Жители Броневого - чиновникам: Кто решил уплотнить центр и избавить его от зеленых зон?

На этой неделе в Партизанском районе началось общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования. Изменения коснутся территории в границах ул. Первомайская — ул. Фрунзе — просп. Независимости — ул. Козлова — ул. Платонова — ул. Чапаева. Местным жителям предлагают одобрить строительство трех подземных паркингов, детского сада и надстройку мансардных этажей в четырех жилых домах.





В среду вечером в администрации Партизанского района прошла презентация проекта. Началась она бурно. Заместитель главы администрации Партизанского района Эдуард Шатерник предупредил, что это просто презентация проекта и никакого протокола не ведется.





— Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их. Если у вас есть конкретные замечания или предложения, можете оставлять их письменно в администрации или по электронной почте. На них будут даны конкретные и развернутые ответы, — сказал Эдуард Шатерник.

Но собравшихся это не устроило.

— А обсуждение для чего проводится? Если вы сказали, что наше мнение не важно? Какое юридическое основание у нашей встречи? Почему протокол не ведется? — возмущались в зале.

— По Положению о проведении общественного обсуждения, протокол не ведется. Ваши предложения мы принимаем в письменном виде. Давайте сейчас послушаем главного архитектора проекта, — предложил Шатерник.

Слушать архитектора местные жители не хотели.





— Наше мнение, получается, здесь не нужно. Вам для галочки надо провести обсуждение, а мы здесь зачем? Вы снова построите что-то ужасное, как этот «Кемпински», не спросив у людей!

В зале гудели. Спустя 10 минут архитектор смог начать доклад. По проекту, напомним, сносить здесь почти ничего не планируют. Наоборот — будут достраивать. Так, в домах № 13, 10,12 в Броневом переулке и № 13 в Войсковом переулке планируют провести реконструкцию и надстроить им мансардные этажи.

Кроме того выделили несколько участков под новое строительство:

— объекта общественного назначения на месте боксовых гаражей на проспекте Независимости, 40б;

— детсадов в переулке Броневом и на улице Захарова;

— культурно-просветительского объекта на улице Марьевской;

— подземных гаражей-стоянок на Румянцева, Захарова, Козлова;

— гостиничного комплекса с административно-офисными помещениями на улице Марьевской.





— Высота зданий ограничена. То есть даже при проведении капремонтов или реконструкции будут соблюдаться условия высотности, — пояснил главный архитектор проекта Михаил Друщиц. — Поэтому облик ваших кварталов должен остаться прежним. Хочу также подчеркнуть, что проектом предполагается резервирование территории на перспективу. Это не значит, что завтра придут бульдозеры и будут что-то строить. Поэтому мы просто определили перспективные площадки под детсады.

Но собравшиеся возмущались. Уплотнение дворов детсадами их не устроило. Одна женщина рассказала, что они району не нужны.

— Я бабушка двух внуков. Нам сказали, что в районе переизбыток мест в садах, детей примут везде. То есть новые здания здесь совсем не нужны, в них будет максимально 50 мест. Нас разводят. Несколько лет назад мне предлагали купить квартиру в новом доме на Захарова. И это был совсем другой проект, другие квартиры, нежели в итоге построили. Вопрос возникает: кто купил наши земли? Кто купил место во дворе дома № 4 в Броневом под детсад?





Ответа на свои вопросы женщина не получила. А в зале они не заканчивались.

Жительница дома № 40 на Независимости рассказала, что несколько лет назад жильцы дома уже сумели отстоять зеленую зону во дворе. И вот теперь проектом предусматривается новое строительство и, соответственно, вырубка деревьев.

— На этом месте предлагается построить объект общественного назначения вместо боксовых гаражей. Но в любом случае, если будет строиться что-то, то объект будет двухэтажный, с удобными заездами, — рассказал архитектор. — Эта территория общественная, в центре города. Здесь должно быть что-то для большого мегаполиса.

— Этот район невероятно загазован. Количество машин и так уже зашкаливает. Если построить офисное здание, станет еще больше авто!

— Мы ничего не увеличиваем, — сказал архитектор. — И мы готовы выслушать ваши предложения.

«Если 51% жителей дома против — мансард не будет»

Волновались местные жители еще и за свои дома, которые хотят «модернизировать» мансардами.





— Дом 13 в Войсковом переулке. Нам хотят надстроить мансарду. Мы против! — встал с места мужчина.

— По закону если 51% жителей дома против, мансарды надстраивать не будут, — успокоил всех зампредседателя исполкома Эдуард Шатерник.

— Я представляют дом 10 в Войсковом. Скажу, что так организовывать презентации нельзя, — сказал мужчина и в зале зааплодировали. — Вы как проектировщики должны были создать систему: фамилия того, кто задал вопрос, фамилия того, кто ответил. Вы должны были нам рассказать, кто будет финансировать это строительство и для каких целей строить. Вы дали добро на строительство двух детсадов, а за несколько лет до этого отдали детские сады в Броневом и Войсковом другим организациям. Зачем? Ликвидация зеленых зон в Броневом, на Захарова и в Войсковом категорически не нужна. Подумайте над тем, что вы делаете. Все нормы нарушены.

— Дорогие жители, мы ничего не добьемся устным способом. После обсуждения все забудут, о чем мы тут говорили. Надо писать в Администрацию президента, Госконтроль, прокуратуру. Во все инстанции, которые контролируют местную администрацию, которая должна действовать в наших интересах, но забывает об этом, — высказался молодой человек.

— Вы можете взять на себя функцию инициативной группы, — предложил молодому человеку представитель местной администрации. — Собрать все предложения и замечания. Мы их примем и рассмотрим.

Общественное обсуждение продлится по 6 июля. С проектными материалами по объекту можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00 (кроме воскресенья) в период с 12 по 26 июня 2017 года в фойе здания администрации Партизанского района Минска на ул. Захарова, 53.