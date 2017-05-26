Американский баскетболист не может покинуть Литву из-за того, что собака съела его паспорт

Форвард «Летувос Ритас» Тэйлор Браун не может покинуть Литву из-за того, что его собака съела паспорт, пишет инсайдер Симонас Баранаускас в своем твиттере .

«Летувос Ритас» во второй раз подряд не смог выйти в финал чемпионата Литвы, уступив в полуфинальной серии «Литкабелису».

Стоит отметить, что Браун оказался в числе игроков, которых клуб из Вильнюса дисквалифицировал за нарушение дисциплины.