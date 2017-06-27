Общественные обсуждения: что делать тем, кто хочет отстоять свой район, дом или сквер

В последнее время общественные обсуждения градостроительных проектов в Минске проходят довольно многочисленно и бурно. И почти всегда по одному сценарию: местные жители приходят на презентацию проекта и требуют оставить их район без изменений. Дальше эмоций дело идет редко: лишь часть людей после презентаций пишет коллективные обращения, собирает подписи и высказывает свои конкретные пожелания по проекту. Чаще всего так происходит из-за банального незнания: те, кто никогда не сталкивался с обсуждениями, просто не понимают, куда и в какой форме им обращаться, чтобы чиновники их услышали.

REALTY.TUT.BY поговорил с руководителем общественной кампании «Генплан — для минчан!» Денисом Кобрусевым и выяснил, какие именно шаги надо сделать горожанам, которые хотят отстоять свой район, дом или сквер, чтобы вся «борьба» не закончилась одними эмоциями.

«Надо заранее изучить генплан города, чтобы знать, что вас ждет»

Активист объясняет, что все общественные обсуждения регламентируются Законом «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» и «Положением о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», которые определяют порядок проведения обсуждений и участие в нем граждан.



Денис Кобрусев (с микрофоном) во время презентации проекта по сносу Осмоловки

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Самое первое, что нужно знать горожанам, которые хотят участвовать в процессе развития города, — это законодательство: свои права и обязанности, права и обязанности чиновников и, самое главное, — знать, как развивается их город, микрорайон. Для этого есть генеральный план города, — говорит Кобрусев. — Генплан Минска находится в общем доступе, его можно реально посмотреть, изучить, что ждет территорию, на которой вы живете. То есть заранее, не ждать, пока на ваш микрорайон разработают детальный план и вынесут его на общественное обсуждение. Заранее знаешь — значит, вооружен. Почти на все районы Минска есть детальные планы. Их можно запросить в администрации района или в Мингорисполкоме. Чиновники не всегда хотят их показывать, но настойчивые инициативные группы обычно добиваются своего. Тем более что детальные планы часто проходят корректировки, и чтобы быть в курсе, достаточно заходить на сайт районной администрации раз в неделю и в разделе «общественные обсуждения» отслеживать новую информацию.

Как эффективно участвовать в общественном обсуждении

Шаг первый: распространение информации.

Первое, что рекомендуют сделать активисты, если вы узнали о проекте, который затрагивает ваш район, оповестить об этом соседей и жителей района и создать инициативную группу.

— Одна из важных стратегий успеха заключается в том, насколько у района или квартала сплоченная инициативная группа. Создается она обычно быстро, мы рекомендуем следующий сценарий: человеку, который узнал, что ему угрожает ущемление прав и интересов, и он собирается их отстаивать, надо быстро искать своих единомышленников. Проще всего это сделать через объявления на подъездах или домах. И, кстати, опыт показывает, что среди неравнодушных и активных соседей есть и компетентные специалисты: юристы, экологи и иногда даже чиновники, не согласные с планами Мингорисполкома.

Шаг второй: непосредственное участие во всех этапах общественного обсуждения.

— Сегодня по законодательству общественное обсуждение разбивается на четыре фазы: сначала районная администрация информирует о начале обсуждения через свой сайт и городские газеты, потом выставляет экспозицию для ознакомления, проводит презентацию, а затем рассматривает все замечания и предложения и оформляет результаты общественного обсуждения протоколом. И вот здесь надо сказать, что инициативные группы обязательно должны внимательно изучить план детального планирования: технико-экономические показатели, регламенты застройки и др. Надо привлекать специалистов из общественных объединений, городских инициатив, которые смогли бы проанализировать проект и сказать, есть ли нарушения нормативной базы и несоответствия с регламентами и положениями генплана.

На основании этих нарушений можно указывать, что проект не соответствует нормам. Например, ту же Котовку отстояли благодаря жителям и экоактивистам, которые помогли найти нарушения в проекте и добились остановки вырубки сквера. В Осмоловке историки и независимые архитекторы нашли нарушение по проекту дороги: ее «посадили» на дома, которые относятся к историко-культурным ценностям. На такие вещи надо обращать внимание и на основании всех нарушений составлять грамотное, толковое коллективное обращение. Конечно, просто написать «мы не хотим, чтобы нас сносили» можно, но это просто эмоции и ни к чему они не приведут. Лучше действовать конструктивно и четко.



Сквер Котовка люди защищали при 20-градусном морозе

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кстати, активист отмечает, что эмоциональные замечания и предложения комиссия по общественному обсуждению чаще всего использует против тех, кто их направил.

— В протоколах комиссия потом пишет, что «против» застройки или сноса поступило столько-то голосов, но учесть их нельзя, поскольку они не указывают на нарушения нормативов, — говорит Денис.

Шаг третий: общественный резонанс.

