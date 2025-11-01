|
Прогрев с 40−45 градусов, травяные ароматы, качели с сеном. Как семья построила баню и превратила это в бизнес
Эта история начиналась с чистого листа — в 2017 году у молодоженов Андрея и Алены не было ни жилья, ни накоплений на квартиру в Минске. Зато было обоюдное желание создавать свое родовое гнездо за городом. К дому своей мечты они шли несколько лет, поэтапно. Сначала повезло с участком в Логойске, на который никто больше не заявился, поэтому его купили за начальную стоимость. Дальше приходилось импровизировать — на строительство «под ключ» средств не было.
Вопреки мнению, что дерево — материал капризный и требует постоянного ухода, мы видим, что с момента постройки с ним ничего не случилось: краска не отслоилась, брус не потрескался даже на торцах (благодаря специальному запечатывающему составу, который не позволяет дереву интенсивно набирать и отдавать влагу).
— В отделке мы использовали материалы
В огородной части все те же высокие грядки из деревянного бруса, в
С открытой террасой из лиственницы тоже всё в порядке — Андрей лишь периодически обновляет ее
От инженера-механика к мастеру пара
Скажем честно — два года назад мы и не предполагали, что у нас будет повод встретиться с нашими героями еще раз. Но он нашелся — нас пригласили в
Здание бани два года назад уже стояло на участке и в планах владельцев она фигурировала как проект домашней баньки с беседкой. Но уже тогда мы оценили основательный сруб из бревен большого диаметра, высокий цоколь фундамента из артбетона под дикий камень, большие кровельные свесы и входную зону в стиле Timber Frame — сразу понимали, что это будет интересный объект.
Сейчас баня полностью готова.
— Изначально баня задумывалась как домашняя — для семьи и друзей, — рассказывает Андрей. — Всё изменило знакомство с Геннадием Морозом (основатель Школы парения и профессиональный пар-мастер — прим. Realt) и его курсами по парению. Это перевернуло мое представление о традиционной русской бане. Только тогда я осознал, что это не просто гигиеническая процедура, а целая философия, способная передавать людям эмоции и дарить позитивные перемены.
В общем, Андрей увлекся. Желание достигать высот мастерства было столь сильным, что он почти два года на практике изучал тонкости банного дела. При этом своя баня была еще не готова — Андрей брал напрокат баню-бочку. Первыми «клиентами» начинающего пар-мастера были друзья и родственники.
— Все после его парений были в восторге, говорили «Это же вообще все не так, как мы привыкли, у Андрея все по-другому!», — говорит Алена.
Поддать пару, а не жару
В понимании большинства русская баня — это горячая парилка под 100 градусов. Забежал, помахал веником и в прорубь.
— Многие, кто к нам приходит, с баней уже были знакомы, — говорит Андрей. — И этот прошлый опыт сформировал их представления о бане — жара под 90 градусов и выше, музыка, алкоголь. Мы же ломаем стереотипы, у нас все по-другому. Так что приходится не только попарить человека, но изменить его отношение к банной культуре.
Андрей рассказывает, что многие считают, что чем жарче в парилке, тем лучше. Но это не так:
— Когда температура превышает 60 градусов, организм начинает защищать внутренние органы, выделяя воду из клеток для охлаждения. В таком состоянии он не может расслабиться и релаксировать. При более высоких температурах организм в стрессе, эффекта от такой бани вы не получите. Поэтому мы начинаем плавный прогрев с 40-45 градусов, гости дышат ароматами полыни, донника, лаванды и мяты. Люди, которые у нас впервые, удивляются этому: и что, мы здесь будем париться воздухом? Приходится объяснять, что париться мы будем паром, а не температурой. И тогда же знакомлю с веничками, показываю, как ими можно опустить пар на тело, как создать яркие ощущения на коже тех же 100 градусов, но при температуре 45. Здесь важна правильная техника, чтобы пар касался кожи мягко и приятно. Максимальная температура у меня в парилке — 60 градусов. Поверьте, этого достаточно.
После первого знакомства с паром сразу проходим в комнату отдыха без окунания в купель, подкрепляемся пирогом, который испекла Алена, пьем чай.
Затем снова в парную — на скрабирование, для очищения и подготовки кожи. После этого – отдых в подогретом чане с веточками пихты и дольками апельсина или грейпфрута. Затем — индивидуальное парение, после которого уже можно и нужно окунуться в купель. К этому моменту организм прогревается до такой степени, что вода не кажется холодной. После этого человеку нужно отдохнуть, успокоиться, полежать на качелях с сеном, или в парилке. В этот момент в организме всплеск кортизола, эндорфинов, это эйфория. Для многих было откровением после парения почувствовать эмоциональную, психологическую разгрузку — баня исцеляет не только тело, но и душу.
