который специально перевели в другое место — за 5 лет так и не появились туристические объекты.

Первой столице нашего государства — Полоцку — в этом году исполняется 1155 лет. Красивая дата, которую вся страна отметит в День белорусской письменности. Будет большой праздник, в городе благоустроят улицы и поставят новый памятный знак. Наверняка будет много сказано о том, что древний Полоцк может стать международным центром туризма. Ведь именно так говорили и 5 лет назад, когда праздновали 1150-летие города.

К словам прилагались серьезные документы. В частности, Концепция развития инфраструктуры в районе Спасо-Евфросиниевского монастыря и Софийского собора должна была кардинально изменить исторический центр города. Еще раньше утвердили Комплексную программу развития Полоцка на 2008−2015 годы. Она среди прочего предусматривала вывод учреждений здравоохранения из охранной зоны (Верхний замок) в больничный городок «Ксты», узловую больницу с последующим размещением в высвобождаемых зданиях объектов туристического сервиса. Здесь, практически у стен Софийского собора, давно пора создать зону, привлекательную для туристов.



Так выглядит бывший больничный городок рядом с Софийским собором с высоты.

В 2012 году учреждения здравоохранения с территории Верхнего замка переехали. Однако на их месте не появились ни гостиницы, ни кафе, ни музеи, ни галереи. Бывший больничный городок пустой. Пятнадцать зданий находятся на балансе «ЖКХ города Полоцка». Территорию охраняют. И все это время власти ищут бизнесменов, готовых вложить деньги в развитие туристического комплекса. Речь идет об очень крупных суммах.

Инвестиционные проекты по Верхнему замку прекрасны — просто мечта туриста. Здесь хотят воссоздать утраченные здания базилианского монастыря, музеефицировать руины храмов и гражданских построек XII века, создать центр истории и археологии Полоцка — на его базе организовать постоянно действующую археологическую экспедицию и привлечь к раскопкам волонтеров.

В планах — музей истории белорусской государственности, пешеходный мост, оборонительные башни, смотровые площадки, большие и маленькие гостиницы, кафе в средневековом стиле.

Общая стоимость строительно-монтажных работ (читай — только стены!) в январе 2012 года приближалась к 100 миллионам долларов.



В некоторых зданиях выбиты стекла.

Предложения выставлены на многих сайтах, презентуются на инвестиционных форумах, во время официальных визитов и деловых переговоров. Многие бизнесмены проявляли интерес, но, по словам председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука, их отпугивает тот факт, что территория историческая:

— Во-первых, это дорогие проекты. Открывая даже маленькую гостиницу, надо взять на себя большую ответственность. А Верхний замок — это место, с которого начинался Полоцк, здесь под ногами XI—XII века. Любое движение надо согласовывать с Министерством культуры, работать с научным руководителем, иначе исторические ценности могут пострадать.



Реконструкцию здания бывших провиантских складов компания «Саммит» ведет более 10 лет.

Вторая жизнь старых зданий всегда обходится дороже нового строительства. Но тут вопрос упирается не только в деньги.

Компания «Саммит» — первый и пока единственный инвестор на территории Верхнего замка — давно, задолго до переезда медиков, выкупила бывшие провиантские склады. Ее директор Юрий Петровский не располагал тогда полной информацией о сложностях, которые ждут владельца памятника архитектуры XVIII века. Более 10 лет он занимается этим зданием и считает требования к работе с историческими объектами слишком строгими:

— Реконструировать памятник архитектуры — это значит восстановить его в том самом виде, в котором он был 200 лет назад. Процесс требует научного сопровождения и согласований со многими инстанциями. Мы укрепляли фундамент, меняли кровлю совсем не так, как хотели или могли. Строго по документам. На каждой стадии я думал: неужели нельзя к объектам подходить индивидуально? У нас, например, есть две арки, в которые раньше въезжали кареты — в их восстановление вложены огромные суммы. Нам они были не нужны, но закон требует восстановить все точно. Хотя так ли уж принципиально, как будет выглядеть кровля на «красной» больнице? Может быть, важнее, чтобы там снова закипела жизнь? Обидно, что в историческом центре города стоит столько неиспользуемых зданий. Территория закрыта для посещения, и пока это так, мы тоже не сможем открыться. Так что с надеждой ждем соседей.



