ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Прогрев с 40−45 градусов, травяные ароматы, качели с сеном. Как семья построила баню и превратила это в бизнес

01.11.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Два года назад мы знакомили вас с Андреем и Аленой, которые совершили, казалось бы, невозможное для молодой столичной семьи: отказались от идеи копить на квадратные метры в Минске и с нуля, своими руками, построили дом в Логойске. Сегодня мы возвращаемся к ним, чтобы рассказать, как однажды построенная баня — следующий масштабный проект на их участке — не просто дополнила усадьбу, а стала любимым семейным делом. Партнер нашей истории — бренд Remmers, материалы которого использовались в отделке и дома, и бани.


Два года назад

Эта история начиналась с чистого листа — в 2017 году у молодоженов Андрея и Алены не было ни жилья, ни накоплений на квартиру в Минске. Зато было обоюдное желание создавать свое родовое гнездо за городом. К дому своей мечты они шли несколько лет, поэтапно. Сначала повезло с участком в Логойске, на который никто больше не заявился, поэтому его купили за начальную стоимость. Дальше приходилось импровизировать — на строительство «под ключ» средств не было. Зато в компании по производству домов из клееного бруса «ВудПлейс» супругам предложили оригинальное решение по карману: взять домокомплект и собрать его своими руками. Строили поэтапно, какое-то время сруб даже просто стоял на участке в ожидании новых этапов, но, обработанный еще на производстве антисептиком Remmers, не потерял своих свойств. Как вы понимаете, с задачей Андрей справился и к третьему году этой эпопеи ребята созрели к переезду — жили и занимались отделкой и благоустройством участка. К себе в гости нас они пригласили как раз в финале всех этих работ — и мы уже смогли оценить результат их усилий. 


И вот спустя два года мы снова у них в гостях. Дом за это время стал только лучше — такой же красивый и уютный, но теперь полностью достроенный: у сына Артема появилась своя детская спальня, доделана и дополнительная гостевая комната. 


Вопреки мнению, что дерево — материал капризный и требует постоянного ухода, мы видим, что с момента постройки с ним ничего не случилось: краска не отслоилась, брус не потрескался даже на торцах (благодаря специальному запечатывающему составу, который не позволяет дереву интенсивно набирать и отдавать влагу). 

— В отделке мы использовали материалы Remmers и они полностью оправдали наши ожидания. — говорит Алена. — Внутренняя отделка после нескольких лет эксплуатации осталась в том же виде — не изменилась в цвете, не потрескалась, не шелушится. Снаружи перекрашивался лишь южный фасад и это было ожидаемо — он постоянно под солнцем. Нам говорили, что эту стену придется обновлять чаще — через 3-4 года, но мы это сделали через шесть лет. Мы ее только подшлифовали и повторно покрыли  Remmers Deckfarbe.


В огородной части все те же высокие грядки из деревянного бруса, в пропитке Carbolin на основе вытяжек каменного и древесного угля.

С открытой террасой из лиственницы тоже всё в порядке — Андрей лишь периодически обновляет ее специальным террасным маслом. Им же покрыто крыльцо у входа — оно из сосны, под этим маслом по прежнему выглядит как новое. 

От инженера-механика к мастеру пара

Скажем честно — два года назад мы и не предполагали, что у нас будет повод встретиться с нашими героями еще раз. Но он нашелся — нас пригласили в баню! И это тот случай, когда мы будем говорить не только и не столько о стройке, а больше об авторской технике парения, забытых традициях, о банных процедурах и как это все стало семейным бизнесом. Впрочем, давайте об всем по порядку. 


Так выглядела баня два года назад

Здание бани два года назад уже стояло на участке и в планах владельцев она фигурировала как проект домашней баньки с беседкой. Но уже тогда мы оценили основательный сруб из бревен большого диаметра, высокий цоколь фундамента из артбетона под дикий камень, большие кровельные свесы и входную зону в стиле Timber Frame — сразу понимали, что это будет интересный объект.


Так баня выглядит теперь

Сейчас баня полностью готова. На помощь снова пришел бренд Remmers. Снаружи защиту дереву обеспечивает лазурь Holz-Imprägnierung, выполняющая роль грунта, антисептика и декоративного покрытия. Все торцы массивных бревен были запечатаны средством SW-910, которое регулирует влагообмен и предотвращает растрескивание. 




