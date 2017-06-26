Далеко не каждый дольщик проверяет толщину и звукоизоляционные способности стен и перегородок в построенной квартире. И, наверное, никто не меряет до сантиметра площадь нового жилья. А вот владелец новой квартиры в доме по ул. Коховская в Минске, выявив несоответствия между проектом и построенным зданием, требует частичного возврата денег и возмещения морального вреда.

Претензии к застройщику у полковника запаса Василия Суровца появились не на ровном месте. Он рассказал REALTY.TUT.BY, что по долгу службы ему приходилось сталкиваться с проверкой соблюдения законодательства в строительстве. Поэтому когда компания-застройщик ОДО «Экономика и Право» передал ключи и документы на квартиру ее владелице (супруге Василия), он не мог не заметить допущенных нарушений.

Согласно условиям договора долевого строительства застройщик за счет средств дольщика должен был обеспечить строительство однокомнатной квартиры в доме по улице Каховской в Минске, общей площадью 51,48 м2. Стоимость квадратного метра была эквивалентна сумме 1400 долларов.



— По договору ОДО «Экономика и Право» должно было передать квартиру, соответствующую техническим нормативным правовым актам, в том числе и техническому кодексу установившейся практики ТКП 45−2.04−154−2009 (02250) «Защита от шума», — рассказывает Василий Суровец. — Качество же установленных как межквартирных, так и внутриквартирных перегородок по критериям «Индекс изоляции воздушного шума» было значительно ниже нормативных требований.



Жилой комплекс «Дипломат». Фото с сайта www.economicaipravo.by

— В квартире слышно все, что происходит у соседей, в том числе и их посещение туалета, — говорит Василий Суровец. — Если снизу у соседей собака, то находящимся в квартире кажется, что она лает прямо в перегородке.

Разгадка такой слышимости в том, что материал межквартирных и внутриквартирных перегородок был изменен. В первоначальном проекте были блоки ячеистого бетона толщиной 100 мм. В итоге стены сделали из более дешевых гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм. Опытным путем выяснилось, что этот материал является отличным ретранслятором, создающим полную иллюзию, что стен в квартире и с соседями нет.

Протоколы испытаний









Согласно проведенным исследованиям, индекс изоляции воздушного шума межкомнатной перегородки составил 37 дБ, а по норме должен быть не ниже 43 дБ. Межквартирная стена до нормы не дотянула 3 дБ.

Как считает Василий Суровец, это было сделано для получения дополнительной прибыли за счет удешевления материала стен, уменьшения стоимости работ по установке перегородок. Их долго не штукатурили, что стало причиной задержки при приемке дома. Ключи и документы на квартиру обещали вручить до 31 марта 2012 года, но по факту их отдали только в ноябре 2013 года.

Наименование и расположение ограждающих конструкций Нормативный индекс изоляции воздушного шума по ТКП 45−2.04−154−2009 «Защита от шума» (R w , норм ) Измеренный индекс изоляции воздушного шума стены из пазогребенных плит (Rw изм., дБ) Перегородка между кухней и комнатой в квартире истца № 34 43 37, до нормы не хватает 6 дБ Межквартирные перегородки между квартирой истца № 34 и квартирой соседей

№ 33 50 47, до нормы не хватает 3 дБ

Дольщику также не сообщили о внесении изменений в проектную документацию, которые отразились на размерах квартиры. Так, площадь жилья стала 51,06 кв. метра, что было меньше предусмотренной договором на 0,42 кв. метра, а значит стоимость квартиры должна была уменьшиться на 588 долларов США. Стоит ли говорить, что эту разницу никто не выплатил?

По мнению дольщика, застройщик сэкономил и на безопасности жильцов дома: «В нарушение требований СНБ 2.02.02−01 ОДО не были установлены 36 дымонепроницаемых дверей на лестничных площадках, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию жильцов по лестнице в случае пожара. Стоимость каждой — около 700 долларов США. Таким образом, застройщик сэкономил около 25 000 долларов США».



Жильцы 5 этажа 3 подъезда дома за свой счет, обеспечивая свою безопасность, установили такую дверь.

После соответствующих проверок по инициативе дольщика Государственный комитет по стандартизации сделал вывод, что лестничная клетка должна отделяться от внеквартирного коридора дымонепроницаемыми дверями. Если бы ОДО «Экономика и право» считало, что эти двери устанавливать не обязательно, то оно должно было обратиться в Министерство архитектуры и строительства за разъяснением и согласованием данного вопроса. Этого сделано не было.