Макет благоустройства. Так должна выглядеть территория согласно Концепции развития туристической инфраструктуры на 2012−2015 годы.

Здание знаменитой «красной» больницы за Софийским собором построили в начале прошлого века под кадетский корпус. Но началась Первая мировая война, и в нем устроили госпиталь для раненых. В 1921 году здесь открылась Народная больница с терапевтическим, хирургическим, венерологическим, инфекционным, гинекологическим отделениями. С тех пор на месте Верхнего замка всегда работали врачи. Полочане до сих пор сожалеют, что «красной» больницы больше нет, сетуют на ухудшение медицинского обслуживания.

Главный врач Полоцкой ЦРБ Александр Гудков с этим мнением не согласен:

— Почти все здания в Верхнем замке были приспособлены под медицинские учреждения, они не соответствовали санитарным нормам. Где-то проседал фундамент, где-то по несущим стенам пошли трещины. Для того чтобы привести их к современным стандартам, требовались огромные деньги. Между Полоцком и Новополоцком с одной стороны 6 километров, с другой — 11, поэтому выход был очевидным: объединить медицинские службы.

На два города у нас два стационара на полторы тысячи коек, каждая больница обслуживает где-то по 108 тысяч человек, в том числе из близлежащих районов. Треть пациентов у нас иногородние, значит, коек хватает. Хотелось бы, конечно, иметь во всех стационарах одноместные палаты и единый больничный городок. Это удобно и выгодно, но жить надо сегодняшним днем и решать текущие проблемы. На мой взгляд, они решены нормально.

Древний Полоцк называют городом-музеем не зря — здесь есть на что посмотреть. Только официальных музеев, входящих в Национальный Полоцкий историко-культурный заповедник, в городе 11. И еще 1 историко-культурный комплекс. Есть также два частных музея.

Однако туристы в Полоцке бывают в основном транзитом. Гостям хватает три-четыре часа, чтобы посетить заложенный в XII веке Спасо-Евфросиниевский монастырь, Софийский собор XI века и Музей белорусского книгопечатания. Чтобы вместо однодневного туристического «фастфуда» Полоцк мог предложить качественный продукт, нужно разработанные планы и концепции сделать реальностью.

Только надо признать: такие масштабные проекты немыслимы без серьезных инвестиций. Как только в бюджете найдутся средства на музей археологии и базилианский монастырь, на территории Верхнего замка быстро появятся частники с хостелами и кафе. А там и туристы подтянутся — ведь не так много мест на земле, где можно увидеть реальный XII век.

Справка «СБ» Сегодня Полотчина принимает около 240 тысяч туристов в год, треть из них — из-за рубежа. 80 процентов гостей приезжают из России.

Компетентно

Заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома Елена Астапова:

— Вывод учреждений здравоохранения с территории Верхнего замка обошелся бюджету в 1.100 миллионов рублей (до деноминации). Развитие туристической инфраструктуры для Полоцка крайне важно, но желания не всегда совпадают с возможностями.

Со стороны может показаться, что ничего не делается. Это не так. Мы постоянно ищем варианты. Существующая экономическая ситуация нам говорит: надо посмотреть, что можно сделать по-другому. Концепция ведь не догма. Сейчас обсуждаются возможности использования некоторых зданий на территории Верхнего замка под учреждения образования. Почему нет? Через дорогу — учебный корпус ПГУ, в прошлом иезуитский коллегиум. Тем более сама история нас к этому подталкивает: в одном из зданий как раз было общежитие педагогов кадетского корпуса. В любом случае начало развития этой территории уже положено.