По основной профессии Андрей инженер-механик, человек с техническим складом ума, рациональный и внимательный к деталям. Но это не помешало ему освоить ему новую и очень редкую профессию — за два года он стал пар-мастером.



— Изначально баня задумывалась как домашняя — для семьи и друзей, — рассказывает Андрей. — Всё изменило знакомство с Геннадием Морозом (основатель Школы парения и профессиональный пар-мастер — прим. Realt) и его курсами по парению. Это перевернуло мое представление о традиционной русской бане. Только тогда я осознал, что это не просто гигиеническая процедура, а целая философия, способная передавать людям эмоции и дарить позитивные перемены.


В общем, Андрей увлекся. Желание достигать высот мастерства было столь сильным, что он почти два года на практике изучал тонкости банного дела. При этом своя баня была еще не готова — Андрей брал напрокат баню-бочку. Первыми «клиентами» начинающего пар-мастера были друзья и родственники. 

— Все после его парений были в восторге, говорили «Это же вообще все не так, как мы привыкли, у Андрея все по-другому!», — говорит Алена.


Поддать пару, а не жару

В понимании большинства русская баня — это горячая парилка под 100 градусов. Забежал, помахал веником и в прорубь.

— Многие, кто к нам приходит, с баней уже были знакомы, — говорит Андрей. — И этот прошлый опыт сформировал их представления о бане — жара под 90 градусов и выше, музыка, алкоголь. Мы же ломаем стереотипы, у нас все по-другому. Так что приходится не только попарить человека, но изменить его отношение к банной культуре. 


Андрей рассказывает, что многие считают, что чем жарче в парилке, тем лучше. Но это не так: 

— Когда температура превышает 60 градусов, организм начинает защищать внутренние органы, выделяя воду из клеток для охлаждения. В таком состоянии он не может расслабиться и релаксировать. При более высоких температурах организм в стрессе, эффекта от такой бани вы не получите. Поэтому мы начинаем плавный прогрев с 40-45 градусов, гости дышат ароматами полыни, донника, лаванды и мяты. Люди, которые у нас впервые, удивляются этому: и что, мы здесь будем париться воздухом? Приходится объяснять, что париться мы будем паром, а не температурой. И тогда же знакомлю с веничками, показываю, как ими можно опустить пар на тело, как создать яркие ощущения на коже тех же 100 градусов, но при температуре 45. Здесь важна правильная техника, чтобы пар касался кожи мягко и приятно. Максимальная температура у меня в парилке — 60 градусов. Поверьте, этого достаточно.




После первого знакомства с паром сразу проходим в комнату отдыха без окунания в купель, подкрепляемся пирогом, который испекла Алена, пьем чай. 


Затем снова в парную — на скрабирование, для очищения и подготовки кожи. После этого –  отдых в подогретом чане с веточками пихты и дольками апельсина или грейпфрута. Затем — индивидуальное парение, после которого уже можно и нужно окунуться в купель. К этому моменту организм прогревается до такой степени, что вода не кажется холодной. После этого человеку нужно отдохнуть, успокоиться, полежать на качелях с сеном, или в парилке. В этот момент в организме всплеск кортизола, эндорфинов, это эйфория. Для многих было откровением после парения почувствовать эмоциональную, психологическую разгрузку — баня исцеляет не только тело, но и душу. 



— Однажды у нас была девушка-реаниматолог, ее после всех процедур так сморило, что она проспала на качелях с сеном больше двух часов, — рассказывает уже Алена. — Мы ее не будили, укрыли тепленько... Когда она проснулась, то сильно удивилась, что столько проспала. Призналась, что давно так хорошо не высыпалась. 

После последнего прогрева всего тела Андрей отпускает гостей в комнату отдыха — их здесь ждет домашний ужин. 


К слову вся банная процедура занимает не меньше трех часов. Много? Андрей говорит, что раньше было такое понятие — банный день. Это значит, что под парение и релаксацию отводился действительно чуть ли не целый день. 

— Наша семья с родителями может и 6 часов провести в бане, — признается он. — Всё неспешно, в спокойном режиме. Пока прогреются все, потом пропарятся, отдохнут в чане, пообщаются – вот и время пролетело незаметно. Но главное, что после бани ты идешь в новую неделю хорошо отдохнувшим, без накопленного стресса, оздоровленным. Многие наши гости говорят, что после вечера в нашей бане они чувствуют себя более отдохнувшими, чем после двух недель отпуска.



