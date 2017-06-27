Ксения Ситник получила степень бакалавра в одном из европейских университетов

Победительница детского «Евровидения-2005» Ксения Ситник, которая двеннадцать лет назад зажигала на сцене в Бельгии со словами «о-а-о, только вместе мы большая сила» окончила университет. Снимок в мантии (академической одежде. — прим. AFISHA.TUT.BY) девушка опубликовала в Instagram Stories.



Фото из Instagram

В 2013 году Ксения с отличием окончила минскую гимназии № 8. После поступила в университет в Чехии. В частном Англо-Американском университете девушка училась на журналиста и получила степень бакалавра. В дипломной работе рассматривала, как СМИ освещают международные конфликты.

Образование в Беларуси и Чехии отличается: европейские студенты могут самостоятельно выбирать предметы, каникулы в чешском университете длятся дольше, сессия у студентов — чаще (четыре раза в год вместо привычных двух). В одном из интервью Ксения рассказывала, что собирается продолжить обучение в магистратуре.

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