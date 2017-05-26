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Американский баскетболист не может покинуть Литву из-за того, что собака съела его паспорт
Форвард «Летувос Ритас» Тэйлор Браун не может покинуть Литву из-за того, что его собака съела паспорт, пишет инсайдер Симонас Баранаускас в своем
«Летувос Ритас» во второй раз подряд не смог выйти в финал чемпионата Литвы, уступив в полуфинальной серии «Литкабелису».
Стоит отметить, что Браун оказался в числе игроков, которых клуб из Вильнюса дисквалифицировал за нарушение дисциплины.
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Форвард "Летувос Ритас" Тэйлор Браун не может покинуть Литву из-за того, что его собака съела паспорт.
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