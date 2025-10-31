Новости мирового бизнеса

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за октябрь 2025 года.

Netflix потерял $ 25 млрд после твита Маска с призывом отменять подписки «ради здоровья детей»

Рыночная капитализация Netflix резко снизилась, акции стриминга упали на 5%, что означает падение почти на $ 25 млрд. Это стало для компании крупнейшим падением за последние полгода. Одной из возможных причин резкого падения эксперты называют кампанию бойкота, инициированную миллиардером и генеральным директором Tesla Илоном Маском. 1 октября Маск публично призвал своих 227 миллионов подписчиков в соцсети X отказаться от подписки на стриминговый сервис.



Ria.ru

Маск обвинил Netflix в том, что компания «продвигает идеи трансгендерности в детских шоу». В одном из своих постов он написал: «Откажитесь от Netflix ради здоровья ваших детей». Бизнесмен также сделал несколько репостов, в которых Netflix обвиняется в продвижении «трансгендерной повестки». Поводом для новой волны критики стал отмененный мультсериал Netflix «Тупик: Паранормальный парк» режиссера Хэмиша Стила. Консервативные комментаторы ранее заявляли, что сериал продвигает прогрессивные идеи, с которыми они не согласны.

Хотя представители Netflix официально не комментировали ситуацию, аналитики отмечают, что громкие заявления влиятельных фигур, подобных Маску, способны заметно влиять на настроения инвесторов и котировки акций.

1X представила NEO — первого в мире домашнего гуманоидного робота

Компания 1X Technologies официально представила NEO — первого в мире полностью готового к использованию гуманоида для дома, способного выполнять повседневные задачи и обеспечивать персональную помощь в быту. NEO задуман как умный помощник нового поколения, который автоматизирует рутину, помогает организовать жизнь и создает больше пространства для действительно важных дел. Генеральный директор и основатель 1X Бернт Берних заявил: «Гуманоиды долгое время оставались в области научной фантастики. Теперь с NEO они становятся продуктом, к которому можно буквально протянуть руку. Мы переходим от воображаемого будущего к миру, где робот-гуманоид реально помогает людям в повседневной жизни».

Функция Chores позволяет владельцам поручать NEO список задач от уборки и складывания белья до организации пространства. Робот может работать по расписанию или выполнять поручения в реальном времени: по кнопке или голосовой команде.



1x.tech

Если NEO не знаком с новой задачей, владелец может пригласить эксперта 1X, который дистанционно научит робота выполнять ее, тем самым NEO обучается и развивается. NEO оснащен встроенной моделью большого языка (LLM), что позволяет ему вести естественные диалоги и предоставлять персонализированные ответы без использования экранов.

Система Visual Intelligence помогает роботу понимать контекст, например, распознавать продукты на кухонной стойке и предлагать рецепты. Аудиоаналитика обеспечивает реакцию только тогда, когда к нему обращаются, а модуль памяти позволяет помнить прошлые разговоры и адаптироваться под владельца.

NEO может планировать встречи, вести списки покупок, напоминать о событиях и помогать в обучении. Он освобождает не только руки, но и умственное пространство. С первого дня робот умеет открывать двери, приносить предметы, выключать свет, а со временем осваивает всё больше умений, развиваясь как самостоятельный «житель» дома. NEO разработан как часть домашнего интерьера — в минималистичном стиле, с нейтральными тонами и мягким трикотажным костюмом.

Клиенты, заинтересованные во владении одним из первых роботов, могут приобрести ранний доступ за $ 20 000 США, включая приоритетную доставку в 2026 г. Существует также модель подписки стоимостью $ 499 США в месяц, которая будет отправлена позднее. Первые поставки NEO запланированы на 2026 г/ в США, с расширением на международные рынки в 2027 г.

Apple получила эксклюзивные права на трансляцию Формулы-1 в США

Apple выиграла права на трансляцию Формулы-1 в США на ближайшие пять лет по сделке, общая стоимость которой оценивается примерно в $ 750 млн.

Соглашение вступит в силу в 2026 г, а Apple будет ежегодно платить около $ 150 млн. Это сделает трансляции Формулы-1 доступными всем подписчикам Apple TV+ в США без дополнительной платы, что станет первой попыткой компании выйти на рынок спортивных прав в столь крупном масштабе.

Ранее Apple уже сотрудничала с MLS (Высшей футбольной лигой США), однако доступ к матчам предоставлялся по отдельной подписке. В случае с Формулой-1 пользователи смогут смотреть все прямые трансляции, включая гонки, квалификации, тренировки и контент F1 TV, в рамках стандартного пакета Apple TV+.