Комитет Государственного контроля в своем заключении предложил к разбирательству подключиться и прокуратуре. Перед тем, как обратиться в суд, Василий Суровец с помощью ГУВД Мингорисполкома и прокуратуры Минска разобрался и доказал факты нарушения законодательства при строительстве дома «Дипломат», допущенные руководством ОДО «Экономика и Право». Кроме озвученных нарушений, (в которых, застройщик не считает себя виновным), выяснилось, что дом сдан по проекту, который не прошел государственную экспертизу.



Корректировки в проекте





Наряду с заменой материала перегородок в архитектурный проект вносился еще ряд существенных корректировок, всего 10 пунктов.

Эти изменения были направлены на государственную экспертизу в ДРУП «Госстройэкспертиза» по г. Минску" в октябре 2011 года и успешно ее прошли. Однако РУП «Главгосстройэкспертиза» проверила в порядке надзора качество проведения экспертизы, признало ее недействительной и предложило ДРУП отозвать эту экспертизу. Для ОДО «Экономика и Право» было предложено бесплатно пройти экспертизу повторно.

Доказательством является следующее служебное письмо.





Василий Суровец утверждает, что ОДО «Экономика и Право» повторную государственную экспертизу не проходило: «При наличии таких нарушений далее был разработан строительный проект, который тем более не проходил никаких экспертиз, но по которому построили дом, а в феврале 2013 года дом соответствующей комиссией был принят в эксплуатацию и жильцы заселились».

Таким образом, дольщик считает, что застройщик передал квартиру, в которой невозможно достаточно комфортно, без вреда для здоровья проживать. Поэтому он обратился в суд Центрального района г. Минска с иском к ОДО «Экономика и Право».

У него несколько требований. Основное — это соразмерное уменьшение покупной цены квартиры с суммы, эквивалентной 72 072 долларов США (которая уже выплачена дольщиком застройщику), до суммы 50 700 долларов США, при этом стоимость 1 м² должна составлять по вине ответчика 1000 долларов США. То есть соразмерное уменьшение цены и возврата денежных средств в размере суммы, эквивалентной 21 372 долларов США.

Выдвигая такой иск, дольщик исходил из того, что из-за выявленного в течение гарантийного срока существенного неустранимого недостатка квартиры — заниженного индекса изоляции воздушного шума межквартирных и внутриквартирных перегородок, качество жилья не соответствует нормативным требованиям.

Кроме этого, дольщик намерен взыскать с ОДО «Экономика и Право» компенсацию морального вреда на сумму 35 тысяч рублей и возмещение убытков из-за предстоящего досрочного погашения истцом всей оставшейся суммы кредита — 4700 рублей.

Ходотайство ОДО "Экономика и Право" в суде





В ходатайстве от 17 мая 2017 года судье Центрального района ОДО «Экономика и право» просит привлечь к участию в деле третьих лиц: проектировщиков, экспертную организацию, генподрядчика и производителя гипсовых пазогребневых плит.

На судебном заседании, которое состоялось 18 мая 2017 года, представитель дольщика предложил ОДО «Экономика и Право» заключить мировое соглашение с выплатой ему суммы 70 тысяч рублей.

Представитель застройщика попросил о приостановке рассмотрения дела в связи с необходимостью рассмотрения этого предложения руководством ОДО «Экономика и Право».

— Мы согласились с приостановкой процесса, рассчитывали на мирное урегулирование вопроса, — рассказывает Василий. — Очередное судебное заседание должно было состояться 13 июня.

Но в назначенный день Василию Суровцу позвонил секретарь суда и уведомила о том, что ОДО «Экономика и Право»… исключено из Единого государственного реестра и судебное заседание, не состоится. Но, по настоянию представителя истца, оно все же состоялось и без ответчика. Таким образом суд возобновил производство по делу, которое было приостановлено по соглашению сторон для добровольного урегулирования спора.

Связаться с руководством компании «Экономика и Право» редакции не удалось. Помощник директора, Наталия Липлянина, на звонок ответила, но комментировать что-либо отказалась, сославшись, что на этой фирме она уже не работает. По указанному на сайте economicaipravo.by номеру сказали, что фирма уже не существует, сотрудники уволены.

Но как свидетельствуют многочисленные сайты риелторов и самого ОДО «Экономика и Право», продажа квартир в доме продолжается.

Позже выяснилось, что ОДО «Экономика и Право» в связи с реорганизацией передало все свои права и обязанности, включая и обязательства, оспариваемые в судебных инстанциях, ООО «Дуэт Хаус». На судебное заседание 6 июля 2017 года должен прибыть уже их представитель.