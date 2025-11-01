Прогрев с 40−45 градусов, травяные ароматы, качели с сеном. Как семья построила баню и превратила это в бизнес

Эта история начиналась с чистого листа — в 2017 году у молодоженов Андрея и Алены не было ни жилья, ни накоплений на квартиру в Минске. Зато было обоюдное желание создавать свое родовое гнездо за городом. К дому своей мечты они шли несколько лет, поэтапно. Сначала повезло с участком в Логойске, на который никто больше не заявился, поэтому его купили за начальную стоимость. Дальше приходилось импровизировать — на строительство «под ключ» средств не было. Зато в компании по производству домов из клееного бруса «ВудПлейс» супругам предложили оригинальное решение по карману: взять домокомплект и собрать его своими руками. Строили поэтапно, какое-то время сруб даже просто стоял на участке в ожидании новых этапов, но, обработанный еще на производстве антисептиком Remmers , не потерял своих свойств. Как вы понимаете, с задачей Андрей справился и к третьему году этой эпопеи ребята созрели к переезду — жили и занимались отделкой и благоустройством участка. К себе в гости нас они пригласили как раз в финале всех этих работ — и мы уже смогли оценить результат их усилий.