Pixabay.com

Пока остается неясным, чьи комментарии будут использоваться. По предварительным данным, Apple может закупить трансляции с F1 TV или у британского канала Sky, не создавая собственную комментаторскую студию.

Одним из факторов, повлиявших на заключение соглашения, стал успех фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом, вышедшего ранее в этом году. Картина, снятая при участии Apple Studios, собрала в прокате около $ 630 млн и стала самым кассовым спортивным фильмом в истории, а также наиболее прибыльной работой Питта. Инсайдеры утверждают, что именно этот успех убедил руководство Apple расширить своё присутствие в автоспорте.

Ирландия начнет платить $ 1500 в месяц художникам просто так

Правительство Ирландии объявило о планах сделать программу базового дохода для художников постоянной с 2026 г. Это решение стало результатом трехлетнего пилотного проекта, в рамках которого более 2000 представителей творческих профессий ежемесячно получали около $ 1500 (€ 325 в неделю).

Программа Basic Income for the Arts была запущена в 2022 г. для поддержки художников, музыкантов, писателей, актеров и других работников культуры. Ее цель — обеспечить финансовую стабильность, позволяющую заниматься творчеством без страха потерять средства к существованию.



Pixabay.com

Согласно отчету правительства Ирландии, опубликованному в мае 2025 г., участники пилота отметили существенное улучшение качества жизни:

снижение уровня финансового стресса,

рост профессиональной активности,

укрепление психического здоровья.

«Это предмет зависти всего мира».

Министр культуры, коммуникаций и спорта Ирландии Патрик О’Донован подтвердил, что новая версия программы станет постоянной частью бюджета 2026 г.

Ирландия входит в число стран, которые экспериментируют с системами гарантированного базового дохода (GBI) — регулярными, безусловными выплатами отдельным группам населения. В отличие от универсального базового дохода, охватывающего всех граждан, подобные программы нацелены на поддержку конкретных секторов или сообществ.

Правительственные представители отмечают, что успех программы в Ирландии может стать моделью для других стран, стремящихся поддержать творческие индустрии и признать их вклад в общество.

С 2026 г. Ирландия станет первой страной в мире, где базовый доход для художников станет постоянной государственной политикой, а не временным экспериментом.

27-летний основатель Polymarket Шейн Коплан стал самым молодым миллиардером в мире

Состояние Шейна Коплана, основателя и генерального директора платформы предсказаний Polymarket, превысило $ 1 млрд. после того, как интерконтинентальная биржа (ICE) оценила компанию в $ 8 млрд. и объявила о планах инвестировать в нее до $ 2 млрд.

Согласно данным Bloomberg , 27-летний Коплан стал самым молодым миллиардером в мире, добившимся успеха самостоятельно.

Шейн Коплан запустил Polymarket в июне 2020 г., стремясь показать, как рынки прогнозов могут помочь принимать более взвешенные решения в политике, экономике и бизнесе.



Coindesk.com

Платформа позволяет пользователям делать ставки на реальные события: от выборов и спортивных матчей до макроэкономических показателей с использованием криптовалюты. Настоящий прорыв Polymarket произошел во время президентских выборов в США 2024 г., когда пользователи поставили на различные исходы более $ 3 млрд. Этот всплеск активности превратил проект из нишевого криптопроекта в глобальное явление, привлекшее внимание инвесторов, регуляторов и средств массовой информации.

Бурный рост Polymarket сопровождался и юридическими трудностями.

В 2022 г. компания заплатила штраф в размере $ 1,4 млн, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинившей платформу в незаконной торговле деривативами.

Позже Polymarket временно заблокировала доступ американским пользователям, однако власти подозревали, что компания продолжала обслуживать некоторых трейдеров из США.

После рейда ФБР в квартиру Коплана и расследования Министерства юстиции, оба дела были закрыты в июле 2024 г. В том же месяце Polymarket приобрела QCEX — биржу и клиринговую палату, лицензированную CFTC, что позволило ей официально и легально работать в США.

Этот шаг стал переломным моментом: Polymarket из объекта критики превратилась в регулируемую финансовую платформу, признанную американскими властями.

Polymarket изменила подход к финансовому прогнозированию, объединив прозрачность блокчейна с рыночной динамикой. Платформа быстро завоевала интерес не только розничных пользователей, но и институциональных инвесторов, рассматривающих ее как новый класс активов и инструмент аналитики общественных настроений.

После инвестиций ICE капитализация Polymarket приблизилась к крупнейшим криптофинансовым проектам. Эксперты ожидают, что платформа станет центральным игроком в формирующемся секторе предсказательных рынков, где пересекаются технологии, данные и финансы. Для Шейна Коплана это означает не просто миллиардное состояние, но и признание его роли как одного из самых влиятельных предпринимателей нового поколения в мире Web3.