Средняя зарплата в Гомельской области в апреле выросла на 20 рублей

Средняя апрельская зарплата в Гомельской области составила 698,2 рубля, сообщает Белстат . По сравнению с данными за март этот показатель вырос на 20 рублей.





В Гомеле средняя зарплата в апреле выросла на 19 рублей и составила 742,3 рубля.

Наименьшая средняя зарплата по области в прошлом месяце была в Кормянском районе — 493,2 рубля, на четыре рубля больше получали в Лоевском. Эти районы поменялись местами в зарплатном рейтинге по сравнению с мартом. Так, в марте меньше всего получали именно на Лоевщине — 492,7 рубля.

Район с самой высокой средней зарплатой в апреле — Речицкий. Согласно данным Белстата, средняя заработки там составили в прошлом месяце 812,9 рубля, они выросли на 16,5 рублей по сравнению с мартом.

Рабочие и служащие в апреле в Гомельской области в среднем получали 698 рублей.