Городской активист отмечает, что резонанс и во время общественного обсуждения, и после него необходим, чтобы привлечь как можно больше внимания к проблеме. Резонанс вызывает и сбор подписей, создание петиций, распространение информации в СМИ.

— Это, безусловно, важный инструмент. Чем больше инициативная группа будет высказывать свою точку зрения через разные каналы, тем больше шанс повлиять на принятие решения чиновником. Ведь, к сожалению, местные власти относятся к общественным обсуждениям формально: формально проводят презентации, формально общаются с людьми, формально подводят итоги. Поэтому мы советуем использовать все пути, — говорит Кобрусев. — Конечно, к петициям многие относятся скептически: мол, толку от них никакого. Но могу сказать по опыту той же Осмоловки, Котовки или стройки возле Куропат , что они не только не помешали, но и помогли привлечь больше внимания общественности и чиновников к проблеме. Людям в кабинетах зачастую не нужны скандалы или пристальное внимание. Во многих случаях они сделают все, чтобы снизить градус скандала.

Активисты также советуют использовать для связи и обращений не только Мингорисполком и местную власть, но и другие профильные ведомства. Если есть нарушения в проведении общественного обсуждения, надо писать в прокуратуру; если речь идет о нарушении норм экологии или вырубаются скверы — в Министерство природы, как это было в случае с Осмоловкой; если о вопросе придания статуса историко-культурной ценности — в Минкульт.

— Часто бывает, что Генпрокуратура не видит нарушения, а минская — видит. Так что даже в одном ведомстве есть разная трактовка. Поэтому мы советуем всегда не просто обвинять во всех бедах организатора обсуждения — местную администрацию, а пробовать писать о проблемах в те органы, которые могут помочь их решить, — рекомендует Денис. — Также надо задействовать местных депутатов и депутатов Палаты представителей. По закону они должны вас выслушать и помочь добыть ту информацию, которую вы взять у чиновников не можете. При этом общаться с депутатом надо не только устно, но и оставить письменный запрос. Даже если на словах он вам ничего не пообещает, отправить ваш запрос в органы власти он обязан. И вот такое давление на депутата имеет результат. Так, например, было с ситуацией за «Воротами Минска»: там депутаты под давлением инициативной группы встали на сторону жителей и помогли добиться того, что чиновники приняли решение в пользу людей.

Самый главный «виновник торжества» при застройке Минска — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома

Опыт многих презентаций проектов застройки района показывает, что многие жители районов приходят на презентацию уверенными, что пришли на общественное обсуждение и требуют вести протокол собрания. Но функция презентаций — просто показать проект и рассказать о нем.

Чтобы избежать скандалов, активисты предлагают местной власти на входе в помещение, где проходит презентация, раздавать распечатанный регламент проведения презентаций и общественного обсуждения в целом. Это сэкономит не только время, но и нервы как местных жителей, так и чиновников.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Еще одна проблема в том, что местная администрация на презентациях проекта всегда на баррикады бросает проектировщика. Но он ведь ни в чем зачастую не виноват! Самый главный «виновник торжества» при застройке Минска — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, это он заказчик всех проектов. Он принимает решение, что Осмоловку надо сносить, а Минскградо просто рисует, как сносить. Поэтому на презентациях вопросы надо задавать представителям комитета: почему один сквер убрали, второй нет, почему одни дома сносят, вторые оставляют. А после эмоциональной презентации надо прийти домой и спокойно написать все свои замечания и предложения, чтобы потом отправить в администрацию района.

«В Швеции есть киоски, где люди могут узнать о будущем города»

Во многом конфликтный характер общественных обсуждений активисты, занимающиеся проблемами города, связывают с тем, что законодательство и практика их проведения появились сравнительно недавно: Положение о порядке проведения общественных обсуждений в стране существует лишь с 2011 года, в Минске — с 2006. По сравнению с Европой, где планы города с людьми обсуждают уже несколько десятилетий, это ничто.

— За границей культура общественных обсуждений культивируется десятилетиями. В той же Швеции все проходит спокойнее и менее эмоционально, потому что муниципальная власть не ограждается от людей, она активно работает с бизнесом, с жителями. Там в городах во время общественных обсуждений установлены информационные киоски, в которых сидят специалисты, готовые ответить на вопрос горожан о планах города или района и его изменениях. Я считаю, мы должны постепенно повернуть на этот путь, — говорит Денис Кобрусев. — Например, Министерство архитектуры уже приняло от нас предложение внести изменения в Положение о порядке проведения общественных обсуждений, чтобы проектировщики, прежде чем рисовать проект, спрашивали у людей, что они хотят увидеть у себя в районе: детсад, школу, сквер, парковки. Но, к сожалению, у нас пока весь этот процесс торпедируется Мингорисполкомом и облисполкомами, которым нравится работать по старинке: не советоваться с людьми, не спрашивать их мнение. Тем не менее мы верим, что рано или поздно мы сможем сдвинуть этот процесс в сторону людей.