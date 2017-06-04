98-летний американец заработал 2 миллиона долларов на акциях аптеки и пожертвовал их заповеднику

Житель Чикаго около 70 лет назад купил акций на тысячу долларов, с тех пор заработал на них миллионы — и пожертвовал все деньги на создание заповедника дикой природы.



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Русс Гремел (Russ Gremel) никогда не был женат и не имел детей. Около 70 лет назад на тысячу долларов он купил акции аптечной сети Walgreens и сохранил их. Сейчас акции стоят около двух миллионов долларов, сообщает Chicago Tribune .

Гремел пожертвовал деньги некоммерческой организации Illinois Audubon Society. Средства перечислили заповеднику размером в 400 акров в штате Иллинойс. Теперь заповедник носит название Gremel Wildlife Sanctuary.

— Вы должны сделать что-то хорошее в этом мире, вот для чего нужны деньги, — сказал Гремел Chicago Tribune.

К тому же, по его словам, он уже прожил «чертовски хорошую жизнь» без денег.