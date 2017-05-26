Дефицит мировой пенсионной системы к 2050 году превысит 400 триллионов долларов

Из-за увеличения продолжительности жизни и низкой доходности инвестиций пенсионных фондов дефицит накоплений к 2050 году достигнет 427,8 триллиона долларов. Это в пять раз больше, чем текущий мировой ВВП. Соответствующая информация содержится в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном 26 мая.



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ВЭФ изучил социальные системы шести государств, в которых наблюдаются наибольшие пенсионные проблемы: США, Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады и Австралии. Кроме того, рассматривался пример Китая и Индии как стран с наибольшей численностью населения.

Эксперты форума ожидают, что в США дефицит пенсионной системы увеличится с 28 до 137 триллионов долларов, в КНР — с 11 до 119 триллионов, в Индии — с 3 до 85 триллионов.

В своих расчетах ВЭФ пользовался рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым доход человека после выхода на пенсию должен составлять 70 процентов от дохода в экономически активный период жизни.

Также, по оценке Всемирного экономического форума, число людей старше 65 лет в мире вырастет с 600 миллионов до 2,1 миллиарда. На данный момент на одного пенсионера приходится восемь трудящихся. К 2050 году соотношение сократится до одного к четырем.

ВЭФ рекомендует мировым лидерам обратить пристальное внимание на данную проблему. Также в докладе отмечается, что повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой.