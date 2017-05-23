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Пожар частного дома в Минске сняли квадрокоптером
24.05.2017 17:54 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации МЧС, пожар дома был локализован в 15:44, окончательно потушили здание столичные пожарные в 16:18.
В результате пожара никто не пострадал – хозяева дома покинули горящее здание до приезда расчетов спасателей. В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.
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Частный дом горел на улице Анналиева в среду в белорусской столице. Смотрите видео, которое удалось снять дроном очевидцу происшествия.
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