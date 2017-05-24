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Средняя зарплата в Гомельской области в апреле выросла на 20 рублей
Средняя апрельская зарплата в Гомельской области составила 698,2 рубля, сообщает
В Гомеле средняя зарплата в апреле выросла на 19 рублей и составила 742,3 рубля.
Наименьшая средняя зарплата по области в прошлом месяце была в Кормянском районе — 493,2 рубля, на четыре рубля больше получали в Лоевском. Эти районы поменялись местами в зарплатном рейтинге по сравнению с мартом. Так, в марте меньше всего получали именно на Лоевщине — 492,7 рубля.
Район с самой высокой средней зарплатой в апреле — Речицкий. Согласно данным Белстата, средняя заработки там составили в прошлом месяце 812,9 рубля, они выросли на 16,5 рублей по сравнению с мартом.
Рабочие и служащие в апреле в Гомельской области в среднем получали 698 рублей.
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В Гомеле средняя зарплата в апреле выросла на 19 рублей и составила 742,3 рубля.
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