— Однажды у нас была девушка-реаниматолог, ее после всех процедур так сморило, что она проспала на качелях с сеном больше двух часов, — рассказывает уже Алена. — Мы ее не будили, укрыли тепленько... Когда она проснулась, то сильно удивилась, что столько проспала. Призналась, что давно так хорошо не высыпалась.
После последнего прогрева всего тела Андрей отпускает гостей в комнату отдыха — их здесь ждет домашний ужин.
К слову вся банная процедура занимает не меньше трех часов. Много? Андрей говорит, что раньше было такое понятие — банный день. Это значит, что под парение и релаксацию отводился действительно чуть ли не целый день.
— Наша семья с родителями может и 6 часов провести в бане, — признается он. — Всё неспешно, в спокойном режиме. Пока прогреются все, потом пропарятся, отдохнут в чане, пообщаются – вот и время пролетело незаметно. Но главное, что после бани ты идешь в новую неделю хорошо отдохнувшим, без накопленного стресса, оздоровленным. Многие наши гости говорят, что после вечера в нашей бане они чувствуют себя более отдохнувшими, чем после двух недель отпуска.
Банный антураж
Мы не можем себя больше сдерживать и готовы поделиться впечатлением от антуража бани Андрея и Алены. Это особенное пространство, где всё — от печи до полка — излучает тепло и энергию. Здесь нет яркого света и контрастов в цвете — интерьер нейтральный, в приглушенных тонах, не отвлекающий. Здесь многое сделано руками Алены — текстиль, скатерти, обивка мебели. Высокие потолки в комнате отдыха дают ощущение большого пространства, наполненного воздухом и тонким ароматом трав.
Центральным и самым ярким акцентом в этом пространстве является огонь в банной печке. Она же, по сути, является камином и создает необходимый уют и особую атмосферу семейного очага.
— Когда начал заниматься отделкой и обустройством бани, то понял, что внутри всё должно быть настоящим, чем-то массивным, говорящим само за себя, — рассказывает Андрей. — Так, печь должна быть большой, дровяной, основательной. Важно и дерево, из которого сделаны полки — у нас это кедр. На стенах — сосна и липа. Мы намеренно использовали разные породы дерева, чтобы создать особую энергетику. Для отделки использовали исключительно экологические материалы с природными составами. Стены, например, покрыты лазурью на основе пчелиного воска и льняного масла
Он химостойкий к поту, к воде. Это делает его идеальным для жаркой и влажной парной.
Садовая мебель, лежаки покрыты экологичным
— Для нас важно, чтобы в бане ничто не отвлекало от расслабления, — говорит Андрей. — Поэтому мы использовали приглушенные оттенки, спокойную музыку, одинаковую во всех помещениях, как в спа-салонах. Все это создает атмосферу умиротворения и помогает погрузиться в состояние покоя. Мы стремились создать место, где люди могут отдохнуть душой и телом, прикоснуться к традициям и почувствовать гармонию с собой. Знаете, главным признанием для нас стали отзывы посетителей, которые возвращаются снова и снова, приводят друзей и близких. Нет ничего приятнее, чем слышать, как они говорят своим близким: «Смотри, что происходит, вот как может быть в бане».
Семейное дело
Сегодня в их деле царит четкое разделение обязанностей. Андрей — главный по пару, создатель атмосферы и проводник в мир банной философии. Алена — хозяйка, которая встречает гостей, занимается бронированием
— Я предоставляю меню заранее, и гости выбирают из него, — рассказывает Алена. — В нем такие блюда, которые знакомы любой белорусской семье. В меню нет каких-то особенных вариантов, как в ресторане — драники, борщ, солянка, голубцы, самодельные пельмени. Это всё домашние блюда и это наш главный посыл — вы у нас гостях, в нашем семейном кругу.
Супруги принципиально не делают упор на шумные вечеринки с алкоголем. Их клиенты самые разные люди: от мужских компаний до пар, желающих провести время вместе без телефонов и суеты. Обычно это 2-3 человека, максимальная компания — 8 человек.
— Мы приглашаем людей отдохнуть душой, — говорят они. — Многие приезжают к нам как в семью, часто с душевными ранами, а уезжают обновленными.
Два года спустя баня для Андрея и Алены — уже не просто постройка на участке. Это живое дело, построенное на общем энтузиазме и желании дарить людям настоящий отдых и особое настроение. Баня для них это не просто бизнес — они построили свой новый образ жизни, где работа и семья переплелись в гармоничное целое, дарящее тепло и уют не только им самим, но и всем, то переступает порог их дома.
