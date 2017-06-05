В Бресте пьяная автомобилистка попала в ДТП, скрываясь от погони ГАИ

В Бресте в ночь на 2 июня автомобилистка попала в аварию, скрываясь от сотрудников Госавтоинспекции. Выяснилось, что водитель была сильно пьяна.



Фото: ГАИ Бреста

Как рассказали в ГАИ региона, ночью сотрудники ДПС услышали в спальном районе визг тормозов и рев мотора. На пересечении улиц Пионерской и Янки Купалы инспекторы увидели автомобиль Mercedes, водитель которого нарезал круги на перекрестке. Заметив патрульную машину, водитель поспешил скрыться. Но на подъезде к путепроводу водитель не справился с управлением, сбил дорожный знак и съехал в кювет.

Оказалось, что за рулем иномарки находилась 26-летняя брестчанка. В результате ДТП она получила легкие травмы. Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии опьянения (2,5 промилле). В отношении нарушительницы составлены административные протоколы. Кроме штрафа за нарушение ПДД, она покроет расходы на восстановление испорченной ею дорожной инфраструктуры.