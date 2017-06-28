Сегодня в гимназии № 75 жителям квартала в границах улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской — Бобруйской, который называют «Воротами Минска», презентовали откорректированный градостроительный проект. Он принципиально отличается от того, что был раньше, в 2008 году.

Чтобы понять все тонкости этого общественного обсуждения, мы расставили акценты.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Было: многоквартирная застройка повышенной комфортности

Напомним, изначальный проект местные жители отклонили в 2015 году, когда на указанной выше территории коммерческий застройщик собирался построить два дома повышенной комфортности. Проще говоря, уплотнить район. Застройщик ОАО «10 УНР-инвест», который честно купил участок у города через аукцион, так ничего и не построил — против уплотнения подписались 450 жильцов.



В середине квартала, где расположены частные гаражи местных жителей, коммерческий застройщик собирался строить комфортное жилье

После этого градостроительный проект квартала в границах улиц Кирова — Свердлова — Ульяновской — Бобруйской был отправлен на корректировку с учетом пожеланий местных жителей. И вот теперь столичные градостроители представили людям новый план.

Предлагают: начальную школу для гимназии № 75 на 144 места, спортплощадки и подземный паркинг

Принципиальное отличие откорректированного плана — отсутствие какого-либо нового строительства, которое также исключает появление жилья на этой территории. Это подчеркивали все: общественный активист Дмитрий Балаш, главный архитектор проекта Александр Бондарчик (УП «Минскградо»), он же автор и последнего проекта по Осмоловке, заместитель главы администрации Октябрьского района Павел Тома.





Согласно проекту, в квартале могут появиться:

— начальная школа для гимназии № 75;

— спортивные площадки к гимназии;

— подземный паркинг.

При этом строить начальную школу для гимназии с нуля не будут. Под эти цели предлагают использовать двухэтажное административное здание, которое, возможно, надстроят еще двумя этажами.

С паркингом тоже есть нюанс: он может быть только подземным. При этом придется снести частные гаражи местных жителей. Инвестора под этот проект пока нет.

Два самых ярких возражения из зала:

1. Если тут будет спортивная школа, сюда со всего города будут возить сынков.

2. Зачем во дворе подземный паркинг, если рядом в ТЦ «Галилео» он уже есть и даже пустует? Поставьте во дворе шлагбаум — и увидите, что нашим машинам надо мало места, мы их все в лицо знаем!

Оба возражения сформулировала местная жительница. Сначала она высказалась за строительство начальной школы для гимназии № 75, но против других объектов для детей, в частности спортивной школы.





Дело в том, что на обсуждении проекта жильцы могли предложить другие альтернативы для назначения административного двухэтажного здания, но с условием, что это будет касаться образования. Вот кто-то и предложил спортивную школу.

— Я против такой школы! Если это была бы художественная или еще какая, а в спортивную со всего города будут ездить сынки. Лучше уже начальная школа для гимназии, куда мы поведем за ручку своих аккуратненьких деток. Также мы против спортивных площадок. Для кого они? Для гимназии? А что вы построите для местных жителей, для нас конкретно?

Потом было озвучено и второе яркое возражение насчет подземного паркинга. Эта же местная жительница вполне логично пояснила, что если бы во дворе поставили шлагбаум, то всем местным жителям хватило бы там места поставить свою машину. А также напомнила, что совсем рядом находится ТЦ «Галилео» с большим паркингом. Так зачем перегружать квартал, в котором и без того дышать нечем?





Что в итоге: начальной школе для гимназии и спортивным площадкам — да, паркингу — нет

Разъяснения по ключевым вопросам из зала дал главный архитектор проекта Александр Бондарчик. В частности, когда говорил о паркинге, то пообещал, что «никакой чужой дядька сюда не придет» и не начнет строить то, чего не хотят местные жители.



Главный архитектор проекта Александр Бондарчик

Но о частных гаражах заметил:

— Кто-то сказал, что в квартале есть газовое облако. Так вот боксовые гаражи его и создают. Потому что там не только хранятся автомобили. Эти боксовые гаражи также используются и как мойки, и как шиномонтажи. Поэтому такие виды гаражей уже давно запрещено строить в Минске. Что касается подземного паркинга, то есть понятие обеспеченности по нормам машино-местами. Вот и предлагаем вам обсудить возможность появления паркинга в этом квартале. Речь о строительстве вообще не идет.

Расставил акценты и подвел итоги встречи общественный активист и член инициативной группы Дмитрий Балаш. Он озвучивал идеи-предложения, а люди из зала отвечали хором «да» или «нет».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По итогу «да» получили:

— начальная школа для гимназии и небольшие спортивные площадки к ней;

— дополнительное озеленение квартала;

— никаких строек.

«Нет» было сказано:

— подземному паркингу;

— стадиону.

В конце встречи, когда уже все высказались, выступил директор гимназии № 75 Василий Ананько. Он поблагодарил местных жителей за то, что они хотя бы рассмотрели вариант появления начальной школы, которая так необходима гимназии.





— У минских школ есть даже отдельные блоки для начальных классов, а у нас единственный класс первоклашек учится и спит в одном кабинете. Спортивных площадок у нас вообще нет. Знаете, где тренировались ребята, которые победили на соревнованиях по футболу? На стадионе технологического института. А нам бы хотелось пусть и небольшую, но хорошую спортивную площадку с современным покрытием, чтобы, например, через полчаса после дождя на ней уже можно было играть в футбол. Если спортивные площадки у нас появятся, мы откроем их для вас, ваших мужей и детей. Поэтому буду вам очень благодарен, если вы поддержите проект в плане начальной школы для гимназии и спортивной площадки. Спасибо вам!

Подробную инструкцию о том, что делать, если вам нужно отстоять свой район и дом, читайте ТУТ .

Все свои замечания и предложения (в письменной либо электронной форме) по выставленному на общественное обсуждение проекту до 21.07.2017 можно оставить в журнале для замечаний и предложений либо направить в администрацию Октябрьского района г. Минска с пометкой «общественное обсуждение». Почтовый адрес: 220 039, г. Минск, ул. Чкалова, 6, каб. 312, 313, 315, 317; электронный адрес: okt. stroit@minsk.gov.by.