Банный антураж

Мы не можем себя больше сдерживать и готовы поделиться впечатлением от антуража бани Андрея и Алены. Это особенное пространство, где всё — от печи до полка — излучает тепло и энергию. Здесь нет яркого света и контрастов в цвете — интерьер нейтральный, в приглушенных тонах, не отвлекающий. Здесь многое сделано руками Алены — текстиль, скатерти, обивка мебели. Высокие потолки в комнате отдыха дают ощущение большого пространства, наполненного воздухом и тонким ароматом трав. 



Центральным и самым ярким акцентом в этом пространстве является огонь в банной печке. Она же, по сути, является камином и создает необходимый уют и особую атмосферу семейного очага. 

— Когда начал заниматься отделкой и обустройством бани, то понял, что внутри всё должно быть  настоящим, чем-то массивным, говорящим само за себя, — рассказывает Андрей. — Так, печь должна быть большой, дровяной, основательной. Важно и дерево, из которого сделаны полки — у нас это кедр. На стенах — сосна и липа. Мы намеренно использовали разные породы дерева, чтобы создать особую энергетику. Для отделки использовали исключительно экологические материалы с природными составами. Стены, например, покрыты лазурью на основе пчелиного воска и льняного масла WOHNRAUM-LASUR от Remmers, подходящая для влажных помещений. А для полков в парной, где требуется особая стойкость, был выбран твердый масло-воск HWS 112 от бренда Remmers.




Он химостойкий к поту, к воде. Это делает его идеальным для жаркой и влажной парной.

Садовая мебель, лежаки покрыты экологичным составом Remmers Pflege-Öl, аттестованным для детских игрушек. 


— Для нас важно, чтобы в бане ничто не отвлекало от расслабления, — говорит Андрей. — Поэтому мы использовали приглушенные оттенки, спокойную музыку, одинаковую во всех помещениях, как в спа-салонах. Все это создает атмосферу умиротворения и помогает погрузиться в состояние покоя. Мы стремились создать место, где люди могут отдохнуть душой и телом, прикоснуться к традициям и почувствовать гармонию с собой. Знаете, главным признанием для нас стали отзывы посетителей, которые возвращаются снова и снова, приводят друзей и близких. Нет ничего приятнее, чем слышать, как они говорят своим близким: «Смотри, что происходит, вот как может быть в бане».



Семейное дело

Сегодня в их деле царит четкое разделение обязанностей. Андрей — главный по пару, создатель атмосферы и проводник в мир банной философии. Алена — хозяйка, которая встречает гостей, занимается бронированием (забронировать дату для отдыха можно в Инстаграме), коммуникацией и, что немаловажно, готовит.

— Я предоставляю меню заранее, и гости выбирают из него, — рассказывает Алена. — В нем такие блюда, которые знакомы любой белорусской семье. В меню нет каких-то особенных вариантов, как в ресторане — драники, борщ, солянка, голубцы, самодельные пельмени. Это всё домашние блюда и это наш главный посыл — вы у нас гостях, в нашем семейном кругу. 


Супруги принципиально не делают упор на шумные вечеринки с алкоголем. Их клиенты самые разные люди: от мужских компаний до пар, желающих провести время вместе без телефонов и суеты. Обычно это 2-3 человека, максимальная компания — 8 человек. 

— Мы приглашаем людей отдохнуть душой, — говорят они. — Многие приезжают к нам как в семью, часто с душевными ранами, а уезжают обновленными.


Два года спустя баня для Андрея и Алены — уже не просто постройка на участке. Это живое дело, построенное на общем энтузиазме и желании дарить людям настоящий отдых и особое настроение. Баня для них это не просто бизнес — они построили свой новый образ жизни, где работа и семья переплелись в гармоничное целое, дарящее тепло и уют не только им самим, но и всем, то переступает порог их дома.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад мы знакомили вас с Андреем и Аленой, которые совершили, казалось бы, невозможное для молодой столичной семьи: отказались от идеи копить на квадратные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Эта новостройка выросла рядом с известным предприятием на окраине Минска. О чем речь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика